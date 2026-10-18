Udinese 0-3 Lecce: Lecce giành chiến thắng Cả Udinese lẫn Lecce đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi hai đội gặp nhau lúc 17h30 ngày 18/10/2026 tại Bluenergy Stadium.

Udinese 0 - 3 Lecce Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Udinese tiếp đón Lecce.

11' BÀN THẮNG! Lecce (0-1) Phút 11': Kialonda Gaspar (Lecce) lập công (kiến tạo: Antonino Gallo). Tỷ số: 0 - 1.

12' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 69% - 31% Lecce, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 1.

24' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 70% - 30% Lecce, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 2.

33' BÀN THẮNG! Lecce (0-2) Phút 33': Konan N'Dri (Lecce) lập công (kiến tạo: Tiago Gabriel). Tỷ số: 0 - 2.

38' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 65% - 35% Lecce, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 2.

41' Thay người Phút 41' (Lecce): Mohamed Kaba vào sân thay Lassana Coulibaly.

43' Thẻ vàng Phút 43': Hassane Kamara (Udinese) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Udinese): Matteo Palma vào sân thay David Alaba.

45' Thay người Phút 45' (Udinese): Juan Arizala vào sân thay Hassane Kamara.

45' Thay người Phút 45' (Udinese): Jakub Piotrowski vào sân thay Oier Zarraga.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 63% - 37% Lecce, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 5 - 2.

59' VAR Phút 59': Bàn thắng không được công nhận — Jakub Piotrowski (Udinese).

63' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 65% - 35% Lecce, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 6 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Udinese): Unai Gómez vào sân thay Giorgi Chakvetadze.

64' Thay người Phút 64' (Udinese): Alessandro Zanoli vào sân thay Enzo Ebosse.

69' Thay người Phút 69' (Lecce): Santiago Pierotti vào sân thay Amar Fatah.

70' Thay người Phút 70' (Lecce): Paco Esteban vào sân thay Willem Geubbels.

75' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 64% - 36% Lecce, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 6, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 7 - 2.

82' Thay người Phút 82' (Lecce): Joel Almada Monteiro vào sân thay Konan N'Dri.

82' Thay người Phút 82' (Lecce): Jamil Siebert vào sân thay Youssef Maleh.

86' BÀN THẮNG! Lecce (0-3) Phút 86': Jamil Siebert (Lecce) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

87' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 67% - 33% Lecce, dứt điểm 11 - 16 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 8, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 8 - 2.

KT Kết thúc: Udinese 0-3 Lecce Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 19:25 18/10/2026

Đội hình chính thức Udinese Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV K. Runjaic Lecce Sơ đồ 4-3-3 · HLV E. Di Francesco 40 M. Okoye 28 O. Solet 5 D. Alaba 77 E. Ebosse 23 M. Vojvoda 8 J. Karlström 6 Oier Zarraga 11 H. Kamara 32 Ekkelenkamp 30 Chakvetadze 9 K. Davis 30 W. Falcone 17 Danilo Veiga 4 Kialonda Gaspar 44 Tiago Gabriel 25 A. Gallo 29 L. Coulibaly 79 O. Ngom 14 Y. Maleh 11 K. N’Dri 69 W. Geubbels 7 Ahmed Fatah Dự bị Udinese 45 G. Vinciati 13 N. Bertola 14 J. Abankwah 24 J. Piotrowski 59 A. Zanoli 20 J. Arizala 46 Unai Gómez 91 L. JovanoviÄ 27 C. Kabasele Lecce 22 Paco Esteban 8 S. Fofana 16 O. Gandelman 28 Olaf Gorter 18 G. Jean 77 M. Kaba 99 Joël Monteiro 3 C. Ndaba 50 S. Pierotti Cập nhật đội hình lúc 17:02 18/10/2026

Udinese Thống kê Lecce 67% Kiểm soát bóng 33% 14 Dứt điểm 17 2 Trúng đích 11 1 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 8 8 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật K. N’Dri Lecce 1 bàn Kialonda Gaspar Lecce 1 bàn J. Siebert Lecce 1 bàn Tiago Gabriel Lecce 1 kiến tạo · điểm 7.87 A. Gallo Lecce 1 kiến tạo · điểm 7.09 Danilo Veiga Lecce Điểm 7.58

Udinese và Lecce cùng bước vào cuộc đối đầu lúc 17h30 ngày 18/10/2026 trên sân Bluenergy Stadium với nhu cầu giống hệt nhau: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều thua 4 trong 5 trận gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có thể giúp họ lấy lại tinh thần.

