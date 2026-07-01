UNA Strassen 0-1 FK Partizan: FK Partizan giành chiến thắng UNA Strassen tiếp đón FK Partizan tại Stade de Luxembourg lúc 01:15 ngày 31/07/2026, trong trận đấu nơi phong độ gần nhất tạo khác biệt đáng chú ý.

UNA Strassen 0 - 1 FK Partizan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu UNA Strassen tiếp đón FK Partizan.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! FK Partizan (0-1) Phút 48': B. Kostic (FK Partizan) lập công (kiến tạo: S. Petrovic). Tỷ số: 0 - 1.

54' Thẻ vàng Phút 54': E. Rastoder (UNA Strassen) nhận thẻ vàng.

59' Thay người Phút 59' (UNA Strassen): Matheus Souza vào sân thay N. Perez.

59' Thay người Phút 59' (UNA Strassen): J. Tiago vào sân thay K. Delorge.

63' Thay người Phút 63' (FK Partizan): M. Aleksic vào sân thay S. Nwulu.

63' Thay người Phút 63' (FK Partizan): Z. Alilovic vào sân thay A. Zekovic.

63' Thay người Phút 63' (FK Partizan): M. Lekic vào sân thay E. Kojzek.

63' Thay người Phút 63' (FK Partizan): M. Ninic vào sân thay C. Traore.

67' Thay người Phút 67' (UNA Strassen): D. Dadashev vào sân thay E. Rastoder.

79' Thẻ vàng Phút 79': D. Dadashev (UNA Strassen) nhận thẻ vàng.

81' Thay người Phút 81' (UNA Strassen): J. Goncalves vào sân thay O. Natami.

81' Thay người Phút 81' (UNA Strassen): A. Agovic vào sân thay A. Zenadji.

85' Thay người Phút 85' (FK Partizan): V. Marinkovic vào sân thay S. Mitrovic.

KT Kết thúc: UNA Strassen 0-1 FK Partizan Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:07 31/07/2026

Thông tin trận đấu

UNA Strassen sẽ đối đầu FK Partizan tại Stade de Luxembourg trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 31/07/2026.

Đây là màn so tài có sự khác biệt rõ về dữ liệu phong độ gần nhất. UNA Strassen sở hữu chuỗi kết quả gồm hai chiến thắng và một thất bại, trong khi FK Partizan mới được ghi nhận một chiến thắng ở trận gần nhất.

UNA Strassen có nền tảng phong độ tích cực

Chuỗi phong độ gần nhất của UNA Strassen là thắng, thắng, thua. Như vậy, đội chủ nhà đã giành chiến thắng ở hai trong ba trận được thống kê, dù vẫn để lại dấu hỏi sau thất bại xen giữa chuỗi kết quả này.

Điểm tích cực của UNA Strassen nằm ở khả năng phản ứng sau trận thua. Việc hai kết quả gần nhất đều là chiến thắng cho thấy đội bóng có sự cải thiện về mặt kết quả trong giai đoạn được cung cấp. Khi thi đấu trên sân nhà, UNA Strassen sẽ có cơ sở để nhập cuộc với sự chủ động và duy trì áp lực trong những thời điểm quan trọng.

FK Partizan bước vào trận đấu với tín hiệu tốt

FK Partizan có kết quả gần nhất là một chiến thắng. Dữ liệu hiện có không cung cấp thêm các trận trước đó, vì vậy chưa thể đánh giá đầy đủ độ ổn định dài hơn của đội khách.

Dù vậy, một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất vẫn mang lại lợi thế nhất định về tinh thần. FK Partizan có thể hướng đến cách tiếp cận thận trọng ở giai đoạn đầu, ưu tiên duy trì cự ly đội hình trước khi tìm cơ hội khai thác khoảng trống của UNA Strassen.

Cuộc đấu chiến thuật có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

Không có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì thế, trọng tâm nhận định nên đặt vào cách mỗi bên chuyển hóa lợi thế phong độ thành thế trận trên sân, thay vì dự đoán cụ thể về nhân sự.

UNA Strassen nhiều khả năng muốn tận dụng sự tự tin từ hai chiến thắng liên tiếp để đẩy cao nhịp độ. Tuy nhiên, việc chủ động tấn công cũng đòi hỏi đội chủ nhà kiểm soát tốt khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Nếu để FK Partizan có thời gian tổ chức phản công, lợi thế sân nhà có thể không còn phát huy trọn vẹn.

Ở chiều ngược lại, FK Partizan cần duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và khả năng đưa bóng lên phía trước. Chiến thắng gần nhất có thể giúp đội khách thi đấu quyết đoán hơn, nhưng dữ liệu chưa đủ để khẳng định họ đang duy trì một chuỗi phong độ dài. Vì vậy, sự chắc chắn trong những phút đầu sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Nhận định trước trận

UNA Strassen có lợi thế sân nhà cùng thành tích thắng hai trong ba trận gần nhất được thống kê. FK Partizan cũng có điểm tựa từ chiến thắng mới nhất, khiến cán cân trước trận không hoàn toàn nghiêng về một phía.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng kiểm soát nhịp độ. UNA Strassen cần biến sự hưng phấn thành sức ép có tổ chức, trong khi FK Partizan phải chứng minh chiến thắng gần nhất không chỉ là tín hiệu nhất thời. Với những dữ liệu hiện có, đây là cuộc đối đầu hứa hẹn giằng co và chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả cuối cùng.

UNA Strassen 5 trận gần nhất B B T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới FK Partizan 5 trận gần nhất T T T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới