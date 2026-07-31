UEFA đồng lòng dọa tẩy chay World Cup: Cuộc nổi dậy lịch sử chống lại Gianni Infantino Toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA đã nhất trí phản đối kế hoạch bán cổ phần World Cup cho tư nhân của FIFA, sẵn sàng rút khỏi giải đấu nếu Gianni Infantino không dừng lại.

Tối ngày 30/7/2026, bóng đá châu Âu đã chứng kiến một trong những cuộc đối đầu chính trị gay gắt nhất lịch sử. Một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ giữa Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và 55 liên đoàn thành viên đã kết thúc bằng sự đồng lòng tuyệt đối: kiên quyết bác bỏ kế hoạch của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

UEFA phản đối kế hoạch thương mại hóa World Cup của FIFA. Ảnh: Getty Images.

Cuộc họp khẩn nảy lửa và sự đồng lòng chưa từng có

Dự kiến ban đầu chỉ diễn ra trong 60 phút, cuộc họp khẩn đã phải kéo dài gấp đôi thời gian do làn sóng bức xúc mạnh mẽ từ các đại biểu. Theo tiết lộ từ nguồn tin nội bộ, đã có hơn 30 đại diện liên đoàn trực tiếp phát biểu và không xuất hiện bất kỳ ý kiến trái chiều nào phản đối phương án tẩy chay giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cuộc thảo luận do Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin chủ trì, thu hút sự tham gia của nhiều nhân vật quyền lực như Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) Debbie Hewitt và Tổng Giám đốc FA Mark Bullingham. Bà Hewitt bức xúc nhấn mạnh bản thân hoàn toàn không được thông báo về đề xuất thương mại hóa này cho đến hai ngày trước khi cuộc họp diễn ra.

Các cường quốc bóng đá hàng đầu bao gồm Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ý đều khẳng định sẵn sàng rút khỏi World Cup. Ngay cả những tiếng nói từng tỏ ra ủng hộ như Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cộng hòa Séc David Trunda cũng nhanh chóng thay đổi thái độ, không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho kế hoạch của Infantino.

Kế hoạch thương mại hóa bị dội gáo nước lạnh

Mặc dù người đứng đầu FIFA quảng cáo kế hoạch này có thể mang về hàng tỷ bảng Anh lợi nhuận thông qua sự hợp tác với các đối tác liên quan đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu lại kiên quyết từ chối. Quan điểm chung được các đại diện thống nhất là: "Chúng tôi không cần nguồn tiền này; chúng tôi hoàn toàn có thể tự tạo ra doanh thu; đề xuất này thật vô lý."

Nasser Al-Khelaifi có thể tranh chiếc ghế chủ tịch FIFA với Infantino. Ảnh: Getty Images.

Làn sóng đe dọa ghế Chủ tịch FIFA và thông điệp đanh thép

Cơn địa chấn chính trị không dừng lại ở lời đe dọa tẩy chay. Các bên liên quan đã tính đến kịch bản hạ bệ Gianni Infantino trong kỳ bầu cử FIFA tiếp theo. Ông Nasser Al-Khelaifi – Chủ tịch Paris Saint-Germain, người đứng đầu Hiệp hội các Câu lạc bộ Châu Âu (ECA) kiêm Chủ tịch tập đoàn BeIN Sport – hiện được coi là ứng viên tiềm năng nhất để lật đổ Infantino.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, UEFA đã phát đi thông cáo báo chí dài 481 từ, khẳng định các đội tuyển châu Âu sẽ không tham gia bất kỳ giải đấu nào của FIFA chừng nào các đề xuất này còn tồn tại.

Tuyên bố chính thức của UEFA nhấn mạnh: "Có những thời điểm mà các tổ chức được đánh giá không phải bằng những gì họ sẵn sàng chấp nhận, mà bằng những gì họ từ chối thỏa hiệp. Đây là một trong những thời điểm như vậy. FIFA World Cup thuộc về bóng đá. Nó sẽ luôn như vậy. Và chừng nào Châu Âu còn có tiếng nói, giải đấu sẽ không bao giờ để bán."

Tương tự như sự sụp đổ của dự án European Super League trước đây, ý định bán cổ phần World Cup của Infantino dường như đã bị dập tắt ngay từ khi mới bắt đầu trước sức mạnh đoàn kết chưa từng có của bóng đá châu Âu.