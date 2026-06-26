Ugreen Nexode Pro 160W: Bộ sạc 5 cổng tích hợp màn hình thông minh chính thức ra mắt toàn cầu Với công suất 160W và khả năng sạc đồng thời 5 thiết bị, Ugreen Nexode Pro 160W là đối thủ đáng gờm của Anker nhờ mức giá hấp dẫn và công nghệ hiển thị thông số thời gian thực.

Sau khi ra mắt thành công tại thị trường Mỹ, Ugreen đã chính thức đưa mẫu sạc Nexode Pro 160W USB-C đến các thị trường châu Âu và Anh. Đây là giải pháp sạc đa năng hướng đến người dùng sở hữu nhiều thiết bị công nghệ, đặc biệt là những người cần sạc laptop công suất lớn cùng lúc với các thiết bị di động khác.

Ugreen Nexode Pro 160W hiện đã có mặt tại thị trường châu Âu

Cấu hình cổng sạc và khả năng phân phối điện năng

Ugreen Nexode Pro 160W sở hữu tổng cộng 5 cổng kết nối, bao gồm 4 cổng USB-C và 1 cổng USB-A. Đáng chú ý, hai trong số các cổng USB-C hỗ trợ chuẩn Power Delivery (PD) 3.1, cho phép cung cấp công suất tối đa lên đến 140W trên một cổng đơn. Mức công suất này đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của hầu hết các dòng laptop cao cấp hiện nay.

Khi kết nối đồng thời nhiều thiết bị, bộ sạc sẽ tự động phân bổ công suất thông minh để đảm bảo hiệu suất tối ưu:

Số lượng thiết bị Công suất tối đa trên cổng chính 1 thiết bị (USB-C) 140W 2-3 thiết bị 100W 5 thiết bị 65W

Màn hình thông minh và trải nghiệm người dùng

Tương tự như dòng Anker Prime, điểm nhấn kỹ thuật của Nexode Pro 160W là màn hình thông minh tích hợp. Màn hình này cung cấp thông tin thời gian thực về công suất sạc hiện tại, nhiệt độ hoạt động và thậm chí là các biểu tượng cảm xúc (emoji) tùy chỉnh, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của thiết bị và bộ sạc.

Mặc dù có kích thước hơi lớn (bulky), Nexode Pro 160W được đánh giá là một sự thay thế hoàn hảo cho nhiều adapter sạc riêng lẻ, giúp tối ưu không gian làm việc. Thiết bị được thiết kế tối ưu cho việc sử dụng cố định trên bàn làm việc hơn là di động thường xuyên.

Chiến lược giá và cạnh tranh trực tiếp với Anker

Ugreen đang thực hiện chiến lược cạnh tranh trực tiếp về giá với đối thủ Anker Prime 160W. Tại thị trường Anh và Đức, Nexode Pro 160W có giá niêm yết khoảng 89,99 GBP/EUR, thấp hơn đáng kể so với mức giá 129,99 GBP/EUR của sản phẩm tương đương từ Anker. Đặc biệt, trong các đợt khuyến mãi lớn như Prime Day, mức giá này có thể giảm sâu xuống còn khoảng 56,99 GBP đến 65,99 EUR.

Ugreen Nexode Pro 160W với chân cắm chuẩn UK

Bên cạnh ưu thế về giá, sản phẩm của Ugreen còn cung cấp thêm một cổng USB-C và một cổng USB-A so với đối thủ, mang lại sự linh hoạt cao hơn cho người dùng sở hữu hệ sinh thái thiết bị đa dạng.

Ugreen Nexode Pro 160W với chân cắm chuẩn EU

Với việc mở rộng thị trường sang châu Âu, Ugreen tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc phụ kiện sạc cao cấp, mang đến cho người dùng thêm một lựa chọn hiệu năng cao với chi phí hợp lý hơn.