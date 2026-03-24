U23 Việt Nam tại giải CFA Team China 2026: Ưu tiên thử nghiệm thay vì áp lực thành tích Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ tận dụng giải tứ hùng tại Tây An để định hình lối chơi và sàng lọc lực lượng kế cận cho tương lai.

U23 Việt Nam bước vào giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026 tại Tây An, Trung Quốc với tâm thế cởi bỏ hoàn toàn áp lực về mặt kết quả. Trong buổi họp báo trước giải, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh đây là giai đoạn then chốt để ban huấn luyện định hình triết lý và đánh giá năng lực thực tế của các cầu thủ trẻ.

U23 Việt Nam không đặt mục tiêu thành tích tại giải CFA Team China 2026. Ảnh: VFF.

Chiến lược sàng lọc và thử nghiệm nhân sự

Đội hình U23 Việt Nam hành quân sang Trung Quốc lần này là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Bên cạnh những nhân tố đã khẳng định được tên tuổi như Văn Bình, Công Phương hay Văn Thuận, ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho nhóm cầu thủ triển vọng ở lứa tuổi 21.

Việc đối đầu với những đối thủ chất lượng như chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Thái Lan được xem là bài kiểm tra trình độ quan trọng. Ông Đinh Hồng Vinh cho rằng những trận đấu cường độ cao này sẽ giúp các cầu thủ tích lũy bản lĩnh thi đấu quốc tế, đồng thời giúp ban huấn luyện tìm ra những mảnh ghép phù hợp cho bộ khung ổn định trong tương lai.

Thích nghi với điều kiện khắc nghiệt tại Tây An

Toàn đội đã sớm có mặt tại Tây An để ổn định sinh hoạt và làm quen với điều kiện ngoại cảnh. Dù thời tiết địa phương khá khắc nghiệt với nhiệt độ duy trì ở mức 12 độ C, nhưng chất lượng cơ sở vật chất tại Trung tâm Bóng đá quốc tế Tây An đã phần nào hỗ trợ quá trình chuẩn bị của đội bóng.

Bên cạnh các buổi tập kỹ thuật, các cầu thủ đã trực tiếp tham quan sân vận động chính để làm quen không gian thi đấu. Điều này giúp toàn đội có sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước khi bước vào các cuộc đọ sức chính thức.

Mục tiêu và lịch thi đấu

Về mặt chiến thuật, mục tiêu lớn nhất mà U23 Việt Nam hướng tới là sự gắn kết giữa các vị trí và hoàn thiện các mảng miếng phối hợp. Thay vì tập trung vào bảng tỷ số, quá trình trưởng thành và khả năng vận hành hệ thống của các cầu thủ trẻ mới là thước đo thành công cuối cùng của giải đấu này.

Thử thách đầu tiên của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên. Trận đấu diễn ra vào lúc 14h chiều mai (25/3, giờ Việt Nam), hứa hẹn sẽ đưa ra những đánh giá sơ bộ đầu tiên về quá trình thử nghiệm đội hình của U23 Việt Nam.