U23 Việt Nam hưởng lợi thế hạt giống tại Asiad 2026 nhờ kỳ tích châu Á Với vị thế là chủ nhân tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm môn bóng đá nam Asiad 2026 diễn ra vào ngày 23/7.

Môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) 2026 đã chính thức xác định được 16 cái tên cuối cùng sẽ tranh tài tại Nhật Bản. Trong bối cảnh bản đồ bóng đá trẻ châu lục có nhiều biến động vào phút chót, U23 Việt Nam đang nổi lên như một ứng viên có lộ trình thuận lợi nhờ thành tích xuất sắc trong quá khứ.

Sự xáo trộn nhân sự và tấm vé muộn của Philippines

Ban tổ chức Asiad 2026 vừa chốt danh sách 16 đội tuyển tham dự sau những thay đổi đáng kể về mặt nhân sự. Theo quy trình ban đầu, các đội bóng lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ mặc định có suất tham dự Á vận hội. Tuy nhiên, việc đoàn thể thao Australia không tham gia nội dung này đã mở ra cơ hội cho U23 Hong Kong (Trung Quốc).

Bất ngờ lớn nhất đến từ sự rút lui của Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ. Do không đáp ứng được tiêu chí khắt khe về vị trí trong top 8 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA từ Bộ Thanh niên và Thể thao nước này, đội tuyển Ấn Độ đã phải nhường lại vị trí. Tấm vé cuối cùng được trao cho U23 Philippines, biến đội bóng này trở thành đại diện thứ 3 của Đông Nam Á góp mặt tại giải đấu, bên cạnh Việt Nam và Thái Lan.

U23 Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại Asiad 2026. Ảnh: VFF

Lợi thế từ tấm Huy chương Đồng châu lục

Điểm tựa lớn nhất của U23 Việt Nam tại buổi lễ bốc thăm ngày 23/7 tới chính là thứ hạng hạt giống. Nhờ kỳ tích giành Huy chương Đồng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, đoàn quân áo đỏ dự kiến sẽ được xếp vào nhóm hạt giống ưu tiên. Điều này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tránh được những đối thủ cực mạnh ngay từ vòng bảng, tạo tiền đề thuận lợi cho mục tiêu tiến sâu tại giải.

So với hai đối thủ cùng khu vực là Thái Lan và Philippines, vị thế của Việt Nam đang được đánh giá cao hơn hẳn. Đây không chỉ là kết quả của một giải đấu, mà còn là sự khẳng định về tính ổn định của các lứa cầu thủ trẻ trong những năm gần đây trên bản đồ bóng đá châu Á.

Toan tính nhân sự của HLV Kim Sang-sik

Về mặt chiến thuật và xây dựng lực lượng, HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ sử dụng nòng cốt là lứa cầu thủ U21 cho chiến dịch diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu dài hơi hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng triệu tập các nhân tố quá tuổi. Những cầu thủ kinh nghiệm này sẽ đóng vai trò "trục xương sống", cung cấp bản lĩnh trận mạc và làm điểm tựa tinh thần cho các đàn em trong những thời điểm kịch tính nhất của giải đấu. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp U23 Việt Nam tái lập hoặc vượt qua những cột mốc lịch sử tại đấu trường Asiad.

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