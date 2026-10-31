Udinese 2-5 AS Roma: AS Roma giành chiến thắng AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 21 điểm, hơn Udinese ở hạng 17 tới 16 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 00:00 ngày 01/11/2026.

Udinese 2 - 5 AS Roma Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Udinese tiếp đón AS Roma.

10' BÀN THẮNG! AS Roma (0-1) Phút 10': Bryan Cristante (AS Roma) lập công (kiến tạo: Wesley Vinícius França Lima). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Udinese 48% - 52% AS Roma, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

23' Thẻ vàng Phút 23': Lennon Miller (Udinese) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Udinese 47% - 53% AS Roma, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 1.

31' BÀN THẮNG! AS Roma (0-2) Phút 31': Rodrigo Mora (AS Roma) lập công (kiến tạo: Bryan Cristante). Tỷ số: 0 - 2.

33' BÀN THẮNG! AS Roma (0-3) Phút 33': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 0 - 3.

37' BÀN THẮNG! AS Roma (0-4) Phút 37': Evan Ndicka (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 0 - 4.

37' AS Roma ép sân Cầm bóng: Udinese 46% - 54% AS Roma, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Udinese 46% - 54% AS Roma, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 2 - 3.

50' BÀN THẮNG! Udinese (1-4) Phút 50': Nicolo Zaniolo (Udinese) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

56' Thay người Phút 56' (Udinese): Unai Gómez vào sân thay Keinan Davis.

56' Thay người Phút 56' (Udinese): Giorgi Chakvetadze vào sân thay Jurgen Ekkelenkamp.

59' Thay người Phút 59' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Rodrigo Mora.

59' Thay người Phút 59' (AS Roma): Santiago Thomas Castro vào sân thay Donyell Malen.

60' Thẻ vàng Phút 60': Bryan Cristante (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Udinese 46% - 54% AS Roma, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 3 - 4.

67' Thay người Phút 67' (Udinese): Jakub Piotrowski vào sân thay Nicolo Zaniolo.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Udinese 45% - 55% AS Roma, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 6 - 7), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 3 - 5.

78' BÀN THẮNG! Udinese (2-4) Phút 78': Matteo Palma (Udinese) lập công (kiến tạo: Hassane Kamara). Tỷ số: 2 - 4.

79' Thay người Phút 79' (AS Roma): Devyne Rensch vào sân thay Wesley Vinícius França Lima.

79' Thay người Phút 79' (AS Roma): Gianluca Mancini vào sân thay Matias Soule.

82' Thay người Phút 82' (Udinese): Lazar Jovanovic vào sân thay Jesper Karlstrom.

82' Thay người Phút 82' (Udinese): Juan Arizala vào sân thay Hassane Kamara.

84' Thay người Phút 84' (AS Roma): Konstantinos Koulierakis vào sân thay Mario Hermoso.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Udinese 46% - 54% AS Roma, dứt điểm 15 - 12 (trúng đích 7 - 7), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 3 - 5.

90+2' BÀN THẮNG! AS Roma (2-5) Phút 90+2': Daniele Ghilardi (AS Roma) lập công (kiến tạo: Santiago Thomas Castro). Tỷ số: 2 - 5.

KT Kết thúc: Udinese 2-5 AS Roma Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 5.

Cập nhật lúc 01:53 01/11/2026

Đội hình chính thức Udinese Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV K. Runjaic AS Roma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini 40 M. Okoye 14 J. Abankwah 27 C. Kabasele 16 M. Palma 23 M. Vojvoda 8 J. Karlström 38 L. Miller 11 H. Kamara 10 N. Zaniolo 32 Ekkelenkamp 9 K. Davis 95 P. Gollini 87 D. Ghilardi 5 E. Ndicka 22 Hermoso 20 N. Molina 15 M. de Roon 4 B. Cristante 43 Wesley 18 M. Soulé 86 Rodrigo Mora 14 D. Malen Dự bị Udinese 13 N. Bertola 30 Chakvetadze 20 J. Arizala 77 E. Ebosse 46 Unai Gómez 91 L. JovanoviÄ 4 S. Lovrić 41 B. Mrozek 93 D. Padelli AS Roma 26 L. Balerdi 78 Mandjou Camara 9 S. Castro 70 G. De Marzi 63 Alessandro Di Nunzio 3 Koulierakis 77 E. Lulli 23 G. Mancini 61 N. Pisilli Cập nhật đội hình lúc 23:32 31/10/2026

