UGREEN HiTune S6 Pro: Tai nghe Open-Ear tích hợp âm thanh không gian giá dưới 800,000 đồng UGREEN chính thức ra mắt mẫu tai nghe HiTune S6 Pro với thiết kế dạng kẹp công thái học, hỗ trợ âm thanh không gian và Bluetooth 6.0. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ thời lượng pin tổng lên đến 48 giờ cùng mức giá cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc.

Thương hiệu phụ kiện UGREEN vừa chính thức trình làng mẫu tai nghe Bluetooth dạng mở (open-ear) hoàn toàn mới mang tên HiTune S6 Pro tại thị trường Trung Quốc. Với mức giá niêm yết 199 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 786,000 đồng), sản phẩm tập trung vào nhóm người dùng ưu tiên sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài và cần sự an toàn khi vận động ngoài trời.

Thiết kế C-bridge và cấu trúc công thái học

UGREEN HiTune S6 Pro áp dụng ngôn ngữ thiết kế dạng kẹp (clip-on) với cấu trúc cầu C (C-bridge) đặc trưng. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở phần dây nối sử dụng hợp kim titan có khả năng ghi nhớ hình dáng với độ mỏng chỉ 0.6mm. Thiết kế này giúp tai nghe bám chắc vào vành tai mà không gây áp lực lớn lên ống tai như các dòng tai nghe in-ear truyền thống.

UGREEN HiTune S6 Pro sở hữu thiết kế dạng kẹp với cấu trúc chuẩn công thái học

Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước IPX5, cho phép thiết bị hoạt động ổn định trong điều kiện mồ hôi khi tập luyện hoặc mưa nhẹ. Tùy chọn màu Starlight Silver mang lại vẻ ngoài hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách sử dụng khác nhau.

Công nghệ âm thanh không gian và truyền âm định hướng

Về cấu hình âm thanh, HiTune S6 Pro được trang bị driver động kích thước 12mm, hỗ trợ hai codec phổ biến là AAC và SBC. Đáng chú ý, dù nằm trong phân khúc giá rẻ, thiết bị vẫn được tích hợp hiệu ứng âm thanh không gian (spatial audio), giúp tái tạo trường âm rộng và có chiều sâu hơn cho các nội dung giải trí.

HiTune S6 Pro được ưu ái trang bị driver động kích thước 12mm

Để giải quyết nhược điểm lọt âm của các dòng tai nghe mở, UGREEN đã áp dụng công nghệ truyền âm định hướng. Kỹ thuật này giúp tập trung sóng âm vào ống tai người nghe, giảm thiểu tình trạng âm thanh phát ra môi trường xung quanh, từ đó bảo vệ quyền riêng tư ở nơi công cộng.

Kết nối Bluetooth 6.0 và thời lượng pin 48 giờ

HiTune S6 Pro là một trong số ít các mẫu tai nghe hiện nay sử dụng chuẩn Bluetooth 6.0 mới nhất, giúp tối ưu hóa độ ổn định và phạm vi kết nối lên đến 10 mét. Ngoài ra, thiết bị còn đi kèm trợ lý AI miễn phí trọn đời, hỗ trợ các lệnh tương tác bằng giọng nói trực tiếp.

Thời lượng pin là một điểm mạnh lớn của sản phẩm này. Theo thông số từ nhà sản xuất, mỗi bên tai nghe có thể phát nhạc liên tục trong 9.5 giờ. Khi kết hợp với hộp sạc dung lượng 580mAh, tổng thời gian sử dụng có thể đạt tới 48 giờ. Hộp sạc sử dụng cổng USB Type-C và mất khoảng 1.5 giờ để sạc đầy.

Mỗi bên tai nghe có thể trụ được tới 9.5 giờ phát nhạc liên tục

Thông số kỹ thuật chi tiết UGREEN HiTune S6 Pro

Đặc tính Thông số chi tiết Kiểu dáng Open-Ear (Clip-on) Driver 12mm Dynamic Codec âm thanh AAC, SBC Công nghệ nổi bật Spatial Audio, Truyền âm định hướng Kết nối Bluetooth 6.0 Pin tai nghe 9.5 giờ Tổng pin (kèm hộp sạc) 48 giờ Kháng nước IPX5 Giá bán tham khảo 199 Yuan (~786,000 đồng)

Bên cạnh mẫu HiTune S6 Pro mới ra mắt, người dùng cũng có thể tham khảo thêm các dòng tai nghe khác của UGREEN như HiTune T6 với tính năng chống ồn chủ động ANC và hệ thống 4 micro lọc tiếng ồn cuộc gọi, hiện đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống bán lẻ.

Hiện tại, UGREEN HiTune S6 Pro chủ yếu được mở bán tại thị trường nội địa Trung Quốc. Thông tin về việc phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố.