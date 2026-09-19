Udinese 0-1 Cagliari: Cagliari giành chiến thắng Cagliari đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 9 điểm, trong khi Udinese xếp thứ 13 quyết tâm tận dụng ưu thế đối đầu tại Bluenergy Stadium.

Udinese 0 - 1 Cagliari Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Udinese tiếp đón Cagliari.

4' Thẻ vàng Phút 4': N. Zaniolo (Udinese) nhận thẻ vàng (Tripping).

12' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 59% - 41% Cagliari, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

22' Thẻ vàng Phút 22': J. Karlstrom (Udinese) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 62% - 38% Cagliari, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

37' Thay người Phút 37' (Udinese): I. Gueye vào sân thay K. Davis.

39' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 59% - 41% Cagliari, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Udinese): G. Chakvetadze vào sân thay N. Zaniolo.

51' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 58% - 42% Cagliari, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 2.

54' BÀN THẮNG! Cagliari (0-1) Phút 54': D. Maldini (Cagliari) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Udinese): U. Gomez vào sân thay L. Miller.

59' Thay người Phút 59' (Cagliari): Y. Sugawara vào sân thay J. Rodriguez.

59' Thay người Phút 59' (Cagliari): Kevin vào sân thay D. Maldini.

64' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 61% - 39% Cagliari, dứt điểm 21 - 3 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 12 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 5.

71' Thay người Phút 71' (Udinese): A. Zanoli vào sân thay H. Kamara.

71' Thay người Phút 71' (Udinese): V. Bayo vào sân thay C. Kabasele.

76' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 61% - 39% Cagliari, dứt điểm 21 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 13 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 5.

85' Thay người Phút 85' (Cagliari): R. Gagliardini vào sân thay A. Romano.

85' Thay người Phút 85' (Cagliari): A. Fadera vào sân thay P. Mendy.

89' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 65% - 35% Cagliari, dứt điểm 25 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 15 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 6.

KT Kết thúc: Udinese 0-1 Cagliari Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 21:54 19/09/2026

Đội hình chính thức Udinese Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Kosta Runjaic Cagliari Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Fabio Pisacane 40 Maduka Okoye 77 Enzo Ebosse 27 Christian Kabasele 14 James Abankwah 23 Mërgim Vojvoda 38 Lennon Miller 8 Jesper Karlström 11 Hassane Kamara 10 Nicolò Zaniolo 32 Jürgen Ekkelenkamp 9 Keinan Davis 1 Elia Caprile 2 Zé Pedro 26 Yerry Mina 15 Juan Rodríguez 33 Adam Obert 4 Alessandro Romano 6 Harry Winks 14 Alessandro Deiola 8 Michel Adopo 70 Daniel Maldini 31 Paul Mendy Dự bị Udinese 93 Daniele Padelli 41 Bartosz Mrozek 13 Nicolò Bertola 46 Unai Gómez 59 Alessandro Zanoli 6 Oier Zarraga 30 Giorgi Chakvetadze 4 Sandi Lovrić 7 Idrissa Gueye Cagliari 23 Boris Radunović 12 Alen Sherri 99 Yukinari Sugawara 22 Raphael Kofler 24 Giuseppe Aurelio 20 Riccardo Ciervo 32 Ivan Sulev 79 Yanis Massolin 27 Joseph Liteta Cập nhật đội hình lúc 19:34 19/09/2026

Udinese Thống kê Cagliari 65% Kiểm soát bóng 35% 26 Dứt điểm 5 5 Trúng đích 2 16 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 4 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Daniel Maldini Cagliari 1 bàn Yerry Mina Cagliari Điểm 8 Elia Caprile Cagliari Điểm 7.9 Christian Kabasele Udinese Điểm 7.5 Zé Pedro Cagliari Điểm 7.5 Alessandro Zanoli Udinese Điểm 7.3

Cagliari đang bám sát nhóm dự cúp châu lục sau giai đoạn khởi đầu đầy thuyết phục. Chuyến hành quân đến sân Bluenergy Stadium của Udinese vào lúc 20:00 ngày 19/09/2026 trở thành bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của đội bóng này, trong bối cảnh đội chủ nhà cũng đang rất cần điểm số để cải thiện vị trí.

Cagliari và nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu

Cagliari bước vào trận đấu này với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng 9 điểm tích lũy được. Đội bóng đang cho thấy nhịp độ thi đấu ấn tượng khi giành chiến thắng ở 3 trong 4 trận gần nhất, xen kẽ với 1 thất bại. Chuỗi phong độ này giúp họ duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm các câu lạc bộ cạnh tranh vé tham dự cúp châu lục.

Sự ổn định trong lối chơi đã mang lại hiệu quả thực tiễn cho Cagliari. Đội khách cho thấy khả năng duy trì nhịp độ pressing kỷ luật và chuyển đổi trạng thái hiệu quả. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, mục tiêu có điểm tại Stadio Friuli là điều kiện tiên quyết để họ củng cố vị thế hiện tại.

Udinese và điểm tựa từ lịch sử đối đầu

Bên kia chiến tuyến, Udinese đang trải qua giai đoạn thi đấu chưa thực sự như ý. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 13 với 4 điểm. Trong 4 lần ra sân gần nhất, Udinese chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Kết quả này buộc họ phải có những điều chỉnh để tìm lại mạch điểm số cần thiết.

Dù phong độ gần đây có phần chững lại, Udinese lại sở hữu lợi thế tâm lý lớn từ tiếng nói lịch sử. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Udinese hoàn toàn áp đảo với thành tích bất bại, bao gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Cagliari chưa một lần hưởng niềm vui trọn vẹn. Thành tích đối đầu vượt trội này chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để đội chủ nhà tự tin khi bước vào màn so tài sắp tới.

Cục diện chiến thuật tại Bluenergy Stadium

Màn đối đầu giữa Udinese và Cagliari sẽ là sự giằng co giữa phong độ thăng hoa của đội khách và bản lĩnh đối đầu của đội chủ nhà. Cagliari với sự hưng phấn từ vị trí thứ 5 nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát không gian trung lộ và áp đặt nhịp độ tấn công ngay từ đầu.

Ngược lại, Udinese với lợi thế sân nhà Bluenergy Stadium cùng sự tự tin từ quá khứ đối đầu sẽ chú trọng vào tính chặt chẽ trong khâu tổ chức phòng ngự. Khả năng tận dụng các tình huống cố định và phản công nhanh sẽ là chìa khóa then chốt để đội chủ sân Friuli hóa giải sự hưng phấn của đối thủ, qua đó hướng đến một kết quả có lợi để giải tỏa áp lực thứ hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Udinese · 3 thắng 2 hòa Cagliari · 0 thắng Cagliari 0 - 2 Udinese UDI Udinese 1 - 1 Cagliari Hòa Cagliari 1 - 2 Udinese UDI Udinese 2 - 0 Cagliari UDI Udinese 1 - 1 Cagliari Hòa

Udinese 5 trận gần nhất B B T T H 4 Trận 1-1-2 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới Cagliari 5 trận gần nhất T T B B T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Inter 4 4 0 0 +7 12 T T T T 3 Como 4 3 1 0 +5 10 T T T H 4 Lazio 4 3 1 0 +3 10 H T T T 5 Cagliari 4 3 0 1 +2 9 T T B T 6 AC Milan 4 2 2 0 +3 8 H H T T … 12 Lecce 4 2 0 2 -2 6 T B B T 13 Udinese 4 1 1 2 -2 4 B B T H 14 Monza 5 1 1 3 -4 4 T B H B B …

Tình hình lực lượng Udinese ✚ J. Arizala (Thigh Injury) ✚ J. Piotrowski (Heart Problems) ✚ O. Solet (Injury) ✚ M. Palma (Muscle Injury) ✚ J. Arizala (Thigh Injury) ✚ J. Piotrowski (Heart Problems) ✚ O. Solet (Injury) ✚ M. Palma (Muscle Injury) Cagliari ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ M. Nzola (Lacking Match Fitness) ✚ Y. Trepy (Injury) ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ M. Nzola (Lacking Match Fitness) ✚ Y. Trepy (Injury)