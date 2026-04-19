U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 20: Lứa Lê Phát và Văn Thuận sẵn sàng tạo đột biến Tiếp nối thành công từ tấm HCĐ U23 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kiên trì lộ trình trẻ hóa với nòng cốt lứa U21 tham dự Á vận hội tại Nagoya.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển giao thế hệ đầy hứa hẹn. Với chiến lược ưu tiên trải nghiệm cho các cầu thủ trẻ, lứa cầu thủ tiềm năng như Lê Văn Thuận và Nguyễn Lê Phát đang được kỳ vọng sẽ trở thành bộ khung mới, đủ sức gánh vác trọng trách tại ASIAD 20 và xa hơn là đội tuyển quốc gia.

Lứa trẻ của Việt Nam cũng đang cho thấy tiềm năng phát triển lớn.

Chiến lược trẻ hóa và hành trình hái 'quả ngọt'

Định hướng sử dụng nhân sự trẻ của VFF không phải là quyết định nhất thời mà là một lộ trình bài bản khởi nguồn từ ASIAD 19 tại Hàng Châu. Khi đó, những gương mặt như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hay Thái Sơn đã được trui rèn dù mới ở tuổi đôi mươi. Sự kiên trì này đã mang lại những thành tích rực rỡ trong năm qua: vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và gần nhất là tấm HCĐ U23 châu Á 2026.

Tại kỳ ASIAD 20 diễn ra ở Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 9 tới, VFF tiếp tục cử lứa U21 thi đấu nhằm tích lũy bản lĩnh. Đội hình này sẽ được gia cố bởi các đàn anh giàu kinh nghiệm như Nguyễn Xuân Bắc hay Nguyễn Minh Phúc, tạo nên sự cân bằng giữa sức trẻ và sự điềm tĩnh cần thiết ở đấu trường châu lục.

Những hạt nhân tiêu biểu trong sơ đồ chiến thuật

Dù tuổi đời còn trẻ, lực lượng U23 Việt Nam hiện tại sở hữu nền tảng thực chiến đáng nể. Hầu hết các vị trí chủ chốt đều đang là trụ cột tại V-League và giải hạng Nhất. Những cái tên như Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng (SLNA), Thái Bá Đạt (PVF-CAND) hay Đinh Quang Kiệt (HAGL) đã khẳng định được năng lực qua nhiều giải đấu quốc tế.

Đặc biệt, sự trỗi dậy của Lê Văn Thuận đang tạo ra luồng gió mới hành lang cánh. Được đánh giá là một "mũi khoan" lợi hại với tốc độ và khả năng đột phá trực diện, Văn Thuận đang dần trở thành nhân tố không thể thiếu dưới góc nhìn chuyên môn của HLV Vũ Tiến Thành.

Chỉ mới 19 tuổi nhưng Lê Phát đã thể hiện phong cách thi đấu khá chững chạc.

Song hành cùng Văn Thuận là Nguyễn Lê Phát, cầu thủ sinh năm 2007 nhưng đã chơi cực kỳ chững chạc tại VCK U23 châu Á 2026. Với tư duy hiện đại và khả năng che chắn bóng khôn ngoan, Lê Phát được xem là "viên ngọc thô" có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu.

Thử thách tại môi trường đỉnh cao

Ở tuyến dưới, thủ môn Cao Văn Bình vẫn là chốt chặn tin cậy nhất. Màn trình diễn xuất thần trong trận tranh HCĐ với Hàn Quốc tại giải châu Á vừa qua đã minh chứng cho bản lĩnh của thủ thành này. Khả năng phát động tấn công từ phần sân nhà của Văn Bình cũng là một mắt xích quan trọng trong cách vận hành chiến thuật hiện đại.

Tuy nhiên, các chuyên gia bóng đá nội cũng cảnh báo rằng tiềm năng mới chỉ là điều kiện cần. Để thực sự vươn tầm, lứa cầu thủ này cần chiếm được suất đá chính thường xuyên tại các CLB chủ quản thay vì chỉ đóng vai trò dự bị. Một năm tới tại V-League sẽ là môi trường khắc nghiệt nhưng cần thiết để các ngôi sao trẻ này trui rèn bản lĩnh trước khi bước ra biển lớn Nagoya.