U23 Việt Nam vắng mặt tại giải Tứ hùng Trung Quốc: Thái Lan thay thế và kế hoạch ASIAD 2026 U23 Việt Nam bất ngờ không tham dự giải giao hữu CFA Team China vào cuối tháng 3 tới. U23 Thái Lan là cái tên được lựa chọn thay thế để đối đầu với các đối thủ mạnh như Iran và Triều Tiên.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không góp mặt tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China U23 2026, diễn ra tại Tây An, Trung Quốc từ ngày 25 đến 31/3. Đây là thông tin gây bất ngờ bởi trong những năm gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam luôn là khách mời quen thuộc tại các giải đấu do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức.

Thái Lan sẽ thay cho U23 Việt Nam dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc.

Sự thay đổi từ Ban tổ chức CFA Team China

Theo danh sách chính thức vừa được CFA công bố, bốn đội bóng tham dự giải Tứ hùng sắp tới bao gồm: chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Iran, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan. Sự xuất hiện của đại diện xứ Chùa vàng thay cho U23 Việt Nam đánh dấu bước thay đổi trong việc lựa chọn đối thủ của ban tổ chức giải đấu năm nay.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ góp mặt cùng U23 Uzbekistan để tạo nên một giải đấu có tính cạnh tranh cao. Việc vắng mặt lần này được xem là một sự tiếc nuối đối với người hâm mộ, khi U23 Việt Nam từng có những màn trình diễn ấn tượng trước các đối thủ khu vực trong giai đoạn 2024–2025.

Phân tích bối cảnh và lịch sử đối đầu

Đáng chú ý, tại giải giao hữu diễn ra cuối năm ngoái, U23 Việt Nam từng đánh bại chủ nhà U23 Trung Quốc với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, ở các sân chơi chính thức, đội bóng láng giềng vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn khi từng vượt qua Việt Nam tại vòng bán kết giải U23 châu Á 2026. Thống kê cho thấy, việc thay đổi đối thủ sang Thái Lan và Iran có thể là chiến lược của CFA nhằm đa dạng hóa phong cách thi đấu, thay vì lặp lại những kịch bản đối đầu quen thuộc với các đại diện Đông Nam Á như trước đây.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của U23 Iran và U23 Triều Tiên hứa hẹn sẽ mang đến những thử thách về thể chất và kỹ thuật ở cường độ cao, giúp các đội tuyển trẻ khu vực Đông Á có sự chuẩn bị tốt nhất cho các chiến dịch dài hơi.

Kế hoạch mới của U23 Việt Nam cho ASIAD 2026

Thay vì di chuyển sang Trung Quốc, kế hoạch của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu trọng tâm là ASIAD 2026. Dự kiến, toàn đội sẽ tập trung trong nước vào tháng 3 để rà soát lực lượng và xây dựng bộ khung nhân sự mới.

Nòng cốt của đợt tập trung này sẽ là nhóm cầu thủ thuộc lứa U21, những gương mặt đang nằm trong quy hoạch dài hạn của bóng đá Việt Nam. Đây là khoảng thời gian quan trọng để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, từ đó định hình lối chơi và chuẩn bị cho các đợt tập huấn nước ngoài chất lượng hơn trong tương lai gần.

Việc không tham dự giải giao hữu quốc tế lần này có thể giúp các cầu thủ trẻ tránh được tình trạng quá tải và tập trung tối đa vào việc hoàn thiện kỹ chiến thuật dưới sự chỉ đạo sát sao của ban huấn luyện tại trung tâm đào tạo trẻ.