UEFA và liên minh đe dọa lập giải đấu mới đối đầu World Cup UEFA cùng CONCACAF và AFC cân nhắc thành lập giải đấu đối trọng và tẩy chay FIFA nhằm gây sức ép buộc Chủ tịch Gianni Infantino phải từ chức.

Bóng đá thế giới đang đứng trước cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, khi Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng các liên đoàn khu vực đang lên kế hoạch thành lập một giải đấu quốc tế mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với World Cup. Động thái quyết liệt này hướng tới mục tiêu tạo sức ép tối đa buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải từ chức.

Liên minh đa châu lục và chiến lược làm tê liệt bộ máy FIFA

Theo thông tin từ The Times, một liên minh quyền lực đã được hình thành bao gồm UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cùng Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Sự hợp tác chưa từng có này xuất phát từ làn sóng phẫn nộ sau bê bối liên quan đến kế hoạch bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân của người đứng đầu FIFA.

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng thành lập một giải đấu đối trọng, liên minh này còn chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản tẩy chay các cuộc họp chính thức của FIFA. Bằng cách từ chối phê chuẩn các quyết định quan trọng, các liên đoàn thành viên hướng tới việc làm tê liệt hoàn toàn bộ máy điều hành của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh.

Gianni Infantino đang chịu sức ép khổng lồ sau khi để lộ kế hoạch bán cổ phần World Cup.

Global Nations League và các biện pháp pháp lý

Tâm điểm trong phương án thay thế World Cup của liên minh là dự án Global Nations League. Đây là kế hoạch từng được UEFA xây dựng từ năm 2017, nay đứng trước cơ hội trở thành một giải đấu quy mô toàn cầu cạnh tranh trực tiếp về cả doanh thu lẫn bản quyền truyền hình với World Cup.

Bên cạnh đe dọa về mặt tổ chức, UEFA cũng bước đầu triển khai các hành động pháp lý. Chủ tịch Gianni Infantino cùng một số cá nhân và tổ chức liên quan đã nhận được thư yêu cầu chính thức về việc bảo toàn toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án bán cổ phần World Cup.

Sự sụp đổ niềm tin vào thượng tầng FIFA

Sức ép dành cho Infantino tăng cao đột biến dù ông đã buộc phải rút lại đề xuất thương mại hóa này. Động thái quay xe không đủ để xoa dịu làn sóng bất bình từ các liên đoàn thành viên, vốn coi đề xuất bán cổ phần là hành vi làm tổn hại nghiêm trọng đến giá trị cốt lõi của bóng đá thế giới.

Hệ quả là hàng loạt tổ chức bóng đá lớn đã công khai quay lưng. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales (FAW) xác nhận rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino trước kỳ bầu cử tiếp theo. Trước đó, UEFA cũng cảnh báo các quốc gia châu Âu sẵn sàng từ chối tham dự World Cup nếu các chính sách thương mại hóa đơn phương tiếp tục được thông qua.