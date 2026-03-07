Úc 1-1 Ai Cập (pen 2-4): Ai Cập giành chiến thắng Úc và Ai Cập bước vào trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026 với phong độ tương đương, nơi một sai lầm nhỏ có thể kết thúc hành trình của cả một đội tuyển.

Úc 1 - 1 (pen 2-4) Ai Cập Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Úc tiếp đón Ai Cập.

13' BÀN THẮNG! Ai Cập (0-1) Phút 13': E. Ashour (Ai Cập) lập công (kiến tạo: K. Hafez). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Úc): K. Trewin vào sân thay J. Bos.

55' BÀN THẮNG! Úc (1-1) Phút 55': M. Hany (Ai Cập) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Ai Cập): H. Hassan vào sân thay M. Ziko.

67' Thay người Phút 67' (Ai Cập): H. Abdelmaguid vào sân thay H. Fathy.

74' Thay người Phút 74' (Úc): A. Hrustic vào sân thay C. Volpato.

74' Thay người Phút 74' (Úc): M. Toure vào sân thay N. Irankunda.

80' Thay người Phút 80' (Ai Cập): Trezeguet vào sân thay K. Hafez.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Thay người Phút 91' (Úc): P. Okon-Engstler vào sân thay A. O'Neill.

91' Thay người Phút 91' (Úc): A. Mabil vào sân thay C. Metcalfe.

105' Thẻ vàng Phút 105': H. Hassan (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Holding).

106' Thay người Phút 106' (Ai Cập): H. Abdelkarim vào sân thay O. Marmoush.

119' Thay người Phút 119' (Úc): M. Ryan vào sân thay P. Beach.

120' Thẻ vàng Phút 120': Y. Ibrahim (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Roughing).

120+1' Thay người Phút 120+1' (Ai Cập): M. Saber vào sân thay M. Attia.

120+1' Hỏng phạt đền Phút 120+1': H. Souttar (Úc) sút hỏng phạt đền.

120+1' BÀN THẮNG! Ai Cập (1-2) Phút 120+1': M. Saber (Ai Cập) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

120+2' BÀN THẮNG! Úc (2-2) Phút 120+2': J. Irvine (Úc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

120+2' BÀN THẮNG! Ai Cập (2-3) Phút 120+2': R. Rabia (Ai Cập) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 3.

120+3' BÀN THẮNG! Úc (3-3) Phút 120+3': A. Mabil (Úc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.

120+3' BÀN THẮNG! Ai Cập (3-4) Phút 120+3': M. Salah (Ai Cập) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 4.

120+4' Hỏng phạt đền Phút 120+4': L. Herrington (Úc) sút hỏng phạt đền.

120+4' BÀN THẮNG! Ai Cập (3-5) Phút 120+4': H. Abdelmaguid (Ai Cập) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 5.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Úc 1-1 Ai Cập Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:55 04/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 00:55 04/07/2026

Đội hình chính thức

Úc

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Tony Popovic

Đội hình xuất phát:

18. Patrick Beach (G)

3. Alessandro Circati (D)

19. Harry Souttar (D)

25. Lucas Herrington (D)

5. Jordan Bos (M)

13. Aiden O'Neill (M)

22. Jackson Irvine (M)

16. Aziz Behich (M)

20. Cristian Volpato (F)

8. Connor Metcalfe (F)

17. Nestory Irankunda (F)

Dự bị:

1. Mathew Ryan

12. Paul Izzo

2. Miloš Degenek

6. Jason Geria

21. Cameron Burgess

15. Kai Trewin

14. Cameron Devlin

24. Paul Okon-Engstler

10. Ajdin Hrustić

11. Awer Mabil

23. Nishan Velupillay

9. Mohamed Touré

26. Tete Yengi

Ai Cập

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Hossam Hassan

Đội hình xuất phát:

23. Mostafa Shobeir (G)

3. Mohamed Hany (D)

5. Rami Rabia (D)

2. Yasser Ibrahim (D)

15. Karim Hafez (D)

14. Hamdy Fathy (M)

19. Marwan Attia (M)

8. Emam Ashour (M)

10. Mohamed Salah (M)

11. Mostafa Ziko (M)

22. Omar Marmoush (F)

Dự bị:

