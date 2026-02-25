Ứng dụng Nearby Glasses trên Android giúp phát hiện kính thông minh ở gần Nearby Glasses sử dụng tín hiệu Bluetooth để nhận diện các thiết bị đeo như kính Meta Ray-Ban, hỗ trợ người dùng chủ động bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Nearby Glasses là ứng dụng Android mới được phát triển nhằm mục đích cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các loại kính thông minh trong phạm vi gần. Công cụ này ra đời như một giải pháp công nghệ giúp bảo vệ quyền riêng tư trước xu hướng phổ biến của các thiết bị đeo tích hợp camera.

Cơ chế nhận diện thông qua tín hiệu Bluetooth

Nearby Glasses hoạt động dựa trên việc quét và nhận diện các tín hiệu Bluetooth độc đáo phát ra từ các loại kính thông minh. Theo nhà phát triển, mỗi dòng sản phẩm như Ray-Ban của Meta thường phát tán một loại tín hiệu đặc trưng khi đang hoạt động hoặc trong trạng thái chờ kết nối.

Ứng dụng Nearby Glasses hiện đã có mặt trên Google Play Store

Khi phát hiện ra các tín hiệu này, ứng dụng sẽ gửi cảnh báo đẩy (push notification) trực tiếp đến điện thoại của người dùng. Điều này cho phép cá nhân nhận biết được khả năng có thiết bị giám sát đang hiện diện xung quanh, từ đó có những biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Giải pháp ứng phó với lo ngại về quyền riêng tư

Ý tưởng về Nearby Glasses được hình thành bởi nhà phát triển Yves Jeanrenaud sau các báo cáo từ 404 Media về việc kính thông minh bị lạm dụng để quay phim người khác mà không có sự đồng ý. Trong bối cảnh Meta đang nỗ lực tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt vào dòng kính Ray-Ban và các đối thủ như OpenAI cũng tham gia thị trường, rủi ro bị giám sát bí mật ngày càng trở nên hiện hữu.

Ứng dụng sẽ cảnh báo người dùng khi có kính thông minh ở gần họ

Chia sẻ với giới truyền thông, Yves Jeanrenaud khẳng định Nearby Glasses là một phần trong nỗ lực chống lại công nghệ giám sát bất hợp pháp. Ứng dụng không chỉ tập trung vào sản phẩm của Meta mà còn hướng đến việc mở rộng danh sách nhận diện các mẫu kính thông minh khác trong tương lai.

Tính minh bạch và những hạn chế cần lưu ý

Để đảm bảo sự tin cậy, Nearby Glasses không chỉ được phát hành trên cửa hàng Google Play mà còn được công khai mã nguồn trên nền tảng GitHub. Sự minh bạch này giúp cộng đồng an ninh mạng có thể kiểm chứng cách thức hoạt động và đóng góp vào việc cải thiện độ chính xác của ứng dụng.

Tuy nhiên, nhà phát triển cũng đưa ra khuyến cáo về tính chính xác tuyệt đối. Các hệ thống quét Bluetooth có thể xảy ra sai sót hoặc nhầm lẫn với các thiết bị công nghệ khác, chẳng hạn như kính thực tế ảo (VR) hoặc các thiết bị đeo tay có cấu hình tín hiệu tương tự. Người dùng cần sử dụng thông tin từ ứng dụng như một nguồn tham khảo để tăng cường sự cảnh giác thay vì coi đó là kết luận cuối cùng.

Hiện tại, phân khúc kính thông minh đang ghi nhận sự tham gia của nhiều ông lớn công nghệ. Xiaomi gần đây cũng đã giới thiệu mẫu kính thông minh mới với thiết kế gọn nhẹ, tích hợp AI và khả năng thông báo, cho thấy thị trường thiết bị đeo đang mở rộng nhanh chóng và việc kiểm soát quyền riêng tư sẽ là bài toán kỹ thuật quan trọng trong thời gian tới.