Ubisoft sa thải nhân sự tại Barcelona dù Assassin’s Creed Black Flag Resynced thành công rực rỡ Dù Assassin’s Creed Black Flag Resynced đạt doanh số kỷ lục, Ubisoft vẫn cắt giảm 51 vị trí tại Barcelona, phản ánh làn sóng bất ổn và thay đổi chiến lược quản trị trong ngành game toàn cầu.

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang chứng kiến một nghịch lý lớn khi các đợt sa thải quy mô lớn vẫn diễn ra ngay cả đối với những studio vừa ra mắt sản phẩm thành công. Trường hợp mới nhất là Ubisoft Barcelona, nơi 51 nhân viên đang đối mặt với việc mất việc làm dù dự án Assassin’s Creed Black Flag Resynced vừa đạt được những con số ấn tượng về doanh thu.

Nhân viên tại Ubisoft Barcelona đang đối mặt với việc cắt giảm việc làm.

Nghịch lý tại Ubisoft Barcelona và chiến lược quản lý dự án

Theo báo cáo từ Insider Gaming, việc cắt giảm nhân sự tại Ubisoft Barcelona xuất phát từ một sự thay đổi bất thường trong quy trình vận hành. Thông thường, Ubisoft sẽ phân bổ các đội ngũ vào một dự án mới từ khoảng một năm trước khi dự án hiện tại kết thúc. Tuy nhiên, đội ngũ tại Barcelona đã không nhận được bất kỳ dự án tiếp nối nào, mặc dù các cảnh báo đã được đưa ra từ mùa hè năm 2025.

Sự thiếu hụt trong việc gối đầu dự án đã dẫn đến tình trạng dư thừa nhân lực tạm thời, khiến 51 nhân viên từng góp phần tạo nên thành công của Assassin's Creed Black Flag Resynced rơi vào danh sách cắt giảm. Điều này diễn ra trong bối cảnh trò chơi này vừa bán được hơn 2 triệu bản chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên ra mắt.

Bối cảnh khủng hoảng nhân sự toàn cầu trong ngành Game

Làn sóng sa thải tại Ubisoft không phải là cá biệt. Kể từ năm 2022, hàng chục nghìn việc làm đã bị xóa sổ trên toàn thế giới, đánh dấu một trong những giai đoạn suy thoái nghiêm trọng nhất của lịch sử ngành game. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật và kinh tế đã chỉ ra các nguyên nhân cốt lõi sau:

Yếu tố tác động Chi tiết ảnh hưởng Điều chỉnh hậu đại dịch Các công ty mở rộng quá nhanh trong giai đoạn bùng nổ COVID-19, dẫn đến dư thừa nhân sự khi nhu cầu bình thường hóa. Chi phí phát triển tăng cao Các tựa game AAA hiện đại đòi hỏi đội ngũ lớn hơn, chu kỳ sản xuất dài hơn và ngân sách khổng lồ, làm tăng rủi ro tài chính. Lãi suất tăng Chi phí vay vốn đắt đỏ khiến các nhà điều hành chuyển trọng tâm từ tăng trưởng sang tối ưu hóa lợi nhuận ngay lập tức. Chuyển dịch chiến lược Ưu tiên đầu tư vào trò chơi dịch vụ trực tuyến (live-service), game di động và các công cụ hỗ trợ bởi AI.

Phản ứng của người lao động và văn hóa quản trị

Trước thông báo sa thải, các nhân viên bị ảnh hưởng tại Ubisoft Barcelona đã quyết định đình công từ ngày 30/06 và dự kiến kéo dài đến ngày 16/07/2026. Những người khiếu nại không chỉ phản đối việc mất việc mà còn chỉ trích văn hóa quản trị từ trên xuống (top-down), khiến nhân viên có rất ít tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ.

Họ cho rằng đang có một sự xói mòn nghiêm trọng về quyền lợi người lao động và sự mất mát tài năng do các đợt "ra đi cưỡng bức". Tình trạng này tại Ubisoft diễn ra ngay sau đợt sa thải chấn động tại Xbox với 1.600 vị trí bị cắt giảm, và dự kiến sẽ còn thêm 1.600 vị trí khác bị ảnh hưởng từ nay đến năm 2027.

Nhìn chung, sự việc tại Ubisoft Barcelona cho thấy ngay cả những thành công về mặt kỹ thuật và thương mại cũng không còn là tấm lá chắn an toàn cho nhân sự trong một ngành công nghiệp đang ưu tiên tái cấu trúc và tối ưu hóa chi phí bằng mọi giá.