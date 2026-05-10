Uganda 1-1 CHDC Congo: Hai đội chia điểm Uganda chạm trán CHDC Congo lúc 20h00 ngày 05/10/2026 trong khuôn khổ Giao hữu ĐTQG (Friendlies), với ưu thế đối đầu đang nghiêng nhẹ về phía đội chủ nhà Uganda.

Uganda 1 - 1 CHDC Congo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Uganda tiếp đón CHDC Congo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

64' BÀN THẮNG! CHDC Congo (0-1) Phút 64': N. Mbuku (CHDC Congo) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

80' Thẻ vàng Phút 80': (Uganda) nhận thẻ vàng.

90' BÀN THẮNG! Uganda (1-1) Phút 90': J. Bogere (Uganda) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

KT Kết thúc: Uganda 1-1 CHDC Congo Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 21:58 05/10/2026

Đội hình chính thức Uganda Sơ đồ 3-4-3 CHDC Congo Sơ đồ 4-4-2 19 Kingdom Osayi 5 Toby Sibbick 3 Didí Gaucho 23 Toto Majub 4 Kenneth Semakula 15 Abdoulaye Sissako 22 Baba Alhassan 21 Souleymane Diaby 7 Sadam Masereka 9 Arnold Vula 14 Kelvin Boateng 16 Dimitry Bertaud 23 Kevin Pedro 22 Chancel Mbemba 3 Steve Kapuadi 12 Joris Kayembe 14 Noah Sadiki 6 Ezechiel Banzuzi 18 Brandon Ndezi 18 Junior Kadile 11 Jackson Muleka 7 Nathanaël Mbuku Dự bị Uganda 18 Akpan Udoh 1 Hannington Sebwalunyo 2 Gavin Kizito 6 Geoffrey Lubanga Kene 16 Hilary Mukundane 23 Jonathan Odongo 10 Travis Mutyaba 8 Allan Oyirwoth 20 Joseph Seremba Cập nhật đội hình lúc 19:53 05/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Uganda và CHDC Congo diễn ra vào lúc 20h00 ngày 05/10/2026 trong khuôn khổ Giao hữu ĐTQG (Friendlies). Đây là dịp quan trọng để ban huấn luyện hai đội rà soát nhân sự, thử nghiệm các phương án vận hành chiến thuật và đánh giá mức độ gắn kết của toàn đội hình.

Phong độ thi đấu gần đây của hai đội

Uganda bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn sau khi giành chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Dù mẫu số thống kê ghi nhận ở mức tối thiểu với 1 trận thắng, kết quả tích cực này vẫn mang lại sự tự tin cần thiết cho các cầu thủ trong việc triển khai thế trận.

Ở chiều ngược lại, CHDC Congo trải qua giai đoạn thi đấu có phần thiếu ổn định. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này ghi nhận kết quả gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Sự trồi sụt về mặt phong độ buộc ban huấn luyện CHDC Congo phải nhanh chóng tìm ra các giải pháp cải thiện khả năng tập trung cũng như sự chắc chắn trong lối chơi.

Lịch sử chạm trán ghi nhận ưu thế cho Uganda

Xét trên phương diện đối đầu trực tiếp qua 4 lần chạm trán gần nhất, ưu thế đang tạm nghiêng về phía Uganda. Cụ thể, Uganda giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để CHDC Congo vượt qua đúng 1 lần.

Thành tích đối đầu khả quan trong quá khứ giúp Uganda có được điểm tựa tâm lý vững vàng hơn trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, tính chất của một trận giao hữu luôn tiềm ẩn nhiều sự thử nghiệm về mặt con người lẫn cách tiếp cận, do đó CHDC Congo hoàn toàn có cơ hội tạo nên sự khác biệt nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra trên sân.

Nhận định xu hướng thế trận

Với phong độ ổn định ở lần xuất quân gần nhất cùng lợi thế từ các lần đụng độ trước đây, Uganda nhiều khả năng sẽ chủ động xây dựng lối đá an toàn, duy trì nhịp độ cân bằng giữa công và thủ. Trong khi đó, CHDC Congo cần sự đột phá để chặn lại đà giảm sút sau 2 thất bại trong 4 trận gần đây. Một thế trận giằng co và thăm dò từ cả hai bên được xem là kịch bản hợp lý cho trận đấu sắp tới.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Uganda · 2 thắng 1 hòa CHDC Congo · 1 thắng CHDC Congo 0 - 2 Uganda UGA CHDC Congo 1 - 0 Uganda CC CHDC Congo 0 - 0 Uganda Hòa CHDC Congo 0 - 2 Uganda UGA

Uganda 5 trận gần nhất T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới CHDC Congo 5 trận gần nhất B T T B T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 4 Thủng lưới