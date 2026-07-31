UEFA và CONCACAF phản đối bán cổ phần World Cup: Gianni Infantino lâm vào thế bí Liên minh UEFA và CONCACAF phản đối bán cổ phần World Cup, đẩy Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào cuộc chiến sinh tử nhằm kiếm đủ 106 phiếu ủng hộ.

Kế hoạch tái cấu trúc thương mại quy mô nhất lịch sử bóng đá thế giới của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tiếp bước Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA), Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đã chính thức lên tiếng phản đối đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) nhằm bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Đề xuất của chủ tịch FIFA Gianni Infantino vấp phải tranh cãi dữ dội trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters.

Bài toán 106 phiếu bầu và khối phản đối 43%

Quyết định từ CONCACAF đã tạo nên một bước ngoặt lớn trên bàn cờ chính trị của FIFA. Với 55 liên đoàn thành viên từ UEFA và 35 liên đoàn từ CONCACAF, khối phản đối hiện nắm giữ tổng cộng 90 trên 211 lá phiếu tại Đại hội FIFA, tương đương khoảng 43% tổng số phiếu bầu.

Theo quy chế, để kế hoạch FFE chính thức được thông qua, Chủ tịch Gianni Infantino bắt buộc phải giành được ít nhất 106 phiếu thuận. Điều này đồng nghĩa với việc ông không được phép thất bại ở bất kỳ khu vực nào còn lại, nơi tổng số phiếu của các liên đoàn khác chỉ là 121 lá phiếu.

Sự rạn nứt từ châu Á và mối hoài nghi toàn cầu

Trên lý thuyết, người đứng đầu FIFA vẫn có thể cán mốc 106 phiếu nếu nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ Châu Phi (CAF - 54 phiếu), Châu Á (AFC - 46 phiếu), Châu Đại Dương (OFC - 11 phiếu) và Nam Mỹ (CONMEBOL - 10 phiếu). Tuy nhiên, kịch bản này gần như bất khả thi trong bối cảnh hiện tại.

43% số phiếu bầu ở đại hội FIFA đã phản đối kế hoạch của Infantino. Ảnh: Reuters.

Dù chưa đưa ra tuyên bố bác bỏ hoàn toàn, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã công khai chỉ trích quy trình làm việc thiếu minh bạch của FIFA. AFC khẳng định các liên đoàn thành viên không hề được tham vấn trước khi đề xuất được công bố, đồng thời nhấn mạnh một quyết định có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến vận mệnh bóng đá toàn cầu không thể được triển khai một cách vội vã.

Bên cạnh đó, CAF dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp quyết định vào tuần tới, trong khi OFC sẽ thảo luận vào tháng 8. Nếu chỉ cần một vài liên đoàn tại châu Á hoặc châu Phi bỏ phiếu chống hoặc phiếu trắng, cánh cửa đạt mốc 106 phiếu của Infantino sẽ hoàn toàn khép lại.

UEFA đe dọa tẩy chay World Cup

Mức độ căng thẳng còn đẩy lên đỉnh điểm khi UEFA đưa ra lời cảnh báo đanh thép nhất từ trước đến nay. Tổ chức quản lý bóng đá châu Âu khẳng định World Cup là di sản thể thao phi thương mại và không phải tài sản để đem ra kinh doanh với các quỹ đầu tư tư nhân.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin phản đối kịch liệt trước nhiều kế hoạch của Infantino. Ảnh: Reuters.

UEFA cáo buộc FIFA ép buộc các liên đoàn thành viên vào thế đã rồi thông qua một tối hậu thư mang tính áp đặt. Tổ chức này tuyên bố sẵn sàng rút toàn bộ các đội tuyển châu Âu khỏi hệ thống giải đấu của FIFA, bao gồm cả World Cup nữ 2027 tại Brazil và World Cup 2030, nếu kế hoạch thương mại hóa này không bị hủy bỏ hoàn toàn.

Thương vụ 20 tỷ USD và ván bài nguy hiểm của Infantino

Theo bản đề xuất ban đầu, FIFA định giá FFE ở mức 20 tỷ USD và có kế hoạch bán lượng cổ phần trị giá 4,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư bên ngoài. Nhằm thuyết phục các liên đoàn nhỏ, Infantino hứa hẹn nâng mức phân bổ tài chính cho mỗi quốc gia từ 8 triệu USD lên 20 triệu USD trong chu kỳ World Cup 2030.

Tuy nhiên, mồi đe dọa tài chính này dường như không đủ đè bẹp sự phản đối từ những nền bóng đá lớn. Chủ tịch Gianni Infantino hiện đang vấp phải cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp, nơi tương lai của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đang đứng trước ngưỡng cửa của những biến động lịch sử.