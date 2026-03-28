U23 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan sau bàn thua chớp nhoáng Thất bại sớm từ phút thứ nhất khiến mọi toan tính của U23 Việt Nam đổ vỡ, chấp nhận thua 0-1 trước U23 Thái Lan tại trận mở màn giải giao hữu CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước kỳ phùng địch thủ U23 Thái Lan trong trận đấu mở màn giải giao hữu CFA Team China 2026. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay ở phút thi đấu đầu tiên, khiến mọi toan tính chiến thuật của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sớm trở nên phá sản.

U23 Việt Nam để thủng lưới ngay từ phút đầu tiên. Ảnh: Changsuek.

Đòn giáng mạnh từ giây đầu tiên

Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á luôn mang đến sức nóng đặc biệt. Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất đã xảy đến với U23 Việt Nam khi hệ thống phòng ngự áo đỏ bộc lộ sơ hở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở phút thứ 1, Chotmuangpak tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Việt Nam để ghi bàn mở tỷ số cho U23 Thái Lan.

Bàn thua choáng váng buộc U23 Việt Nam phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, lối chơi áp sát tầm cao (high pressing) đầy chủ động của U23 Thái Lan đã khiến khu vực trung tuyến của đội bóng áo đỏ hoàn toàn bị tê liệt. Thành Trung và các đồng đội liên tục đánh mất quyền kiểm soát bóng trước sự cơ động của đối phương.

Sự bế tắc trong tổ chức tấn công

Trước sự vây ráp quyết liệt, U23 Việt Nam thường xuyên phải sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến sang hai hành lang biên. Tuy nhiên, chất lượng những quả tạt từ chân Lê Văn Thuận hay Lê Thắng Long đều thiếu chính xác và dễ dàng bị bẻ gãy. Sự rời rạc trong cách tổ chức khiến các học trò của ông Đinh Hồng Vinh gần như không thể tiếp cận khu vực cấm địa của đối thủ.

U23 Việt Nam tỏ ra bế tắc trước hàng thủ của U23 Thái Lan. Ảnh: Changsuek.

Ở chiều ngược lại, U23 Thái Lan cho thấy sự nguy hiểm rình rập qua những pha phản công chớp nhoáng. Phút 21, Chanwanwit thực hiện pha bứt tốc xé gió bên cánh trái, làm khổ hàng thủ áo trắng trước khi dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Nếu không có phong độ chói sáng của thủ thành Cao Văn Bình với những pha cứu thua xuất thần ở cuối hiệp một, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở 1-0.

Nỗ lực bất thành trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện U23 Việt Nam đã thực hiện hàng loạt điều chỉnh về nhân sự nhưng kịch bản trên sân không có nhiều biến chuyển tích cực. Cơ hội đáng chú ý nhất chỉ đến từ tình huống đá phạt trực tiếp của Thái Bá Đạt ở phút 51, song lực bóng vẫn chưa đủ độ khó để chuyển hóa thành bàn thắng.

Đến phút 62, Công Phương thắp lên hy vọng mong manh bằng một pha xâm nhập vòng cấm táo bạo. Đáng tiếc là cú ra chân quyết đoán của anh ngay lập tức bị hậu vệ đối phương lăn xả cản phá. Việc các mũi nhọn tấn công thiếu đi sợi dây liên kết khiến khâu dứt điểm cuối cùng luôn rơi vào trạng thái bế tắc.

Chủ động lùi sâu đội hình trong những phút cuối, U23 Thái Lan vẫn biết cách đe dọa khung thành Việt Nam thông qua các pha leo biên của Mamah. Sự lỳ lợm của hệ thống phòng ngự áo xanh đã bảo toàn trọn vẹn chiến thắng tối thiểu cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Thất bại này để lại nhiều bài học quý giá cho HLV Đinh Hồng Vinh và các cầu thủ trẻ trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu chính thức.