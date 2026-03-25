U23 Việt Nam hòa 1-1 Triều Tiên: Màn ra mắt ấn tượng của các sao trẻ lứa U21 Dù dẫn trước từ sớm nhờ Nguyễn Minh Tâm, đội hình trẻ U23 Việt Nam vẫn để Triều Tiên cầm hòa 1-1 trong trận ra quân đầy hứa hẹn tại CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam vừa khép lại trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 với kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước đối thủ mạnh U23 CHDCND Triều Tiên. Dù tung vào sân đội hình gồm phần lớn các cầu thủ thuộc lứa U21 (sinh năm 2005-2007), đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã thể hiện một lối chơi tự tin, mạch lạc và giàu sức sống ngay trên sân khách Tây An, Trung Quốc.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có trận hòa đáng tiếc trước Triều Tiên.

Bàn thắng sớm và thế trận chủ động

Bước vào trận đấu với vị thế đội bóng trẻ hơn về tuổi đời, U23 Việt Nam không hề tỏ ra e sợ trước một Triều Tiên nổi tiếng với kỷ luật và thể lực dồi dào. Ngay từ phút thứ 6, bất ngờ đã xảy ra khi tiền đạo Nguyễn Minh Tâm tận dụng sơ hở của hàng thủ đối phương để ghi bàn thắng mở tỷ số. Đây là pha lập công đầy cảm xúc của chân sút thuộc biên chế HAGL ngay trong lần đầu tiên được hít thở bầu không khí ở cấp độ U23 quốc gia.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo đỏ giải tỏa áp lực tâm lý. Trong suốt hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt và triển khai các tình huống tấn công đa dạng từ hai biên. Khả năng thoát pressing và luân chuyển bóng nhanh của lứa cầu thủ sinh năm 2005-2007 đã gây không ít khó khăn cho hệ thống phòng ngự của đội bóng Đông Á.

Sự thay đổi chiến thuật và nỗ lực bảo vệ thành quả

Sang hiệp hai, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh bắt đầu thực hiện các điều chỉnh về nhân sự. Việc tung nhiều gương mặt mới vào sân nhằm mục tiêu thử nghiệm và cọ xát đã khiến nhịp độ thi đấu của U23 Việt Nam có phần bị xáo trộn. Dù tạo ra được một vài cơ hội phản công sắc nét để nới rộng cách biệt, nhưng sự thiếu chính xác ở những nhịp xử lý cuối cùng đã khiến bàn thắng thứ hai không đến.

Phía bên kia chiến tuyến, U23 CHDCND Triều Tiên dâng cao đội hình và gia tăng áp lực bằng các pha tranh chấp tầm cao. Những nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau một tình huống phối hợp tấn công chớp nhoáng. Trong những phút cuối, dù hai đội nỗ lực giằng co kịch tính nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bản lĩnh của những hạt giống tương lai

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò. Ông nhấn mạnh rằng việc các cầu thủ trẻ tuân thủ tốt đấu pháp và đứng vững trước một đối thủ già dơ như Triều Tiên là tín hiệu vô cùng tích cực cho công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình thử lửa tại Tây An. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu đầy duyên nợ với U23 Thái Lan vào lúc 14 giờ ngày 28.3. Trận Derby Đông Nam Á này được dự báo sẽ là bài kiểm tra trình độ thực sự cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trước khi họ bước vào trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31.3.