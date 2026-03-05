U23 Việt Nam dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc: Chờ màn đối đầu kịch tính với Thái Lan U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 17/3 để chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China 2026 tại Tây An, chạm trán các đối thủ mạnh gồm Trung Quốc, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên.

U23 Việt Nam vừa chính thức ấn định kế hoạch hội quân vào ngày 17/3 tới tại Hà Nội để chuẩn bị cho các mục tiêu trọng điểm trong năm 2026. Trọng tâm của đợt tập trung này là giải bóng đá giao hữu quốc tế CFA Team China – Tây An 2026, nơi thầy trò ban huấn luyện sẽ có cơ hội cọ xát với những nền bóng đá trẻ hàng đầu khu vực.

U23 Việt Nam chuẩn bị hội quân chuẩn bị cho màn "thử lửa" đỉnh cao tại Trung Quốc.

Thử thách từ bảng tử thần thu nhỏ tại Tây An

Giải đấu năm nay được tổ chức từ ngày 25/3 đến 31/3 tại thành phố Tây An, Trung Quốc. Theo điều lệ, 4 đội bóng tham dự bao gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đây được đánh giá là một bảng đấu chất lượng với sự góp mặt của những đối thủ duyên nợ. Việc đối đầu với những phong cách chơi bóng khác nhau từ Đông Á đến Đông Nam Á mang lại trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ trong việc thích nghi và vận hành chiến thuật.

Lịch thi đấu chi tiết của U23 Việt Nam

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải CFA Team China 2026 dự báo sẽ đầy rẫy những thử thách khó khăn với mật độ thi đấu dày đặc. Cụ thể:

Ngày 25/3 (14h00): U23 Việt Nam vs U23 CHDCND Triều Tiên

U23 Việt Nam vs U23 CHDCND Triều Tiên Ngày 28/3: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan Ngày 31/3: U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Đáng chú ý nhất là cuộc chạm trán với U23 Thái Lan vào ngày 28/3, trận đấu luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Ngay sau đó, trận hạ màn với đội chủ nhà U23 Trung Quốc vào tối ngày 31/3 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cuối cùng cho đoàn quân áo đỏ.

Mục tiêu chiến lược cho Asian Games 2026

Bên cạnh yếu tố thành tích, mục tiêu lớn nhất của đợt hội quân và du đấu lần này là rà soát lực lượng và xây dựng chiều sâu đội hình. Với tầm nhìn dài hạn hướng tới Asian Games 2026 và tạo nguồn cung cấp nhân sự cho đội tuyển quốc gia, ban huấn luyện sẽ tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật mới.

Việc liên tục nhận được lời mời tham dự các giải đấu uy tín như CFA Team China khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ đào tạo trẻ châu lục. Quãng thời gian tập trung tại Hà Nội trước ngày lên đường sẽ là thời điểm quan trọng để toàn đội nâng cao sự gắn kết và hoàn thiện bộ khung cho những chiến dịch lớn sắp tới.