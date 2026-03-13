U23 Việt Nam làm mới lực lượng: Nhiều gương mặt trẻ và thay đổi trên băng ghế huấn luyện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách hội quân U23 Việt Nam dự giải CFA Team China 2026, đáng chú ý với sự xuất hiện của các cầu thủ chưa từng thi đấu chuyên nghiệp và vai trò mới của ông Đinh Hồng Vinh.

Chiều 13/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố danh sách triệu tập đội tuyển U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Đây được xem là đợt sát hạch quan trọng để rà soát lực lượng kế cận, đặc biệt là nhóm cầu thủ sinh năm 2005-2007, hướng tới mục tiêu trọng tâm là Asian Games 2026 diễn ra vào tháng 9 tới.

Chiến lược trẻ hóa và những 'ẩn số' từ giải phong trào

Trong đợt tập trung lần này, Ban huấn luyện đã gây bất ngờ lớn khi trao cơ hội cho những nhân tố hoàn toàn mới. Do nhiều trụ cột đang bận thực hiện nhiệm vụ tại ĐTQG hoặc đã quá tuổi, danh sách U23 Việt Nam xuất hiện những cái tên thậm chí chưa từng ra sân tại V-League hay giải Hạng Nhất.

Danh sách triệu tập của U23 Việt Nam tháng 3/2026/. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của bộ đôi Tạ Xuân Trường (Trung tâm TDTT Ninh Bình) và Lê Nguyễn Văn Thọ (Đà Nẵng). Bên cạnh đó, các đại diện từ giải Hạng Nhất Quốc gia cũng chiếm ưu thế với Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh) và Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh). Đặc biệt, làn sóng cầu thủ Việt kiều tiếp tục được thử nghiệm với hai cái tên Vadim Nguyễn và Trần Thành Trung.

Trục xương sống giàu kinh nghiệm

Dù ưu tiên thử nghiệm tân binh, U23 Việt Nam vẫn duy trì một bộ khung ổn định để làm điểm tựa chuyên môn. Những cầu thủ đã khẳng định được năng lực ở các giải đấu quốc tế trước đó như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận và tiền đạo Nguyễn Lê Phát tiếp tục được tin tưởng. Đây là nhóm hạt nhân được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lối chơi và giúp các tân binh nhanh chóng hòa nhập với triết lý của đội tuyển.

Thay đổi trên băng ghế huấn luyện

Một điểm nhấn quan trọng khác là sự vắng mặt của HLV trưởng Kim Sang-sik trong đợt hội quân này. Do lịch tập trung của U23 Việt Nam trùng với đợt FIFA Days của ĐTQG, chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định giao quyền chỉ đạo cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Với tư cách Quyền HLV trưởng, ông Đinh Hồng Vinh sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá chuyên môn, lắp ghép đội hình và vận hành lối chơi tại giải đấu trên đất Trung Quốc. Đây là giải pháp linh hoạt của VFF nhằm đảm bảo cả hai đội tuyển đều có sự chuẩn bị tốt nhất khi lịch thi đấu chồng chéo.

Lộ trình chuẩn bị và lịch thi đấu tại Trung Quốc

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 17/3. Sau gần một tuần rèn quân, Ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi khởi hành sang Tây An (Trung Quốc) vào ngày 23/3.

Tại giải quốc tế CFA Team China 2026, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ chất lượng để tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm sẽ là bài kiểm tra thể lực và bản lĩnh thực sự cho các cầu thủ trẻ.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại CFA Team China 2026:

Ngày Đối thủ Địa điểm 25/3 U23 CHDCND Triều Tiên Tây An, Trung Quốc 28/3 U23 Thái Lan Tây An, Trung Quốc 31/3 U23 Trung Quốc Tây An, Trung Quốc

Mục tiêu lớn nhất của đợt tập trung này không nằm ở thành tích mà là tìm ra những nhân tố ưu tú nhất để xây dựng lực lượng kế cận dài hạn cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là chuẩn bị cho chiến dịch Asian Games 2026 đầy thử thách vào cuối năm nay.