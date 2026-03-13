U23 Việt Nam triệu tập 30 cầu thủ dự giải Trung Quốc: PVF-CAND chiếm ưu thế Với 6 gương mặt được triệu tập, PVF-CAND trở thành xương sống của U23 Việt Nam tại giải CFA Team China 2026 dưới sự dẫn dắt của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Đây là đợt tập trung quan trọng đầu tiên trong năm, đóng vai trò bản lề để ban huấn luyện rèn quân và sàng lọc nhân sự cho những mục tiêu lớn tại Asian Games 2026 và các giải châu lục.

Sự áp đảo của lò đào tạo PVF-CAND

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong danh sách triệu tập lần này là sự hiện diện đông đảo của các cầu thủ thuộc biên chế CLB PVF-CAND. Với 6 cái tên được xướng tên, đội bóng này đã vượt qua nhiều lò đào tạo danh tiếng khác để trở thành đơn vị đóng góp quân số lớn nhất cho đội tuyển.

Nhóm cầu thủ từ PVF-CAND bao gồm: Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận và Nguyễn Lê Phát. Việc chiếm 20% tổng số quân số triệu tập là minh chứng cho chất lượng đào tạo trẻ và phong độ ổn định của các học trò tại câu lạc bộ này. Đây được kỳ vọng sẽ là nhóm nhân tố cốt lõi giúp U23 Việt Nam vận hành trơn tru sơ đồ chiến thuật tại giải đấu sắp tới.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh và trọng trách tại Tây An

Do đợt hội quân lần này trùng với lịch thi đấu FIFA Days của đội tuyển quốc gia, HLV trưởng Kim Sang Sik đã quyết định giao quyền chỉ đạo cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. Với vai trò Quyền HLV trưởng, ông Vinh sẽ trực tiếp dẫn dắt các cầu thủ trẻ trong suốt hành trình tại Tây An, Trung Quốc.

Bên cạnh nhóm cầu thủ PVF-CAND, đội tuyển còn có sự góp mặt của các tài năng trẻ đến từ Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Sự kết hợp giữa nhiều lò đào tạo khác nhau tạo nên một đội hình có chiều sâu, hứa hẹn đem lại sự đa dạng trong lối chơi và tính cạnh tranh cao ở từng vị trí.

Thử thách từ các đối thủ mạnh trong khu vực

Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 được đánh giá là bài kiểm tra chất lượng cao cho U23 Việt Nam khi quy tụ những nền bóng đá trẻ hàng đầu khu vực. Các cầu thủ sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với lịch trình đầy thử thách:

Ngày 25/3: Đối đầu U23 CHDCND Triều Tiên

Ngày 28/3: Chạm trán U23 Thái Lan

Ngày 31/3: Gặp chủ nhà U23 Trung Quốc

Việc đối đầu với những đối thủ có phong cách chơi khác biệt như sức mạnh của CHDCND Triều Tiên hay sự tinh quái của Thái Lan sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trận mạc quý báu. Đây cũng là cơ hội để Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh thử nghiệm các phương án nhân sự mới.

Kế hoạch chuẩn bị và thanh lọc đội hình

Theo lộ trình, toàn đội U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 17/3 để bắt đầu quá trình lắp ghép đội hình. Đây là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện đánh giá thực chất năng lực và sự tương thích của các cầu thủ với lối chơi chung. Trước khi chính thức di chuyển sang Trung Quốc, danh sách 30 người hiện tại sẽ được rút gọn xuống còn 25 cầu thủ chính thức. Sự thanh lọc này đảm bảo đội tuyển sẽ có những cá nhân ưu tú nhất, sẵn sàng cho màn trình diễn bùng nổ tại Tây An.