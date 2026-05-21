Unai Emery lập kỷ lục 5 cúp châu Âu sau chức vô địch Europa League cùng Aston Villa Chiến thắng 3-0 trước Freiburg tại Istanbul không chỉ giúp Aston Villa đăng quang Europa League mà còn đưa Unai Emery vào ngôi đền huyền thoại cùng Ancelotti và Mourinho.

Đêm Istanbul huyền diệu mùa giải 2025/26 đã chứng kiến một cột mốc chói lọi của bóng đá Anh và cá nhân huấn luyện viên Unai Emery. Với chiến thắng áp đảo 3-0 trước Freiburg trong trận chung kết, Aston Villa chính thức bước lên ngôi cao nhất của UEFA Europa League. Đây là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của Emery trong ngôi đền của những huyền thoại cầm quân vĩ đại nhất lịch sử châu lục.

Sức mạnh áp đảo tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trận chung kết tại Istanbul diễn ra với kịch bản chênh lệch hơn nhiều so với dự đoán giới chuyên môn. Dù Freiburg đã chơi đầy nỗ lực, nhưng sự khác biệt về bản lĩnh trận mạc và đẳng cấp cá nhân đã sớm lộ rõ. Những pha lập công của Youri Tielemans, Emiliano Buendia và tài năng trẻ Morgan Rogers đã cụ thể hóa thế trận lấn lướt hoàn toàn của đại diện Ngoại hạng Anh.

Với dàn nhân sự có tổng giá trị lên tới gần 550 triệu euro, Aston Villa dưới bàn tay Emery đã vận hành một cỗ máy chiến thuật hoàn hảo. Họ bóp nghẹt mọi ý đồ phản kháng của đối thủ đến từ Bundesliga bằng khả năng kiểm soát không gian và những tình huống chuyển trạng thái sắc lẹm. Danh hiệu này không chỉ giải cơn khát cúp châu Âu kéo dài hàng thập kỷ của đội bóng thành Birmingham mà còn là thành quả xứng đáng cho một dự án đầu tư bài bản.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Unai Emery

Chức vô địch này đánh dấu lần thứ 5 Unai Emery nâng cao chiếc cúp Europa League, một kỷ lục cá nhân có lẽ sẽ rất lâu nữa mới bị xô đổ. Trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng trải qua ba năm liên tiếp thống trị giải đấu cùng Sevilla (2014-2016) và một lần đăng quang cùng Villarreal vào năm 2021. Thất bại duy nhất của ông trong các trận chung kết giải đấu này là vào năm 2019 khi dẫn dắt Arsenal.

Với vinh quang cùng Aston Villa, Emery đã chính thức bước vào một "câu lạc bộ" riêng biệt của những nhà cầm quân vĩ đại nhất. Theo thống kê từ Transfermarkt, ông hiện đã sánh ngang với hai tên tuổi lừng lẫy là Carlo Ancelotti và Jose Mourinho về số lượng danh hiệu châu Âu lớn (bao gồm Champions League, Europa League và Conference League).

Sánh ngang những tượng đài vĩ đại nhất

Trong khi Carlo Ancelotti đang nắm giữ kỷ lục 5 chức vô địch Champions League, Jose Mourinho sở hữu bộ sưu tập đủ cả ba loại cúp châu Âu (2 Champions League, 2 Europa League và 1 Conference League), thì Emery cũng đã chạm đến con số 5 kỳ vĩ. Thành tích này giúp ông vượt qua những huyền thoại như Bob Paisley hay Giovanni Trapattoni (cùng có 4 cúp).

Dù phần lớn các danh hiệu của Emery nằm ở sân chơi Europa League, nhưng tính ổn định và khả năng chinh phục giải đấu này của ông là một hiện tượng độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá. Xét về tổng số danh hiệu châu lục, Emery hiện đã xếp trên cả Pep Guardiola và Zinédine Zidane (cùng có 3 cúp).

Chiến tích tại Istanbul không chỉ là danh hiệu, nó còn là bệ phóng để Aston Villa tiến ra sân chơi Champions League mùa tới với tâm thế của một kẻ chinh phục. Với "vị kiến trúc sư" Unai Emery trên băng ghế chỉ đạo, người hâm mộ đội chủ sân Villa Park hoàn toàn có quyền mơ về những đỉnh cao mới, nơi bản lĩnh và cái duyên đấu cúp của chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục được phát huy.