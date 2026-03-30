Úc giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu, hỗ trợ 2,55 tỷ AUD hạ giá nhiên liệu Chính phủ Úc vừa công bố gói biện pháp khẩn cấp giúp giảm 26,3 cent mỗi lít xăng dầu trong 3 tháng tới nhằm giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ Úc chính thức áp dụng chính sách giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel trong thời hạn ba tháng. Biện pháp này nhằm trực tiếp hạ nhiệt giá nhiên liệu bán lẻ và giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do các xung đột địa chính trị.

Chính sách giảm thuế và hỗ trợ vận tải

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết việc cắt giảm thuế sẽ giúp giá nhiên liệu giảm trực tiếp khoảng 26,3 cent Úc mỗi lít. Đồng thời, phí sử dụng đường bộ đối với các loại xe tải hạng nặng cũng sẽ được tạm thời bãi bỏ để hỗ trợ ngành vận tải và logistics. Theo Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers, tổng chi phí cho gói hỗ trợ khẩn cấp này ước tính khoảng 2,55 tỷ AUD (tương đương 1,75 tỷ USD).

Động thái này diễn ra sau khi báo cáo ngày 29/3 của Viện Dầu khí Úc ghi nhận giá dầu diesel bán lẻ tại nước này đã vượt ngưỡng 3 AUD/lít trong tuần qua, trong khi giá xăng duy trì ở mức khoảng 2,50 AUD/lít. Chính phủ đánh giá đây là mức giá gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế và cần có sự can thiệp kịp thời.

Áp lực từ thị trường năng lượng quốc tế

Thị trường dầu mỏ thế giới đang trải qua giai đoạn biến động lịch sử. Giá dầu Brent đã tăng tới 59% trong tháng 3/2026, chạm mức 115,66 USD/thùng vào phiên mở cửa ngày 30/3. Nguyên nhân chủ yếu do xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran, đe dọa làm gián đoạn eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, Chính phủ Úc đã triển khai một loạt biện pháp đảm bảo an ninh năng lượng như xả kho dự trữ xăng dầu trong nước và tạm thời nới lỏng các tiêu chuẩn về chất lượng nhiên liệu để duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường nội địa.

Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia

Thủ tướng Albanese xác nhận đã thông qua kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia với bốn cấp độ ứng phó. Hiện tại, Úc đang ở cấp độ hai – mức độ duy trì hoạt động bình thường của nền kinh tế. Trong kịch bản xấu nhất ở cấp độ cao nhất, chính phủ sẽ tập trung đảm bảo duy trì các dịch vụ thiết yếu.

Về năng lực dự trữ, số liệu mới nhất cho thấy Úc đang có mức dự trữ nhiên liệu cao nhất trong vòng 15 năm qua. Cụ thể, nước này có đủ dự trữ xăng cho khoảng 39 ngày, 30 ngày đối với dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn khuyến nghị 90 ngày của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Đáng chú ý, Chính phủ Úc đã sửa đổi luật cho phép cơ quan tín dụng xuất khẩu Export Finance Australia bảo lãnh cho việc nhập khẩu các lô hàng nhiên liệu giao ngay. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết việc chính phủ đứng ra bảo lãnh sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ đủ khả năng chịu rủi ro về chi phí, đảm bảo nguồn hàng trong trường hợp thị trường không thể tự cân đối.