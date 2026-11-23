Ulefone Armor 35 Pro: cảm biến laser đo xa 1,2 km và pin 11.000 mAh cho môi trường khắc nghiệt Ulefone Armor 35 Pro trang bị cảm biến đo khoảng cách laser tầm 1,2 km cùng pin 11.000 mAh, hướng tới người cần thiết bị bền bỉ, làm việc ngoài trời dài ngày.

Ulefone Armor 35 Pro là mẫu điện thoại siêu bền vừa thu hút chú ý nhờ hai trang bị đặc thù: cảm biến đo khoảng cách laser có tầm hoạt động 1,2 km và viên pin dung lượng 11.000 mAh. Máy nhắm đến nhu cầu đo đạc ở khoảng cách xa và thời gian sử dụng kéo dài nhiều ngày trong điều kiện khó khăn.

Cảm biến laser 1,2 km: biến điện thoại thành công cụ đo đạc

Theo thông tin từ GSMArena, Ulefone Armor 35 Pro được tích hợp cảm biến đo khoảng cách laser với tầm xa lên đến 1,2 km. Trang bị này giúp chiếc điện thoại đảm nhiệm thêm vai trò của một thiết bị đo chuyên dụng, phù hợp với môi trường làm việc ngoài trời rộng lớn.

Ulefone Armor 35 Pro gây ấn tượng với cảm biến laser 1.2km

Việc đưa cảm biến vào thân máy giúp người dùng gọn nhẹ hơn khi di chuyển. Thay vì mang theo ống nhòm hay máy đo cồng kềnh, người dùng có thể tính khoảng cách nhanh chóng ngay trên màn hình điện thoại.

Với tầm xa 1,2 km, tính năng này đặc biệt hữu ích cho kỹ sư công trình, nhân viên lâm nghiệp hoặc người yêu khám phá thiên nhiên. Họ có thể xác định vị trí và khoảng cách của vật thể ở xa một cách an toàn, không cần tiếp cận trực tiếp khu vực đó.

Pin 11.000 mAh: bài toán thời lượng cho những chuyến đi dài

Bên cạnh công cụ đo đạc, máy sở hữu viên pin 11.000 mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều ngày liên tục. Theo nguồn tin, mức dung lượng này lớn hơn gấp đôi so với mặt bằng chung của thị trường điện thoại thông minh hiện nay.

Điện thoại sở hữu viên pin cực khủng

Nhờ đó, thiết bị có thể duy trì hoạt động nhiều ngày mà không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Điều này có ý nghĩa với người phải làm việc dài ngày tại công trường hẻo lánh hoặc khu vực thiếu hạ tầng.

Cái giá vật lý của viên pin lớn

Tuy nhiên, pin dung lượng lớn đồng nghĩa với trọng lượng và độ dày đáng kể. Đây là sự đánh đổi tất yếu trên các dòng điện thoại siêu bền, khi nhà sản xuất ưu tiên thời gian sáng màn hình và khả năng duy trì liên lạc trong tình huống khẩn cấp.

Vị trí của Armor 35 Pro trong phân khúc điện thoại siêu bền

Tiếp nối truyền thống dòng Armor, Ulefone Armor 35 Pro duy trì thiết kế hầm hố với khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt. Sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng cần dùng thiết bị trong điều kiện không thuận lợi.

Ulefone Armor 35 Pro có thiết kế siêu bền bỉ

Sự kết hợp giữa lớp vỏ bảo vệ chắc chắn, công cụ đo xa và nguồn năng lượng dồi dào tạo nên một thiết bị có thể làm việc độc lập. Có thể thấy định hướng chuyên biệt của máy đã khá rõ, dù các báo cáo hiện tại chưa tiết lộ toàn bộ thông số phần cứng.

Thông tin đã biết về Ulefone Armor 35 Pro

Hạng mục Thông tin theo nguồn Cảm biến đo khoảng cách laser Tầm hoạt động đến 1,2 km Dung lượng pin 11.000 mAh Thiết kế Siêu bền, hướng đến môi trường khắc nghiệt Giá bán lẻ Chưa công bố Thời điểm lên kệ Chưa công bố

Giá bán lẻ và thời điểm lên kệ chính thức dự kiến sẽ sớm được công bố. Khi có thêm thông số cụ thể, người dùng sẽ có đủ cơ sở để đánh giá liệu máy có thể thay thế nhiều thiết bị đơn lẻ trong công việc hằng ngày hay không.