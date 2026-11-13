UAE 3-1 Honduras: UAE giành chiến thắng Honduras bước vào trận với phong độ chưa tốt khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, còn UAE thắng 3 trận trong cùng giai đoạn. Trận đấu diễn ra lúc 21h10 ngày 13/11/2026 trên sân Sheikh Zayed Stadium.

UAE 3 - 1 Honduras Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu UAE tiếp đón Honduras.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: UAE 46% - 54% Honduras; phạm lỗi 1 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: UAE 53% - 47% Honduras, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

33' BÀN THẮNG! UAE (1-0) Phút 33': K. Al Hammadi (UAE) lập công (kiến tạo: R. Amaral). Tỷ số: 1 - 0.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: UAE 55% - 45% Honduras, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': R. Amaral (UAE) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! UAE (2-0) Phút 48': Bruno (UAE) lập công (kiến tạo: A. Saleh). Tỷ số: 2 - 0.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: UAE 46% - 54% Honduras, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 1.

52' BÀN THẮNG! Honduras (2-1) Phút 52': J. Toro (Honduras) lập công (kiến tạo: D. Ruiz). Tỷ số: 2 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Honduras): E. Rodriguez vào sân thay D. Ruiz.

57' Thay người Phút 57' (Honduras): G. Sacaza vào sân thay J. Martinez.

57' Thay người Phút 57' (Honduras): M. Arana vào sân thay J. Toro.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: UAE 44% - 56% Honduras, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 1.

62' Thay người Phút 62' (UAE): Z. Al Zaabi vào sân thay O. Camara.

62' Thay người Phút 62' (UAE): N. Gimenez vào sân thay M. Meloni.

62' Thay người Phút 62' (UAE): M. Jumah vào sân thay Luan Pereira.

72' Thay người Phút 72' (Honduras): A. Vargas vào sân thay K. Figueroa.

72' Honduras ép sân Cầm bóng: UAE 40% - 60% Honduras, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 0 - 2.

74' Thay người Phút 74' (UAE): A. Hamad vào sân thay Bruno.

74' Thay người Phút 74' (UAE): S. Adil vào sân thay I. Faiz.

76' Thay người Phút 76' (UAE): H. Suhail vào sân thay A. Saleh.

82' Thay người Phút 82' (Honduras): E. Puerto vào sân thay D. Moncada.

82' Thay người Phút 82' (Honduras): N. Martinez vào sân thay R. Rivas.

84' Honduras ép sân Cầm bóng: UAE 39% - 61% Honduras, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 3.

87' BÀN THẮNG! UAE (3-1) Phút 87': M. Jumah (UAE) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': (UAE) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: UAE 3-1 Honduras Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 23:06 13/11/2026

Đội hình chính thức UAE Sơ đồ 4-2-3-1 Honduras Sơ đồ 4-2-3-1 17 Khalid Eisa 16 Marcus Meloni 24 Mamadou Coulibaly 21 Isam Faiz 12 Khalifa Al-Hammadi 18 Luan Pereira 2 Rúben Amaral 11 Bruno Oliveira 26 Ousmane Camara 5 Alaeddine Zouhir 7 Ali Saleh 1 Edrick Menjívar 7 Rigoberto Rivas 2 Denil Maldonado 3 Julián Jose Martinez 8 Joseph Rosales 11 David Ruíz 14 José Reyes 17 Dereck Moncada 21 Jonathan Toro 10 Luis Palma 9 Keyrol Figueroa Dự bị UAE 1 Hamad Abdullah Almeqbaali 22 Fahad Mohamed 6 Richard Akonnor 3 Kouame Autonne 25 Zayed Sultan 19 Khaled Aldhanhani 4 Saša Ivković 13 Yousif Almarzooqi 10 Fábio Lima Honduras 22 Enrique Facussé 12 Alex Güity 5 Darlin Mencía 4 Giancarlos Sacaza 18 Clinton Bennett 23 Roberto Osorto 15 Alenis Vargas 16 Edwin Rodríguez 13 Diego Matute Dominguez Cập nhật đội hình lúc 21:21 13/11/2026

UAE Thống kê Honduras 41% Kiểm soát bóng 59% 13 Dứt điểm 11 6 Trúng đích 2 5 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 12 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Khalifa Al-Hammadi UAE 1 bàn Bruno Oliveira UAE 1 bàn Mohammad Juma UAE 1 bàn Jonathan Toro Honduras 1 bàn Sultan Adil UAE 1 kiến tạo · điểm 7.5 Ali Saleh UAE 1 kiến tạo · điểm 7.3

Honduras đang cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi phong độ thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Đối thủ của họ là UAE, đội chủ nhà đang có mạch kết quả tốt hơn rõ rệt, trong trận đấu bắt đầu lúc 21h10 ngày 13/11/2026 tại Sheikh Zayed Stadium.

Honduras: chuỗi kết quả chưa như mong muốn

Chuỗi 5 trận gần đây của Honduras, tính từ trận mới nhất, gồm 1 trận hòa, 1 trận thua, 1 trận thắng và 2 trận thua. Đội bóng này mới có một kết quả hòa ở trận vừa qua, sau khi thua 3 trong 4 trận trước đó.

Với bản đồ kết quả như vậy, Honduras khó có thể tự tin về mặt tâm lý khi sang làm khách. Mục tiêu trước mắt của họ là giữ vững tổ chức phòng ngự và tìm lại sự chắc chắn trong những khoảnh khắc quyết định.

UAE: thắng 3 trong 5 trận gần nhất

UAE có chuỗi kết quả tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại, nhưng trước đó UAE đã có chuỗi 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thắng nữa.

Đáng chú ý, thất bại gần nhất là điểm trừ duy nhất trong giai đoạn này. Vì vậy, UAE sẽ muốn nhanh chóng lấy lại nhịp thắng ngay trên sân nhà để tránh rơi vào chuỗi kết quả kém.

Thế đối đầu: lần gần nhất chia điểm

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa. UAE chưa thắng và Honduras cũng chưa thắng trong lần gặp đó, cho thấy đây là cặp đấu khó phân thắng bại.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai tuyến đường phát triển trận đấu khá rõ ràng. Honduras cần giảm sai sót ở những thời điểm mấu chốt và biến những cơ hội ít ỏi thành kết quả cụ thể. Trong khi đó, UAE có lợi thế sân nhà cùng phong độ nhỉnh hơn, nên sẽ nắm quyền chủ động về nhịp độ.

Tuy nhiên, thất bại ở trận gần nhất có thể khiến chủ nhà thận trọng hơn. Nếu UAE không sớm tạo được lợi thế, Honduras vẫn có cơ hội kéo trận đấu vào kịch bản chia điểm như lần chạm trán trước.

Nhận định

Xét về phong độ, UAE đang chiếm ưu thế với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất, so với 1 trận thắng của Honduras. Kết hợp lợi thế sân nhà, chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, Honduras vừa có một kết quả hòa ở trận gần nhất và lần đối đầu trước cũng không có đội thắng, nên đội khách hoàn toàn có thể làm khó đối thủ nếu thi đấu kỷ luật.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất UAE · 0 thắng 1 hòa Honduras · 0 thắng UAE 1 - 1 Honduras Hòa

UAE 5 trận gần nhất B T H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Honduras 5 trận gần nhất H B T B B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới