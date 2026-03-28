U23 Việt Nam thua trắng Thái Lan: Khi khoảng trống Đình Bắc trở nên quá lớn Nhận bàn thua ngay từ giây thứ 22, U23 Việt Nam thất thủ 0-1 trước U23 Thái Lan tại CFA Team China 2026, phơi bày sự thiếu hụt nhân sự đột biến trên hàng công.

Thất bại 0-1 trước đối thủ đầy duyên nợ U23 Thái Lan tại lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 đã mang đến một dư vị đầy hụt hẫng. Dù chỉ là một giải đấu mang tính chất cọ xát, trận thua này đã trực tiếp phơi bày những điểm yếu chí tử về bản lĩnh trận mạc và khả năng dứt điểm của các cầu thủ trẻ khi thiếu vắng những trụ cột quan trọng.

Cú sốc giây thứ 22 và sự lúng túng của hàng thủ

Mọi toan tính chiến thuật của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sớm bị đảo lộn ngay khi tiếng còi khai cuộc vừa vang lên. Chỉ ở giây thứ 22, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam đã phải nhận một "gáo nước lạnh" từ pha dứt điểm chớp nhoáng của Chotmuangpak. Bàn thua quá sớm khiến thủ môn Cao Văn Bình và các đồng đội rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, dẫn đến tâm lý vội vàng và lúng túng trong suốt phần lớn thời gian hiệp một.

U23 Việt Nam thua sát nút U23 Thái Lan.

Đáng chú ý, phải mất một khoảng thời gian khá dài, đội bóng áo trắng mới có thể xốc lại đội hình để giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên, sự nỗ lực trong hiệp hai của những Văn Thuận, Công Phương hay Thái Bá Đạt đều không mang lại kết quả do thiếu đi sự sắc bén cần thiết ở nhịp dứt điểm cuối cùng.

Nỗi nhớ "ngòi nổ" Đình Bắc và bài toán nhân sự

Nhìn sâu vào bản chất của thất bại, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa đội hình hiện tại và lứa cầu thủ vừa giành thành công tại các giải đấu châu lục trước đó. Thực chất, đội hình dự giải tại Trung Quốc là lứa U21 đang được ưu tiên cọ xát. Việc thiếu vắng thủ lĩnh Khuất Văn Khang và tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc do quá tuổi đã để lại một lỗ hổng quá lớn về khả năng cầm nhịp và gây đột biến.

Đình Bắc gắn liền với những chiến tích cùng U23 Việt Nam.

Sự vắng mặt của một ngôi sao có khả năng tạo đột biến cao như Đình Bắc khiến các pha lên bóng của U23 Việt Nam trở nên dễ bị bắt bài và thiếu đi tính sát thương. Đây là bài học thực tiễn vô cùng giá trị dành cho lứa cầu thủ trẻ trong việc học cách khỏa lấp khoảng trống của những đàn anh đi trước.

CFA Team China 2026: Liều thuốc đắng cần thiết

Tuy nhiên, thất bại trước người Thái vào lúc này có thể coi là liều thuốc đắng cần thiết để các cầu thủ nhìn nhận rõ yếu điểm của mình. Trước khi gặt hái thành công ở các giải chính thức, lứa U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng từng trải qua những nốt trầm tương tự tại Panda Cup 2025.

Nếu có thể xốc lại tinh thần và giành kết quả thuận lợi trước chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối, đây vẫn sẽ là một chuyến đi thành công đối với bóng đá trẻ Việt Nam trên hành trình nâng cấp bản thân và chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai.