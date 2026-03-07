Unai Simon lập kỷ lục World Cup: 519 phút giữ sạch lưới, vượt qua huyền thoại Walter Zenga Thủ thành Unai Simon chính thức đi vào lịch sử World Cup với chuỗi 519 phút giữ sạch lưới liên tiếp, xô đổ kỷ lục 518 phút của huyền thoại người Ý Walter Zenga.

Trong chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Austria để ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ khẳng định sức mạnh tấn công mà còn chứng kiến một cột mốc lịch sử ở hàng phòng ngự. Thủ thành Unai Simon đã chính thức trở thành người gác đền vĩ đại nhất lịch sử World Cup xét trên phương diện bảo toàn mành lưới, khép lại hành trình 519 phút liên tiếp không phải vào lưới nhặt bóng.

Unai Simon phá kỷ lục giữ sạch lưới. (Ảnh: Getty Images)

Hành trình 519 phút và sự kiên cường xuyên suốt hai kỳ World Cup

Kỷ lục của Unai Simon không được thiết lập chỉ trong một giải đấu đơn lẻ, mà là thành quả của sự tập trung tuyệt đối kéo dài từ Qatar 2022 đến nay. Chuỗi trận ấn tượng này bắt đầu ngay sau phút 51 trong trận gặp Nhật Bản vào ngày 01/12/2022. Kể từ thời điểm đó, Simon đã trải qua 159 phút cuối cùng tại World Cup 2022 mà không để lọt lưới, bao gồm cả 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ trước Morocco ở vòng 16 đội.

Bước sang World Cup 2026, phong độ của thủ thành đang đầu quân cho Athletic Bilbao càng trở nên đáng kinh ngạc. Anh đã giữ sạch lưới hoàn toàn trong 360 phút thi đấu đầu tiên tại giải đấu năm nay, lần lượt trước các đối thủ Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay và mới nhất là Austria. Tổng cộng 519 phút giữ sạch lưới đã đưa Simon vượt qua cột mốc 518 phút mà huyền thoại Walter Zenga của đội tuyển Ý từng thiết lập tại kỳ World Cup 1990.

Vượt qua những cái bóng vĩ đại

Việc xô đổ kỷ lục của Walter Zenga – một cột mốc đã tồn tại suốt 36 năm – là minh chứng cho sự vững chãi của hệ thống phòng ngự mà Tây Ban Nha đang xây dựng. Không chỉ vượt qua Zenga, Unai Simon còn chính thức vượt mặt người tiền bối vĩ đại Iker Casillas. "Thánh Iker" từng nắm giữ kỷ lục quốc gia với 476 phút giữ sạch lưới liên tiếp trong giai đoạn hoàng kim 2010-2014, nhưng con số đó giờ đây đã bị Simon bỏ xa.

Dưới đây là bảng so sánh các thông số giữ sạch lưới ấn tượng nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh:

Thủ môn Đội tuyển Số phút giữ sạch lưới liên tiếp Giai đoạn Unai Simon Tây Ban Nha 519 2022 - 2026 Walter Zenga Ý 518 1990 Iker Casillas Tây Ban Nha 476 2010 - 2014

Bức tường thành trước thềm đại chiến Bồ Đào Nha

Tổ chức Guinness World Records đã nhanh chóng xác nhận kỷ lục này trên nền tảng X, khẳng định vị thế mới của Unai Simon trong ngôi đền huyền thoại. Sự ổn định của Simon không chỉ đến từ khả năng phản xạ xuất thần mà còn nhờ vào khả năng chỉ huy hàng thủ và sự hỗ trợ đắc lực từ lối chơi kiểm soát bóng áp đảo của La Roja.

Đáng chú ý, ngay cả trong trận thua Morocco tại Qatar 2022 trên chấm luân lưu, Simon vẫn bảo toàn được mành lưới trong suốt thời gian thi đấu. Điều này cho thấy bản lĩnh của anh trong những trận cầu có tính chất loại trực tiếp căng thẳng. Hiện tại, Unai Simon và các đồng đội đang hướng tới trận đấu tại vòng 16 đội gặp Bồ Đào Nha với sự tự tin cao độ, nơi anh sẽ tiếp tục có cơ hội nới rộng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của mình.