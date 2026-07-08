Ugreen Nexode Air 100W: Sạc GaN siêu nhỏ gọn cho laptop chính thức ra mắt tại Anh Ugreen vừa giới thiệu bộ sạc Nexode Air 100W tại thị trường Anh với công nghệ GaNInfinity, giúp giảm kích thước 74% so với sạc Apple 96W truyền thống trong khi vẫn duy trì hiệu suất sạc nhanh tối ưu.

Tiếp nối sự kiện ra mắt tại thị trường Mỹ vào đầu tháng này, Ugreen đã chính thức đưa bộ sạc Nexode Air 100W GaN đến người dùng tại Anh. Sản phẩm hiện được phân phối thông qua Amazon với mức giá 39,99 bảng Anh, hướng tới phân khúc người dùng cần một giải pháp năng lượng mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tính di động cao cho laptop, máy tính bảng và các thiết bị chơi game cầm tay.

Ugreen Nexode Air 100W hiện đã có mặt tại Anh

Công nghệ GaNInfinity: Tối ưu hóa kích thước vật lý

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên dòng Nexode Air chính là việc ứng dụng vật liệu bán dẫn GaNInfinity thế hệ mới. Theo công bố từ nhà sản xuất, bộ sạc này nhỏ hơn tới 74% so với củ sạc 96W nguyên bản của Apple. Với kích thước cụ thể chỉ 1,39 × 1,35 × 2.39 inches, thiết bị dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay hoặc các ngăn nhỏ của túi xách.

Bên cạnh đó, thiết kế chân cắm có khả năng gập gọn giúp tăng cường tính linh hoạt khi di chuyển, hạn chế tình trạng làm trầy xước các vật dụng khác khi để chung trong không gian hẹp. Đây là một cải tiến đáng kể so với các dòng sạc công suất lớn truyền thống vốn thường có kích thước cồng kềnh và trọng lượng nặng.

Hiệu suất sạc nhanh và khả năng tương thích thiết bị

Với công suất đầu ra tối đa 100W, Nexode Air vượt trội hơn hẳn so với các phiên bản 45W và 65W tiền nhiệm trong việc xử lý các tác vụ nặng. Thử nghiệm thực tế từ Ugreen cho thấy, bộ sạc có khả năng nạp đầy 55% pin cho một chiếc MacBook Pro 14 inch chỉ trong vòng 30 phút. Hiệu năng này được đảm bảo tốt nhất khi người dùng kết hợp với cáp USB-C 100W đi kèm sẵn trong hộp sản phẩm.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị:

Đặc tính Thông số chi tiết Công suất tối đa 100W Kích thước 1,39 × 1,35 × 2,39 inches Công nghệ lõi GaNInfinity Tính năng an toàn Chống quá áp, quá dòng, quá nhiệt, ngắn mạch Phụ kiện đi kèm Cáp USB-C hỗ trợ 100W

Hệ thống bảo vệ an toàn đa lớp

Mặc dù sở hữu kích thước siêu nhỏ, Ugreen vẫn tích hợp đầy đủ các cơ chế bảo vệ an toàn chuẩn công nghiệp. Thiết bị bao gồm các cảm biến và mạch điều khiển thông minh giúp chống lại hiện tượng quá áp (overvoltage), quá dòng (overcurrent), quá nhiệt (overheating) và ngắn mạch (short circuits). Điều này giúp bảo vệ tuổi thọ pin của thiết bị đầu cuối và đảm bảo an toàn cháy nổ trong suốt quá trình vận hành liên tục ở công suất cao.

Hiện tại, bên cạnh phiên bản 100W có giá 39,99 bảng Anh, người dùng tại thị trường này cũng có thể lựa chọn các phiên bản thấp hơn với mức giá ưu đãi: bản 45W có giá khoảng 17,99 bảng Anh và bản 65W có giá 24,99 bảng Anh. Sự đa dạng về mức công suất này cho phép người dùng tối ưu hóa lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế của các thiết bị di động đang sở hữu.