Hai đội cùng chung nỗi lo phong độ

Udinese đang đi qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 1 và thua 4. Trận mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại, trước đó là một trận hòa, rồi đến ba thất bại liên tiếp.

Lecce cũng không khá hơn nhiều. Đội khách thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Họ thua hai trận liền gần đây, trước đó có một chiến thắng hiếm hoi, và trước nữa là thêm hai trận thua.

Có thể thấy sức ép tâm lý đè lên cả hai phía gần như ngang nhau. Đội nào xử lý tốt hơn những khoảnh khắc đầu trận sẽ có lợi thế để thoát khỏi mạch kết quả không như ý.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, hai đội nằm sát nhau. Lecce đứng hạng 13 với 6 điểm, còn Udinese ở hạng 15 với 4 điểm. Khoảng cách chỉ là 2 điểm, nên trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Với Udinese, một chiến thắng sẽ đưa họ vượt qua đối thủ về điểm số. Với Lecce, kết quả tốt giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Udinese

Lịch sử gần đây đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Udinese thắng 4 trận, không có trận hòa nào và Lecce thắng 1 trận. Đây là xu hướng đáng chú ý, cho thấy Lecce thường gặp khó khăn mỗi khi đối mặt với Udinese.

Dù vậy, thế đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo. Khi cả hai đội cùng sa sút phong độ, các con số trong quá khứ chưa chắc còn nguyên giá trị.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong một trận đấu mà cả hai đều thiếu tự tin, sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định kết quả. Đội nào mắc lỗi ít hơn trong những phút đầu sẽ có cơ hội kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Udinese có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng chuỗi bốn trận thua trong năm lần ra sân gần nhất khiến họ chưa thể yên tâm. Lecce, ngược lại, từng có một chiến thắng xen giữa chuỗi trận khó khăn, một dấu hiệu cho thấy họ vẫn có khả năng bứt phá nếu chơi đúng thế mạnh.

Nhận định

Udinese nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và thế đối đầu áp đảo trong các lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của hai đội khá tương đồng, và khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ là 2 điểm. Trận đấu vì thế có thể diễn ra căng thẳng, với việc cả hai đều khát thắng để rũ bỏ chuỗi kết quả tiêu cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Udinese · 4 thắng 0 hòa Lecce · 1 thắng Lecce 2 - 1 Udinese LEC Udinese 3 - 2 Lecce UDI Lecce 0 - 1 Udinese UDI Udinese 1 - 0 Lecce UDI Lecce 0 - 2 Udinese UDI

Udinese 5 trận gần nhất B H B B B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 13 Thủng lưới Lecce 5 trận gần nhất B B T B B 6 Trận 2-0-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T 3 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T … 12 Torino 6 2 1 3 -2 7 T H B T B 13 Lecce 6 2 0 4 -6 6 B B T B B 14 Bologna 7 1 2 4 -4 5 B T H B H 15 Udinese 6 1 1 4 -4 4 B B B B T 16 Monza 6 1 1 4 -6 4 B T B H B …

Tình hình lực lượng Udinese ✚ J. Abankwah (Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ N. Zaniolo (Thigh Injury) ✚ J. Piotrowski (Heart Problems) ✚ A. Zanoli (Muscle Injury) ✚ J. Abankwah (Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) Lecce ✚ I. Ilic (Thigh Injury) ✚ M. Berisha (Lacking Match Fitness) ✚ N. Stulic (Muscle Injury) ✚ I. Ilic (Thigh Injury) ✚ M. Berisha (Lacking Match Fitness) ✚ N. Stulic (Muscle Injury)