U23 Việt Nam săn tìm nhân tố mới tại giải giao hữu CFA Team China 2026 tại Trung Quốc Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải CFA Team China 2026 với mục tiêu thử nghiệm các nhân tố mới và chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn 2026-2027.

U23 Việt Nam vừa công bố kế hoạch chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An, Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, đội bóng tập trung tối đa vào việc sàng lọc nhân sự và thử nghiệm các gương mặt mới nhằm chuẩn bị cho lộ trình dài hơi của bóng đá nước nhà trong giai đoạn 2026-2027.

Sàng lọc nhân tố mới từ V-League và giải hạng Nhất

Trọng tâm của đợt tập trung tháng 3/2026 là tìm kiếm những "viên ngọc thô" để bổ sung vào đội hình kế cận cho đội tuyển quốc gia. Sau giai đoạn tập luyện đầu tiên, đội hình U23 Việt Nam tiếp tục đón nhận thêm 6 cầu thủ chất lượng từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp.

Bảo Long, Bá Đạt, Anh Tuấn (từ PVF-CAND)

Nguyễn Công Phương (từ Thể Công Viettel)

Thành Trung, Văn Thuận (từ Ninh Bình)

U23 Việt Nam lắp ghép thử nghiệm những nhân tố mới nổi bật.

Chiến lược mài giũa những viên ngọc thô

Chiến lược "tìm kiếm và sàng lọc" từng mang lại thành công lớn cho bóng đá Việt Nam cách đây một năm. Dưới sự ủy quyền của huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông Đinh Hồng Vinh từng trình làng những tài năng như Cao Văn Bình, Văn Trường hay Quốc Việt – những trụ cột sau đó đã giành Huy chương đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Hiện tại, đội bóng đang sở hữu bộ khung vững chắc với những cái tên như Đinh Quang Kiệt, Cao Văn Bình, Nguyễn Nguyên Hoàng và Nguyễn Long Vũ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và khát khao của tân binh hứa hẹn tạo nên một tập thể cân bằng và linh hoạt.

Thách thức từ những đối thủ hàng đầu châu lục

Giải đấu tại Tây An lần này được xem là thước đo chuẩn xác nhất cho bản lĩnh của các cầu thủ trẻ. U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu kịch tính trước các đối thủ sừng sỏ:

Ngày Đối thủ 25/3 U23 CHDCND Triều Tiên 28/3 U23 Thái Lan 31/3 U23 Trung Quốc

Việc thi đấu với các đội bóng mạnh giúp ban huấn luyện kiểm chứng khả năng chịu áp lực và tính hiệu quả của lối chơi đang xây dựng. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhân tố mới thể hiện được khả năng vượt trội qua những cuộc đối đầu trực tiếp này.

HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có cái nhìn trực quan hơn về những nhân tố mới của U23 Việt Nam qua giải giao hữu.

Trong tương lai, U23 Việt Nam sẽ còn một số đợt tập trung theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Các đợt hội quân này được tổ chức kỹ lưỡng nhằm duy trì sự ổn định lực lượng, hoàn thiện lối chơi và sẵn sàng cho các đấu trường lớn trong giai đoạn 2026-2027.