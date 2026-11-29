Udinese 1-0 Fiorentina: Udinese giành chiến thắng Udinese và Fiorentina cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, trong trận đấu lúc 18:30 ngày 29/11/2026 trên sân Bluenergy Stadium.

Udinese 1 - 0 Fiorentina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Udinese tiếp đón Fiorentina.

8' BÀN THẮNG! Udinese (1-0) Phút 8': Sandi Lovric (Udinese) lập công (kiến tạo: Nicolo Zaniolo). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Udinese 48% - 52% Fiorentina, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Udinese 46% - 54% Fiorentina, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 0.

37' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Udinese 33% - 67% Fiorentina, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Fiorentina): Pedro Goncalves vào sân thay Marco Brescianini.

45' Thay người Phút 45' (Fiorentina): Víctor Valdepeñas Talavera vào sân thay João Mário.

45+2' Thay người Phút 45+2' (Fiorentina): Oliver Christensen vào sân thay David De Gea.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 54% - 46% Fiorentina, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 3.

60' Thẻ vàng Phút 60': Luca Ranieri (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thay người Phút 61' (Udinese): Alessandro Zanoli vào sân thay Mergim Vojvoda.

62' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 56% - 44% Fiorentina, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 3.

68' Thay người Phút 68' (Fiorentina): Beto vào sân thay Franco Mastantuono.

71' Thay người Phút 71' (Udinese): Vakoun Bayo vào sân thay Oier Zarraga.

74' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 53% - 47% Fiorentina, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 3.

80' Thay người Phút 80' (Fiorentina): Arthur Atta vào sân thay Mateo Pellegrino.

86' Udinese ép sân Cầm bóng: Udinese 44% - 56% Fiorentina, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 3.

89' Thay người Phút 89' (Udinese): Lennon Miller vào sân thay Sandi Lovric.

89' Thay người Phút 89' (Udinese): Juan Arizala vào sân thay Nicolo Zaniolo.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Jurgen Ekkelenkamp (Udinese) nhận thẻ vàng (Foul).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Cher Ndour (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Udinese 1-0 Fiorentina Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 20:25 29/11/2026

Đội hình chính thức Udinese Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Zanetti Fiorentina Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Vanoli 40 M. Okoye 14 J. Abankwah 27 C. Kabasele 28 O. Solet 23 M. Vojvoda 8 J. Karlström 6 Oier Zarraga 11 H. Kamara 4 S. Lovrić 32 Ekkelenkamp 10 N. Zaniolo 43 David de Gea 20 Álex Jiménez 3 R. Drăgușin 6 L. Ranieri 17 João Mário 27 C. Ndour 44 N. Fagioli 4 Brescianini 30 Franco Mastantuono 32 Mateo Pellegrino 25 A. Njie Dự bị Udinese 20 J. Arizala 59 A. Zanoli 15 V. Bayo 30 Chakvetadze 46 Unai Gómez 91 L. JovanoviÄ 38 L. Miller 41 B. Mrozek 93 D. Padelli Fiorentina 2 Dodô 14 A. Atta 23 Beto 53 Christensen 29 W. Gnonto 42 Inao OulaÃ¯ 19 L. Lezzerini 28 Pote 77 N. Turnone Cập nhật đội hình lúc 18:04 29/11/2026

Udinese Thống kê Fiorentina 47% Kiểm soát bóng 53% 14 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 3 3 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật S. Lovrić Udinese 1 bàn N. Zaniolo Udinese 1 kiến tạo · điểm 7.62 C. Kabasele Udinese Điểm 7.71 O. Solet Udinese Điểm 7.48

Udinese và Fiorentina cùng bước vào trận đấu với nhu cầu giống nhau: một kết quả tích cực để chấm dứt chuỗi trận không như ý. Cuộc gặp diễn ra lúc 18:30 ngày 29/11/2026 tại Bluenergy Stadium, nơi cả hai đội đều muốn tìm lại cảm giác chiến thắng.

Udinese: chưa thắng trong 5 trận gần nhất

Udinese đang ở trong giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp.

Trên bảng xếp hạng, Udinese đang đứng thứ 20 với 6 điểm. Việc chưa thể có chiến thắng trong chuỗi trận vừa qua khiến đội bóng cần một cú hích về tinh thần, và lợi thế sân nhà là cơ hội để họ làm điều đó.

Fiorentina: phong độ thiếu ổn định

Fiorentina cũng không có chuỗi trận thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Họ thua trận gần nhất, sau khi hòa ở trận trước đó, và chỉ có một chiến thắng trong khoảng thời gian này.

Fiorentina hiện đứng thứ 16 với 9 điểm, hơn Udinese 3 điểm. Khoảng cách này không lớn, nên kết quả của trận đấu có thể tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội không có bên nào áp đảo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Udinese thắng 2 trận, Fiorentina thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Sự cân bằng này cho thấy trận đấu khó ngã ngũ sớm, khi cả hai đều từng tìm được cách đánh bại đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều thiếu chiến thắng, yếu tố tâm lý sẽ đóng vai trò quan trọng. Đội nào kiểm soát tốt áp lực và hạn chế sai sót ở những phút đầu sẽ có lợi thế trong việc định hình diễn biến trận đấu.

Udinese có lợi thế sân nhà, nhưng chuỗi 5 trận không thắng là gánh nặng không nhỏ. Ở phía bên kia, Fiorentina có thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn, song phong độ gần đây cũng chưa đủ để họ tự tin. Cả hai đều có lý do để thi đấu quyết tâm, và một trận đấu giằng co là kịch bản khá hợp lý.

Nhận định

Hai đội cùng khát một kết quả tích cực, cùng có phong độ chưa ổn định và từng có những lần đối đầu cân bằng. Chiến thắng sẽ giúp bên giành được nó thoát khỏi chuỗi trận không như ý, còn bên còn lại tiếp tục phải tìm lời giải cho phong độ của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Udinese · 2 thắng 1 hòa Fiorentina · 2 thắng Udinese 3 - 0 Fiorentina UDI Fiorentina 5 - 1 Udinese FIO Udinese 2 - 3 Fiorentina FIO Fiorentina 1 - 2 Udinese UDI Fiorentina 2 - 2 Udinese Hòa

Udinese 5 trận gần nhất H B B H B 12 Trận 1-3-8 T-H-B 13 Ghi (TB 1.1) 26 Thủng lưới Fiorentina 5 trận gần nhất B H T H B 12 Trận 2-3-7 T-H-B 17 Ghi (TB 1.4) 28 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 13 11 2 0 +20 35 T T H T T 2 Inter 13 10 2 1 +19 32 T H T B T 3 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H … 15 Lecce 12 3 1 8 -13 10 B H B B B 16 Fiorentina 12 2 3 7 -11 9 B H T H B 17 Sassuolo 12 2 2 8 -15 8 B B B B B … 19 Venezia 13 2 1 10 -17 7 H B T B B 20 Udinese 12 1 3 8 -13 6 H B B H B

Tình hình lực lượng Udinese ✚ N. Bertola (Thigh Injury) ✚ K. Davis (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ E. Ebosse (Ankle Injury) ✚ J. Piotrowski (Muscle Injury) Fiorentina ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ M. Pongracic (Muscle Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ Viery (Thigh Injury) ✚ C. Inao Oulai (Personal Reasons)