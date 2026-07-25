Ultrahuman tung bản cập nhật Emerald: Tích hợp AI UltraSphere và xử lý dữ liệu ngoại tuyến Bản cập nhật phần mềm Emerald lớn nhất từ trước đến nay của Ultrahuman mang đến công cụ AI UltraSphere, khả năng xử lý ngoại tuyến và hỗ trợ hệ sinh thái thiết bị bên thứ ba.

Ultrahuman chính thức phát hành Emerald, bản nâng cấp phần mềm quy mô lớn nhất trong lịch sử của hãng dành cho các thiết bị đeo và ứng dụng theo dõi sức khỏe. Bản cập nhật hoàn toàn miễn phí này mang đến giao diện thiết kế mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu sinh hiệu chuyên sâu, đồng thời chuyển đổi cơ chế xử lý dữ liệu sang trực tiếp trên thiết bị.

Emerald là bản cập nhật toàn diện nhất từ trước đến nay của Ultrahuman.

UltraSphere: Động cơ AI biến dữ liệu thành lời khuyên thực tế

Điểm trung tâm của bản cập nhật Emerald là UltraSphere, một công cụ đưa ra quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo. Thay vì buộc người dùng tự phân tích các con số phức tạp, UltraSphere tự động đưa ra hơn 60 gợi ý hành động tiếp theo được cá nhân hóa hoàn toàn.

Hệ thống phân tích đồng thời nhiều chỉ số sinh học như chất lượng giấc ngủ, mức độ phục hồi, biến thiên nhịp tim (HRV), nhiệt độ da, chu kỳ sinh lý và chỉ số đường huyết, kết hợp với các yếu tố môi trường bao gồm vị trí địa lý, thời tiết và nhịp sinh học hàng ngày. Từ đó, ứng dụng sẽ đưa ra khuyến nghị cụ thể như tiếp xúc với ánh sáng mặt trời buổi sáng hoặc giảm tiêu thụ caffeine để cải thiện giấc ngủ.

Xử lý ngoại tuyến và nâng cấp thuật toán đo lường

Bên cạnh yếu tố AI, Emerald chuyển phần lớn quá trình xử lý dữ liệu về trực tiếp trên phần cứng thiết bị. Điều này giúp người dùng dễ dàng truy cập các chỉ số và phân tích sức khỏe ngay cả khi không có kết nối internet.

Về mặt kỹ thuật, Ultrahuman đã cải tiến thuật toán theo dõi nhịp tim cho hai dòng nhẫn thông minh Ring Air và Ring Pro, đồng thời tối ưu hóa khả năng tự động nhận diện bài tập luyện. Thuật toán đo dung tích oxy tối đa (VO₂ Max) cũng được nâng cấp với độ chính xác cao hơn, đã trải qua kiểm định trong phòng thí nghiệm.

Mở rộng hệ sinh thái và các công cụ theo dõi chuyên sâu

Nhằm gia tăng tính tiện ích, Emerald mở rộng khả năng đồng bộ dữ liệu với các thiết bị đeo từ bên thứ ba bao gồm Apple Watch, Garmin và WHOOP. Sự kết hợp này giúp hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn vào một nền tảng quản lý duy nhất.

Bản cập nhật cũng bổ sung hàng loạt tính năng mới như Live View để theo dõi chỉ số sức khỏe theo thời gian thực, công cụ sàng lọc giấc ngủ (Sleep Screener), phân mục theo dõi tuổi thọ (Longevity), hệ thống thông báo theo ngữ cảnh và mở rộng trợ lý AI Jade. Tất cả người dùng Ultrahuman hiện tại đều có thể nâng cấp lên Emerald hoàn toàn miễn phí.