UEFA triệu tập họp khẩn và cảnh báo tẩy chay World Cup sau đề xuất thương mại của FIFA Tuyên bố kế hoạch tư nhân hóa World Cup của FIFA vượt lằn ranh đỏ, UEFA triệu tập họp khẩn cùng các liên đoàn thành viên và không loại trừ khả năng tẩy chay.

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa UEFA và FIFA vừa leo thang tới đỉnh điểm sau khi cơ quan quản lý bóng đá châu Âu quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Động thái này nhằm thống nhất phản ứng trước kế hoạch bán một phần quyền thương mại giải đấu World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thúc đẩy.

Đề xuất của chủ tịch Infantino bị phản ứng dữ dội. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố vượt lằn ranh đỏ và phản ứng từ UEFA

Cuộc họp khẩn cấp do UEFA triệu tập diễn ra trong ngày 30/7 với sự tham dự của tất cả các liên đoàn thành viên. Đây được coi là bước đi hành động đầu tiên của bóng đá châu Âu nhằm ngăn chặn ý định biến giải đấu lớn nhất hành tinh thành một tài sản thương mại.

Trong tuyên bố mới nhất, UEFA nhấn mạnh rằng kế hoạch của FIFA đã vượt qua lằn ranh đỏ. Tổ chức này khẳng định linh hồn và cơ chế quản trị của bóng đá không phải là tài sản để mua bán, đồng thời cảnh báo không ai là chủ sở hữu của bóng đá và FIFA hoàn toàn không có quyền bán giải đấu này.

Kế hoạch thương mại hóa World Cup của FIFA

Trọng tâm của mâu thuẫn xuất phát từ đề xuất thành lập một công ty mới mang tên FIFA Forward Enterprise để quản lý toàn bộ hoạt động thương mại của World Cup. Theo kế hoạch, các nhà đầu tư tư nhân có thể nắm giữ từ 20% đến 30% cổ phần trong đơn vị này.

Đáng chú ý, để thuyết phục các bên ủng hộ đề xuất, Chủ tịch Gianni Infantino được cho là đã cam kết mỗi liên đoàn thành viên FIFA sẽ nhận khoảng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, thông tin này lại khiến nhiều tổ chức bóng đá tại châu Âu phản ứng ngày càng gay gắt.

Làn sóng phản đối lan rộng toàn cầu

Không riêng UEFA, sự bất bình đang lan rộng ra nhiều khu vực khác. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tuyên bố họ hoàn toàn không được thông báo trước về đề xuất và bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tính minh bạch cũng như quy trình ra quyết định của FIFA. Bên cạnh đó, hai liên đoàn khu vực là CONCACAF và AFC cũng lên tiếng chỉ trích FIFA vì thiếu sự tham vấn đầy đủ.

Sự phản đối hiện gia tăng mạnh mẽ từ nhiều bên liên quan, bao gồm các liên đoàn, giải đấu, câu lạc bộ và cầu thủ. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu cân nhắc tới khả năng tẩy chay World Cup nếu đề xuất tư nhân hóa của FIFA chính thức được thông qua.