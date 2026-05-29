Unai Emery và kế hoạch hồi sinh Jadon Sancho tại Aston Villa Sau chức vô địch Europa League, HLV Unai Emery đang nỗ lực thuyết phục ban lãnh đạo Aston Villa ký hợp đồng chính thức với Jadon Sancho bất chấp phong độ chưa thực sự thuyết phục.

Jadon Sancho vừa cùng Aston Villa nâng cao chiếc cúp Europa League danh giá, một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại của đội bóng thành phố Birmingham trên bản đồ bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, khi niềm vui chiến thắng dần lắng xuống, bài toán nhân sự cho mùa giải mới lại trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là tương lai của ngôi sao chạy cánh người Anh.

Trong bối cảnh những cái tên như Harvey Elliott và Douglas Luiz chuẩn bị rời Villa Park để trở lại câu lạc bộ chủ quản, Jadon Sancho lại đang đứng trước cơ hội gắn bó lâu dài. Dù không đóng góp quá nhiều vào lối chơi chung trong mùa giải 2025/26, cầu thủ 26 tuổi này vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Unai Emery.

Nghịch lý giữa thống kê và niềm tin

Quyết định giữ chân Sancho của chiến lược gia người Tây Ban Nha đang gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhìn vào những con số thống kê khô khốc từ FotMob, thật khó để thuyết phục những người hâm mộ khó tính. Trong 39 lần ra sân trên mọi đấu trường, Sancho chủ yếu xuất phát từ băng ghế dự bị và chỉ mang về vỏn vẹn 1 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo.

Các chỉ số phân tích chuyên sâu càng làm nổi bật sự bế tắc của cựu sao Borussia Dortmund. Bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh chỉ dừng lại ở mức 0,58, trong khi kiến tạo kỳ vọng (xA) là 1,94. Điểm sáng hiếm hoi giúp Sancho duy trì được giá trị nằm ở khả năng điều tiết và kỹ thuật cá nhân: tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 83,6%, chuyền dài thành công 66,7% và tỷ lệ rê bóng thành công đạt 55,2%.

Kể từ khi rời Dortmund để gia nhập Manchester United với mức phí khổng lồ 73 triệu bảng vào năm 2021, sự nghiệp của Sancho đã lao dốc không phanh. Những mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Erik ten Hag đã đẩy anh vào cảnh "kẻ du mục" với hàng loạt bản hợp đồng cho mượn tại Chelsea hay Aston Villa.

Canh bạc mang tên Unai Emery

Tại sao một HLV thực dụng và tỉ mỉ như Unai Emery lại kiên quyết đặt cược vào một cầu thủ đang ở đáy phong độ? Câu trả lời nằm ở tầm nhìn chiến lược và khả năng tối ưu hóa nguồn lực của nhà cầm quân này.

Đầu tiên là bài toán kinh tế. Sancho sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6 này. Việc sở hữu một tài năng từng là hàng đầu châu Âu mà không tốn phí chuyển nhượng là một món hời khó có thể bỏ qua. Rào cản duy nhất chỉ là mức lương, nhưng ban lãnh đạo Villa tin rằng có thể thuyết phục anh giảm thu nhập để tìm lại ánh hào quang.

Thứ hai, Emery vốn nổi tiếng với khả năng "hồi sinh" các cầu thủ tưởng chừng đã hết thời. Trường hợp của Emiliano Buendia là minh chứng rõ nét nhất: từ một bản hợp đồng gây thất vọng, tiền vệ người Argentina đã trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Emery. Với Sancho, ở độ tuổi 26 – độ chín của sự nghiệp, phẩm chất kỹ thuật thiên bẩm của anh vẫn là thứ vũ khí lợi hại nếu được đặt đúng hệ thống.

Nhìn chung, việc giữ chân Sancho là một canh bạc có tính toán. Nếu thành công, Unai Emery không chỉ giúp Aston Villa sở hữu một ngôi sao đẳng cấp mà còn khẳng định vị thế của mình như một trong những bậc thầy huấn luyện hàng đầu thế giới hiện nay.