Thể thao U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Nhận định, dự đoán tỉ số U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra lúc 18h35 ngày 31/3 tại Tây An, Trung Quốc, là lượt trận thứ ba và cũng là trận cuối cùng của U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026

Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Thời gian: 18h35, ngày 31/3/2026.

Địa điểm: Tây An - Trung Quốc.

Giải đấu: CFA Team China - Tây An 2026.

Phân tích phong độ U23 Việt Nam

U23 Việt Nam tham dự CFA Team China 2026 không đặt nặng thành tích. HLV Kim Sang-sik giao nhiệm vụ cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh chủ yếu thử nghiệm chiến thuật và sàng lọc lực lượng, hướng đến xây dựng đội hình tối ưu cho các giải U23 khu vực và châu lục — tiếp nối thành công tại Đông Nam Á 2025 và VCK U23 châu Á 2026.

Qua hai trận đấu vừa qua, nhiều cầu thủ đã được trao cơ hội ra sân. Trận gặp U23 Trung Quốc cũng không phải ngoại lệ. HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các gương mặt chưa xuất hiện, đặc biệt hai thủ môn còn lại sau khi Văn Bình bắt chính cả hai trận trước.

So với U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên, lực lượng của U23 Việt Nam non hơn rõ rệt. Ba đội kia đều có đội hình đúng độ tuổi U23, còn thực chất đây là thế hệ U21 kết hợp một số cầu thủ lớn tuổi hơn. Đội chỉ tập hợp đủ quân số một ngày trước khi sang Tây An, chưa có thời gian luyện tập cùng nhau nên sự chưa nhịp nhàng trong lối chơi là điều dễ hiểu. Những sai sót ở giải tập huấn như thế này là bài học để trưởng thành.

Phân tích phong độ U23 Trung Quốc

Chủ nhà cũng thực hiện điều chỉnh lực lượng khá mạnh qua các trận. Ở trận gặp U23 Triều Tiên, họ thay đến sáu cầu thủ so với trận ra quân gặp U23 Thái Lan, dẫn đến màn trình diễn thiếu ổn định và bị lép vế. Đội phải nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Yuwang Xiang ở cuối trận mới giành được một điểm.

Nhìn tổng thể, U23 Trung Quốc có nền tảng chuyên môn tốt. Lối chơi của đội thiên về bóng dài, tốc độ cao từ sân nhà để tiếp cận khung thành đối phương nhanh nhất có thể. Các pha tấn công kết hợp cả hai biên lẫn trung lộ, trong đó trung lộ là hướng nguy hiểm nhất.

Đội trưởng kiêm tiền đạo Yuwang Xiang là mối đe dọa lớn. Anh có khả năng di chuyển tinh tế, chọn điểm rơi chính xác và dứt điểm nhanh, gọn ngay trước cầu môn đối thủ. Đây vừa là thử thách lớn, vừa là dịp để hàng thủ U23 Việt Nam khẳng định khả năng bảo vệ khung thành.

Thông tin lực lượng

Hai đội đều có đủ lực lượng, không có cầu thủ nào vắng mặt vì chấn thương hay án phạt được ghi nhận.

Đội hình dự kiến

U23 Trung Quốc: Yu Jinyong; He Yiran, Peng Xiao, Yang Haoyu, Bao Shengxin; Wang Shiqin, Chen Zeshi; Wang Zhang Yuanhui, Bao Shimeng, Bohao; Xiang Yuwang.

U23 Việt Nam: Đình Hai; Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt; Quang Huy, Công Phương; Long Vũ, Văn Thuận, Thắng Long; Quốc Anh.

Dự đoán kết quả U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam

Sự đa dạng trong lối chơi của U23 Trung Quốc là phép thử hữu ích để U23 Việt Nam đánh giá năng lực thực tế của mình. Ngoài áp lực trên sân, sức ép từ khán đài cũng là yếu tố đáng chú ý. Tại trận gặp U23 Triều Tiên trước đó, truyền thông Trung Quốc ghi nhận tới 42.613 khán giả đến sân cổ vũ cho đội chủ nhà. Trận gặp U23 Việt Nam dự kiến cũng thu hút lượng khán giả tương tự, tạo thêm áp lực tâm lý cho đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh.

Dự đoán tỉ số: U23 Trung Quốc 1-1 U23 Việt Nam.