U23 Việt Nam lột xác về thể hình: Sẵn sàng đấu sòng phẳng với U23 Trung Quốc Với chiều cao trung bình tăng lên 1,77m cùng sự xuất hiện của những nhân tố cao trên 1,9m, U23 Việt Nam tự tin thay đổi lối chơi từ phòng ngự sang đối đầu trực diện.

U23 Việt Nam đang trải qua một cuộc cách mạng về thể chất. Không còn hình ảnh "thấp bé nhẹ cân", thế hệ cầu thủ sinh năm 2005 - 2007 sở hữu chiều cao trung bình ấn tượng 1,77m, sẵn sàng cho những cuộc đối đầu nảy lửa tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China sắp tới. Đây là kết quả của một chiến lược dài hơi trong công tác đào tạo trẻ, giúp bóng đá Việt Nam dần thu hẹp khoảng cách hình thể với các cường quốc châu lục.

Bước tiến vượt bậc về các thông số hình thể

Số liệu thống kê cho thấy sự chuyển mình rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam. Cách đây 5 năm, chiều cao trung bình của lứa U23 chỉ dừng lại ở mức 1,72m. Hiện nay, con số này đã tăng thêm 5cm, đạt mức 1,77m. Đặc biệt, đội hình hiện tại sở hữu những "ngọn tháp" thực sự như trung vệ Đinh Quang Kiệt với chiều cao lên tới 1,96m.

Lứa U23 Việt Nam hiện tại ngày càng có thể hình tốt hơn.

Không chỉ ở vị trí trung vệ, các vị trí như thủ môn hay hậu vệ biên cũng đều đạt chuẩn hình thể lý tưởng. Sự thay đổi này giúp U23 Việt Nam không còn lép vế trong các tình huống không chiến hay tranh chấp tay đôi trước các đối thủ cao lớn từ Đông Á hay Tây Á.

Thay đổi từ triết lý đào tạo và tuyển chọn

Sự cải thiện về thể hình không đến từ ngẫu nhiên mà là kết quả của sự thay đổi tư duy tại các học viện bóng đá hàng đầu như Hà Nội, Thể Công Viettel, PVF hay Hoàng Anh Gia Lai. Thay vì chỉ ưu tiên sự khéo léo và nhanh nhẹn, các huấn luyện viên hiện nay chú trọng bồi dưỡng những cầu thủ có tố chất chiều cao và cơ bắp ngay từ khâu tuyển chọn đầu vào.

Chiến lược này hoàn toàn tương thích với phong cách cầm quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc luôn ưu tiên những gương mặt "dày mình", có nền tảng thể lực bền bỉ để xây dựng lối chơi giàu tính chiến đấu và trực diện hơn.

Tâm thế mới trước các đối thủ lớn

Nhờ ưu thế về hình thể, U23 Việt Nam đã thay đổi tâm thế từ phòng ngự co cụm sang đua tranh trực diện. Tại giải U23 châu Á 2026, đội tuyển đã gây bất ngờ lớn khi giành huy chương đồng nhờ khả năng tranh chấp sòng phẳng với U23 Hàn Quốc và các đại diện Tây Á mạnh mẽ. Thống kê cho thấy đội bóng chỉ để thua 2 trong 6 trận gần nhất khi đối đầu với các đội bóng mạnh tại Trung Quốc và không nhận quá một bàn thua mỗi trận.

Tại giải giao hữu CFA Team China sắp tới, các học trò của quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đặt mục tiêu chơi đôi công, so vai ngang ngửa trước U23 Trung Quốc, U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Thái Lan. Với chất thép trong đội hình và bản lĩnh trận mạc đang ngày càng hoàn thiện, lứa cầu thủ trẻ này được kỳ vọng sẽ tiếp nối và phát huy chu kỳ thành công của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.