U23 Việt Nam dự ASIAD 20: Sức mạnh từ sự kết hợp giữa sức trẻ và bản lĩnh trận mạc Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh xây dựng bộ khung U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20 dựa trên lứa U21 tiềm năng, dày dạn kinh nghiệm quốc tế và thực chiến tại V-League.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho ASIAD 20 với một chiến lược nhân sự táo bạo: xây dựng bộ khung chủ lực dựa trên lứa cầu thủ U21. Tuy nhiên, thay vì sự non nớt thường thấy ở các đội hình trẻ, tập thể dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh lại sở hữu bản lĩnh trận mạc đáng nể thông qua việc thực chiến tại các đấu trường chuyên nghiệp và quốc tế.

Lứa U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik gặt hái nhiều thành công trong thời gian qua.

Bản lĩnh từ những nhà vô địch trẻ

Sức mạnh cốt lõi của U23 Việt Nam tại kỳ Á vận hội tới đây nằm ở nhóm cầu thủ đã thành danh tại các giải đấu khu vực và châu lục. Những cái tên như thủ môn Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), tiền vệ Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel) hay tiền đạo Lê Văn Thuận (Câu lạc bộ Ninh Bình) không đơn thuần là những tài năng trẻ mà đã là những "cựu binh" ở các giải quốc tế.

Họ sở hữu bảng thành tích ấn tượng với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Huy chương vàng SEA Games 33 và đặc biệt là tấm Huy chương đồng tại giải U23 châu Á 2026. Những trải nghiệm này giúp các cầu thủ trẻ sở hữu tâm lý vững vàng, khắc phục được điểm yếu về bản lĩnh ở các khoảnh khắc quyết định mà nhiều thế hệ trước từng gặp phải.

Thử lửa tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp

Bên cạnh kinh nghiệm quốc tế, "bộ khung" dự ASIAD 20 còn sở hữu lợi thế lớn về nhịp độ thi đấu thực chiến. Phần lớn các cầu thủ trong danh sách hiện là nhân tố quan trọng tại V-League và giải Hạng Nhất. Những gương mặt như Đinh Quang Kiệt (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Thành Trung (Câu lạc bộ Ninh Bình) hay Lê Đình Long Vũ (Sông Lam Nghệ An) đang được tôi luyện hàng tuần trong môi trường đòi hỏi va chạm thể lực và tư duy chiến thuật cao.

Văn Thuận là một trong những tài năng được kỳ vọng của U23 Việt Nam tại ASIAD 20.

Việc đối đầu thường xuyên với các ngoại binh và những đàn anh dày dạn kinh nghiệm đã giúp họ trưởng thành nhanh chóng. Đặc biệt, sự thăng hoa của tiền đạo Lê Văn Thuận tại hệ thống chuyên nghiệp quốc gia đang biến anh thành mũi nhọn đáng gờm nhất trên hàng công của U23 Việt Nam.

Nền tảng hệ thống và triển vọng tại ASIAD 20

Cơ sở chuyên môn của tập thể này đã được kiểm chứng rõ nét qua giải đấu CFA China Team 2026. Dù kết quả chưa mỹ mãn, U23 Việt Nam vẫn thể hiện lối chơi hiện đại, tự tin triển khai bóng và kiểm soát thế trận trước các đối thủ mạnh như Trung Quốc, Thái Lan hay CHDCND Triều Tiên. Điều này cho thấy sự gắn kết chặt chẽ về mặt hệ thống và khả năng tiếp thu triết lý từ ban huấn luyện.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã khôn ngoan khi liên tục thử nghiệm và xáo trộn đội hình trong các trận giao hữu để đánh giá độ tương thích của từng cá nhân. Với chiều sâu đồng đều ở các tuyến và tâm lý dám chơi, dàn cầu thủ "U21+" này được kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ lớn trên đất Nhật Bản tại kỳ ASIAD sắp tới.