U23 Việt Nam thua tối thiểu U23 Thái Lan, lỡ hẹn ngôi vương CFA Team China 2026 Thất bại 0-1 trước kình địch Thái Lan khiến U23 Việt Nam chính thức hết cơ hội vô địch giải giao hữu tại Tây An dù đã có màn trình diễn nỗ lực với nòng cốt là lứa cầu thủ U21.

Lượt trận thứ hai giải giao hữu bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026 đã chứng kiến kịch bản không mong muốn cho người hâm mộ Việt Nam. Trận thua sát nút trước U23 Thái Lan khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chính thức dừng bước trong cuộc đua giành danh hiệu cao nhất tại giải đấu lần này.

Bàn thua chóng vánh ngay từ giây thứ 28

Trận derby khu vực giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được định đoạt bởi một kịch bản ít ai ngờ tới. Khi khán giả trên sân chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Thanakrit Chotmuangpak đã dội một "gáo nước lạnh" lên hệ thống phòng ngự của đội bóng áo trắng. Bàn mở tỷ số được ghi ngay ở giây thứ 28, đẩy U23 Việt Nam vào thế phải rượt đuổi đầy khó khăn.

U23 Việt Nam không phải quá buồn phiền với trận thua U23 Thái Lan.

Bị dẫn bàn chớp nhoáng, U23 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của Nguyễn Công Phương và các đồng đội đã tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong các tình huống dứt điểm cuối cùng đã khiến những cơ hội mười mươi lần lượt trôi qua.

Dấu ấn của Cao Văn Bình và bước ngoặt lịch sử

Bên cạnh những tiếc nuối trên hàng công, thủ thành Cao Văn Bình trở thành điểm sáng lớn nhất bên phía U23 Việt Nam. Sự xuất sắc và phản xạ nhạy bén của anh đã không ít lần cứu thua cho đội nhà trước những đợt phản công sắc lẹm từ phía Thái Lan, giúp cách biệt không bị nới rộng thêm.

Đáng chú ý, kết quả này đánh dấu cột mốc quan trọng với bóng đá xứ Chùa vàng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, các lứa trẻ của Thái Lan (U22/U23) mới biết mùi chiến thắng trước Việt Nam ở một giải đấu chính thức hoặc giao hữu quốc tế. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U23 Thái Lan thừa nhận các học trò của ông đã phải chịu áp lực rất lớn và thi đấu chưa thực sự hiệu quả trước sức ép liên tục từ đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.

Thử nghiệm quan trọng cho mục tiêu ASIAD 20

Dù thất bại, nhưng đây không phải là kết quả gây sốc đối với giới chuyên môn. Thành phần U23 Việt Nam tham dự giải lần này chủ yếu là lứa U21 đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm. Ngoại trừ một vài cái tên dạn dày như Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận hay Công Phương, phần lớn cầu thủ còn lại đều khá non nớt ở đấu trường quốc tế.

Bên cạnh đó, giải đấu tại Tây An được xác định là bài kiểm tra quan trọng để rèn giũa bản lĩnh cho thế hệ kế cận. Mục tiêu xa hơn của bóng đá Việt Nam chính là chuẩn bị lực lượng tinh nhuệ nhất hướng tới kỳ ASIAD 20 sắp tới.

Cục diện bảng xếp hạng sau lượt trận thứ hai

Ở trận đấu còn lại của giải, U23 Triều Tiên đã phô diễn sức mạnh thể lực ấn tượng với lối chơi pressing tầm cao trước chủ nhà U23 Trung Quốc. Ri Kwang-myung mở tỷ số cho Triều Tiên ở phút 23, nhưng Xiang Yuwang đã kịp giữ lại 1 điểm cho đội bóng xứ tỷ dân bằng quả phạt đền thành công ở phút 85.

Sau 2 lượt trận, U23 Thái Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Trong khi đó, U23 Việt Nam hiện xếp cuối bảng và sẽ bước vào lượt trận cuối cùng với mục tiêu cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu trước khi rời giải.