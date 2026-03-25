U23 Việt Nam ra quân tại Trung Quốc và sự chờ đợi lịch sử từ cặp song sát nhập tịch Đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tại CFA Team China trong khi tuyển quốc gia chờ đợi màn kết hợp của bộ đôi nhập tịch và sự trở lại của các trụ cột hàng phòng ngự.

Vào lúc 14h ngày 25/3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China – Tây An 2026 gặp U23 Triều Tiên. Dù vừa giành huy chương đồng giải U23 châu Á hồi đầu năm, lực lượng tham dự lần này chủ yếu là các cầu thủ lứa U21 nhằm chuẩn bị dài hơi cho chiến dịch ASIAD 2026.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho giải giao hữu quốc tế.

Thử thách từ kỷ luật của U23 Triều Tiên

Quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đánh giá rất cao đối thủ khi nhận định U23 Triều Tiên là đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn và tổ chức đội hình kỷ luật. Trận đấu này được xem là cơ hội quý giá để những nhân tố trẻ như Cao Văn Bình hay Công Phương kiểm chứng bản lĩnh trước lối đá trực diện và mạnh mẽ từ phía đối phương.

Bên cạnh những diễn biến tại Trung Quốc, sự chú ý của người hâm mộ cũng đang đổ dồn vào trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra vào ngày 26/3. Đây có thể là thời điểm huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên tung ra sân cùng lúc hai cầu thủ nhập tịch là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Sự kết hợp của bộ đôi song sát và sự trở lại của các cựu binh

Sự ăn ý của Xuân Son và Hoàng Hên đã được minh chứng rõ nét tại đấu trường V-League. Cụ thể, Đỗ Hoàng Hên từng có tới 10 pha kiến tạo giúp Xuân Son lập công. Với phong độ 6 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 10 trận mùa này, Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng giúp cải thiện hiệu suất ghi bàn cho "Những chiến binh Sao Vàng".

Đáng chú ý, hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng đón nhận tin vui với sự tái xuất của Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu sau 3 năm vắng bóng vì chấn thương. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã dành thời gian trao đổi riêng với Đình Trọng nhằm khích lệ tinh thần trung vệ này. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu cũng đã vượt qua ca phẫu thuật gót chân Achilles để sẵn sàng cho các mục tiêu quan trọng sắp tới.

Biến động giá trị chuyển nhượng của Nguyễn Xuân Son

Dù đang là tâm điểm chú ý, giá trị chuyển nhượng của tiền đạo Nguyễn Xuân Son lại ghi nhận đà sụt giảm. Theo số liệu mới nhất từ Transfermarkt, chân sút thuộc biên chế câu lạc bộ Nam Định hiện được định giá 600.000 euro, rơi xuống vị trí thứ 10 trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất V-League.

Xuân Son rớt giá.

Việc nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương được cho là nguyên nhân chính khiến sức hút của tiền đạo này giảm sút. Hiện tại, Xuân Son vẫn đang phải tập riêng để nỗ lực tìm lại thể trạng tốt nhất trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Cảnh báo từ khu vực và tham vọng của Malaysia

Ở một diễn biến khác, cựu huấn luyện viên Malaysia K. Rajagobal đã đưa ra lời cảnh báo cho thầy trò ông Kim Sang-sik trước thềm vòng loại Asian Cup 2027. Ông Rajagobal cho rằng việc Malaysia mất 7 cầu thủ nhập tịch vì bê bối giấy tờ có thể trở thành một "cái bẫy tâm lý", khiến tuyển Việt Nam chủ quan và không chú tâm vào các cầu thủ nội đang có quyết tâm cao của Malaysia.

Bất chấp những khó khăn ngoài chuyên môn, huấn luyện viên Peter Cklamovski của Malaysia vẫn khẳng định mục tiêu dài hạn là đưa đội bóng này giành vé dự World Cup. Đội tuyển Malaysia hiện đã có mặt tại Bangkok tập huấn và dự kiến sẽ di chuyển sang Việt Nam vào ngày 28/3 để chuẩn bị cho trận đấu trên sân Thiên Trường.