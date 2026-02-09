U23 Việt Nam hủy du đấu Trung Quốc: Chiến lược dài hơi cho mục tiêu ASIAD 2026 Đội tuyển U23 Việt Nam thay đổi kế hoạch tập trung trong tháng 3, ưu tiên rà soát lực lượng trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh để hướng tới ASIAD 2026.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 3 tới để chuyển sang phương án tập trung trong nước. Đây là bước đi chiến lược của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban huấn luyện nhằm tối ưu hóa nguồn lực cho mục tiêu trọng tâm là ASIAD 2026 tại Nhật Bản.

Điều chỉnh kế hoạch vì tính chuyên môn

Ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) dự kiến mời U23 Việt Nam tham dự giải tứ hùng cùng với Thái Lan và Uzbekistan. Tuy nhiên, do tần suất đối đầu giữa các đội bóng này trong năm 2024 quá dày đặc, ban tổ chức đã cân nhắc thay đổi khách mời để đảm bảo tính mới mẻ và nâng cao giá trị chuyên môn cho giải đấu.

Trước diễn biến này, HLV Kim Sang-sik và VFF đã nhanh chóng thống nhất phương án điều chỉnh. Thay vì di chuyển ra nước ngoài, U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3. Việc tập huấn trong nước giúp đội ngũ chuyên môn dễ dàng kiểm soát cường độ tập luyện và rà soát kỹ lưỡng các nhân tố tiềm năng.

Trọng tâm ASIAD 2026 và nòng cốt U21

Mục tiêu lớn nhất của đợt tập trung lần này là chuẩn bị cho ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi (Nhật Bản) vào cuối tháng 9. Đáng chú ý, thành phần lực lượng nòng cốt được triệu tập sẽ là lứa cầu thủ U21, những người được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

U23 Việt Nam có những toan tính riêng cho mặt trận ASIAD.

Trong danh sách dự kiến, nhiều gương mặt tiêu biểu vừa giành Huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026 vẫn đủ tuổi tham dự ASIAD như thủ môn Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận và tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu quốc tế và sức trẻ của lứa U21 được đánh giá là nền tảng quan trọng để xây dựng lối chơi hiệu quả.

Phân cấp ban huấn luyện và kế hoạch cọ xát

Do lịch trình trùng với đợt hội quân của Đội tuyển Quốc gia để thi đấu giao hữu với Bangladesh (26/3) và vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia, HLV Kim Sang-sik sẽ không trực tiếp cầm quân tại đội U23. Thay vào đó, HLV Đinh Hồng Vinh dự kiến sẽ được giao vai trò tạm quyền dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ này trong thời gian tập huấn tại trụ sở VFF.

Để đảm bảo chất lượng cọ xát, U23 Việt Nam dự kiến sẽ có từ 1 đến 2 trận đấu tập với các CLB chuyên nghiệp mạnh tại khu vực phía Bắc như Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội hoặc PVF-CAND. Việc thi đấu với những đội bóng V-League dày dạn kinh nghiệm được xem là bài kiểm tra thực chiến chất lượng, giúp các cầu thủ trẻ cải thiện bản lĩnh và tư duy chiến thuật trước khi bước vào các giải đấu chính thức.