Udinese Thống kê AS Roma 46% Kiểm soát bóng 54% 15 Dứt điểm 14 7 Trúng đích 9 7 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật B. Cristante AS Roma 1 bàn · 1 kiến tạo D. Malen AS Roma 1 bàn E. Ndicka AS Roma 1 bàn N. Zaniolo Udinese 1 bàn Rodrigo Mora AS Roma 1 bàn M. Palma Udinese 1 bàn

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Udinese tại Bluenergy Stadium lúc 00:00 ngày 01/11/2026. Đội bóng thủ đô đang đứng thứ 3 với 21 điểm, trong khi chủ nhà chỉ có 5 điểm và xếp hạng 17. Khoảng cách 16 điểm cho thấy hai đội đang ở những nấc thang rất khác nhau.

AS Roma giữ phong độ tốt, Udinese chưa tìm được lối thoát

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận đấu mới nhất của đội là một chiến thắng, trước đó là một trận hòa rồi thêm hai trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Ngược lại, Udinese đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà hòa 2 trận, thua 3 trận và chưa thắng trận nào. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, nhưng trước đó là ba trận thua liên tiếp.

Thế đối đầu nghiêng về AS Roma

Lịch sử đối đầu gần đây cũng là lợi thế của đội khách. Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, AS Roma thắng 4 trận, Udinese thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Dù vậy, một chiến thắng của Udinese trong khoảng thời gian đó cho thấy chủ nhà vẫn từng làm khó đối thủ này.

Vị trí trên bảng xếp hạng và mục tiêu của hai đội

Với 21 điểm và hạng 3, AS Roma có động lực để tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu. Mỗi trận thắng sẽ giúp họ giữ nhịp trong cuộc đua lên đỉnh bảng, vì vậy chuyến làm khách này mang ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu bám đuổi.

Với Udinese, đội đứng thứ 17 với 5 điểm, nhu cầu lớn nhất là chấm dứt chuỗi trận không thắng. Đội chủ nhà cần những điểm số để cải thiện tình hình, và sân nhà là nơi họ kỳ vọng tìm lại sự tự tin.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự chênh lệch về phong độ và vị trí cho thấy AS Roma sẽ bước vào trận với tâm thế chủ động hơn. Đội khách có chuỗi kết quả tích cực và thành tích đối đầu vượt trội, nên áp lực nhiều khả năng đè nặng lên vai Udinese.

Tuy nhiên, Udinese có lý do để chơi quyết liệt trên sân nhà, nơi họ cần một kết quả để thoát khỏi chuỗi phong độ đi xuống. Nếu AS Roma duy trì sự ổn định như những trận gần đây, họ hoàn toàn có thể giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, chỉ cần để chủ nhà sớm có điểm số, cuộc đua của đội khách sẽ gặp thêm trở ngại.

Nhận định

Xét trên phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, AS Roma là đội được đánh giá cao hơn trong trận này. Dù vậy, Udinese vẫn có động lực lớn để tìm lại chiến thắng trên sân nhà, khiến cuộc đối đầu hứa hẹn không dễ dàng với đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Udinese · 1 thắng 0 hòa AS Roma · 4 thắng Udinese 1 - 0 AS Roma UDI AS Roma 2 - 0 Udinese AR Udinese 1 - 2 AS Roma AR AS Roma 3 - 0 Udinese AR Udinese 1 - 2 AS Roma AR

Udinese 5 trận gần nhất H B B B H 9 Trận 1-2-6 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 18 Thủng lưới AS Roma 5 trận gần nhất T H T T B 9 Trận 6-3-0 T-H-B 23 Ghi (TB 2.6) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 9 8 1 0 +15 25 T T T T H 2 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H 4 Como 9 6 2 1 +9 20 T T T H B … 16 Monza 9 2 1 6 -6 7 B B T B T 17 Udinese 9 1 2 6 -9 5 H B B B B 18 Fiorentina 9 1 2 6 -10 5 H B B B H …

Tình hình lực lượng Udinese ✚ D. Alaba (Calf Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ A. Zanoli (Muscle Injury) ✚ D. Alaba (Calf Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ A. Zanoli (Muscle Injury) AS Roma ✚ P. Dybala (Calf Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury) ✚ P. Dybala (Calf Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury)