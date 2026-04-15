Ứng dụng Hearapy của Samsung: Giải pháp âm thanh 100Hz hỗ trợ giảm say tàu xe sau 60 giây Samsung vừa ra mắt ứng dụng Hearapy sử dụng tần số âm thanh 100Hz để ổn định tai trong, giúp giảm nhanh các triệu chứng say tàu xe chỉ sau 1 phút mà không cần dùng thuốc.

Say tàu xe luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người khi di chuyển bằng ô tô hay máy bay. Mới đây, Samsung đã chính thức giới thiệu Hearapy, một ứng dụng di động hứa hẹn giải quyết vấn đề này bằng công nghệ âm thanh đặc biệt. Thay vì dựa vào các loại thuốc có thể gây buồn ngủ, Hearapy tác động trực tiếp đến hệ thống tiền đình để ổn định cảm giác thăng bằng.

Cơ chế hoạt động của tần số âm thanh 100Hz

Hearapy vận hành dựa trên nguyên lý phát tần số âm thanh 100Hz ổn định. Tần số này được thiết kế để tác động trực tiếp đến bộ phận tai trong – cơ quan chịu trách nhiệm duy trì sự thăng bằng cho cơ thể. Khi di chuyển, sự xung đột giữa tín hiệu hình ảnh và cảm nhận từ tai trong thường dẫn đến cảm giác chóng mặt, buồn nôn.

Ý tưởng này bắt nguồn từ nghiên cứu của Đại học Nagoya tại Nhật Bản. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng việc tiếp nhận âm thanh 100Hz ở mức âm lượng phù hợp có thể cải thiện khả năng giữ thăng bằng và xoa dịu các kích thích do chuyển động gây ra. Chỉ cần nghe âm thanh này trong khoảng 60 giây trước hoặc trong khi di chuyển, người dùng có thể duy trì trạng thái dễ chịu trong suốt 2 tiếng tiếp theo.

Samsung ra mắt ứng dụng Hearapy hỗ trợ giảm say tàu xe (Nguồn: Internet)

Tối ưu hóa cho hệ sinh thái Galaxy và tính tương thích

Mặc dù là ứng dụng phần mềm, hiệu quả của Hearapy phụ thuộc rất lớn vào khả năng tái tạo âm thanh của phần cứng. Samsung cho biết ứng dụng đạt hiệu quả cao nhất khi kết hợp với Galaxy Buds 4 Pro nhờ khả năng đáp ứng dải tần chính xác. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể sử dụng các loại tai nghe khác, miễn là thiết bị đảm bảo khả năng phát dải tần 100Hz ổn định.

Hiện tại, Hearapy đã được phát hành hoàn toàn miễn phí trên Google Play Store. Samsung cũng đưa ra khuyến cáo rằng ứng dụng này chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ tiện ích, không thay thế cho các phương pháp điều trị y tế chuyên sâu. Tùy vào cơ địa mỗi người, mức độ cải thiện triệu chứng say xe có thể khác nhau.