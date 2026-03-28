U23 Việt Nam thua sít sao U23 Thái Lan 0-1: Màn so tài siêu kinh điển tại Trung Quốc Thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan tại giải CFA Team China 2026 để lại nhiều tiếc nuối cho U23 Việt Nam dù thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã trình diễn lối chơi kỷ luật.

Trưa ngày 28/3, trận "Derby Đông Nam Á" giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã diễn ra trong khuôn khổ lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 tại Tây An (Trung Quốc). Dù được kỳ vọng lớn, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1, qua đó rơi vào thế khó trong cuộc đua thứ hạng tại giải đấu năm nay.

U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan.

Màn trình diễn kỷ luật nhưng thiếu sắc bén

Tại Tây An, U23 Việt Nam đã nhập cuộc với tư duy tổ chức chặt chẽ và duy trì được sự gắn kết tốt giữa các tuyến. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát bóng tương đối ổn định và tạo ra những tình huống phối hợp bài bản. Tuy nhiên, vấn đề nan giải nằm ở khâu dứt điểm khi các cầu thủ tấn công thiếu đi sự sắc bén cần thiết để xuyên thủng mành lưới đối phương.

Ngược lại, U23 Thái Lan một lần nữa chứng minh bản lĩnh trong các trận cầu lớn. Đội bóng xứ Chùa Vàng nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát nhịp độ và đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống khai thác sai lầm cá nhân. Tận dụng một khoảnh khắc hớ hênh của hàng thủ Việt Nam, U23 Thái Lan đã ghi bàn thắng duy nhất, định đoạt số phận trận đấu.

Sức hút từ trận "Siêu kinh điển" khu vực

Dù chỉ là một giải giao hữu, chất lượng chuyên môn của màn đối đầu này đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng Đông Nam Á. Nhiều cổ động viên thừa nhận đây là một trận đấu xứng tầm "siêu kinh điển" khu vực ở cấp độ trẻ, nơi cả hai đội đều thể hiện tư duy chiến thuật hiện đại.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng trong khi U23 Việt Nam đang dần hoàn thiện khả năng tổ chức dưới thời HLV Đinh Hồng Vinh, thì U23 Thái Lan vẫn đang chiếm ưu thế nhờ những cá nhân có khả năng gây đột biến cao. Thống kê sau trận cho thấy sự cân bằng về các chỉ số chuyên môn, nhưng hiệu quả ở 1/3 cuối sân chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai bên.

Thử thách cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh

Thất bại này khiến cục diện bảng xếp hạng giải giao hữu tại Trung Quốc có sự phân hóa rõ rệt. U23 Thái Lan hiện đang tạm vươn lên dẫn đầu với 4 điểm sau hai lượt trận đầy thuyết phục. Trong khi đó, U23 Việt Nam mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm và đứng trước áp lực phải cải thiện thành tích trong các trận đấu tới.

Nhìn chung, giải đấu CFA Team China 2026 là cơ hội cọ xát quý giá để HLV Đinh Hồng Vinh rà soát lực lượng. Để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, toàn đội cần nhanh chóng khắc phục bài toán hiệu suất tấn công trước khi bước vào những thử thách tiếp theo tại đấu trường quốc tế.