1. Mohamed El-Shenawy

26. Mohamed Alaa

16. Mahdi Soliman

4. Hossam Abdelmaguid

24. Tarek Alaa

18. Nabil Donga

7. Mahmoud Trézéguet

21. Mahmoud Saber

12. Haissem Hassan

20. Ibrahim Adel

25. Zizo

9. Hamza Abdelkarim

Trận chiến không có đường lui

Vào lúc 01:00 ngày 04/07/2026 tại AT&T Stadium, Úc và Ai Cập sẽ đối mặt nhau trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là cuộc chiến một mất một còn — đội thắng tiến vào vòng tứ kết, đội thua kết thúc hành trình tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Không còn tính toán điểm số, không còn chờ đợi kết quả từ bảng khác. Mọi áp lực dồn vào 90 phút — hoặc hơn nếu hai đội không phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức.

Phong độ hai đội trước thềm vòng knock-out

Úc bước vào trận này với phong độ có phần không ổn định. Trong ba trận gần nhất, Socceroos giành được một chiến thắng, nhưng cũng để xảy ra một trận thua — điều không mấy lý tưởng trước một đối thủ tầm cỡ như Ai Cập. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu ở các vòng loại trực tiếp từng giúp đội bóng xứ chuột túi vượt qua nhiều thử thách khó lường.

Ngược lại, Ai Cập thể hiện sự ổn định đáng chú ý hơn. Trong ba trận gần nhất, đội bóng Bắc Phi chưa để thua trận nào — với một chiến thắng và hai trận hòa. Lối chơi thực dụng, chắc chắn về mặt phòng thủ là đặc trưng của Ai Cập, và đây có thể là vũ khí quan trọng trong một trận đấu loại trực tiếp, nơi sự kiên nhẫn thường được đền đáp.

Điểm then chốt chiến thuật

Với phong độ phòng thủ vững chắc của Ai Cập, Úc sẽ cần tìm cách phá vỡ hàng thủ được tổ chức kỷ luật — một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Socceroos nhiều khả năng sẽ tận dụng tốc độ ở hai cánh và các tình huống cố định để tạo ra cơ hội.

Về phía Ai Cập, lối chơi phản công nhanh sau khi cướp bóng có thể là mối đe dọa thực sự với hàng thủ của Úc. Nếu Ai Cập giữ được thế trận cân bằng trong hiệp một, áp lực tâm lý sẽ đổ dồn lên vai đội bóng châu Đại Dương.

Nhận định

Đây là trận đấu mà sự kiên nhẫn và bản lĩnh sẽ quyết định tất cả. Phong độ ổn định của Ai Cập trong thời gian gần đây cho thấy họ không dễ bị khuất phục, trong khi Úc vẫn có đủ chất lượng để tạo ra bất ngờ. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu căng thẳng, ít bàn thắng, và kết quả chỉ thực sự ngã ngũ ở những phút cuối — thậm chí phải nhờ đến hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu.

Phong độ gần đây của Úc

26/06/2026: Paraguay 0-0 Úc (Hòa)

20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thua)

14/06/2026: Úc 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ (Thắng)

07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)

31/05/2026: Mexico 1-0 Úc (Thua)

Phong độ gần đây của Ai Cập

27/06/2026: Ai Cập 1-1 Iran (Hòa)

22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thắng)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thua)

29/05/2026: Ai Cập 1-0 Nga (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Úc 2 4 DLW

Phong độ và thống kê đội

Úc (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WLD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Ai Cập (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân khách)

Hòa: 2 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Australia

M. Leckie: Hamstring Injury (Missing Fixture)

J. Italiano: Ankle Problems (Missing Fixture)

Egypt

Hossam Abdelmaguid: Suspension Through Sports Court (Missing Fixture)

Mohanad Lasheen: Yellow Card (Missing Fixture)

Hamdi Fathy: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Australia

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Australia or draw and -3.5 goals