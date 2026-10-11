Ứng dụng phim ngắn AI nước ngoài không phép lan rộng tại Việt Nam qua AppStore và CH Play Hàng chục ứng dụng phim ngắn AI, phần lớn từ Trung Quốc, hoạt động không phép, nội dung chưa kiểm duyệt, mô hình thu phí từng tập và nguy cơ lộ dữ liệu thẻ.

Hàng chục ứng dụng phim ngắn AI không phép, chủ yếu do công ty Trung Quốc phát hành, đang hiện diện tự do trên AppStore của Apple và CH Play của Google tại Việt Nam. Theo VietNamNet, chỉ cần tìm từ khóa “phim ngắn AI” là người dùng thấy ngay vài chục ứng dụng. Nội dung các phim này không qua kiểm duyệt của cơ quan quản lý trong nước.

Hàng loạt ứng dụng phim ngắn AI Trung Quốc đang phát hành không phép tại Việt Nam thông qua kho ứng dụng AppStore của Apple và CH Play của Google. Ảnh: Lê Mỹ

Phim ngắn AI được làm ra và phát hành như thế nào?

Các ứng dụng có tên bắt đầu bằng Drama, Net, Reel, Star, Free đều do công ty nước ngoài phát hành, đa số đến từ Trung Quốc. Giao diện được Việt hóa, mỗi tập phim dài từ 1 phút 30 giây đến 5 phút, có phụ đề hoặc lồng tiếng tiếng Việt bằng công nghệ AI. Số lượng phim được cập nhật hằng ngày.

Trước đây, các phim ngắn với mô-típ tổng tài, xuyên không, trùng sinh, thần y, hệ thống thức tỉnh thường mang bối cảnh xã hội Trung Quốc cổ trang hoặc hiện đại. Nhờ AI, cùng kịch bản đó được “lột xác” với nhân vật đồ họa đậm chất châu Âu, Mỹ.

Nội dung nhạy cảm xuất hiện dày đặc

Theo nguồn tin, nhiều bộ phim có nội dung lệch lạc, trái thuần phong mỹ tục, như mẹ kế với con chồng, bố dượng và con gái, hay phản bội bên hồ bơi. Một số phim có nhân vật ăn mặc hở hang, khoe các bộ phận nhạy cảm. Do mỗi tập rất ngắn, các “cảnh nóng” xuất hiện liên tục.

Rất nhiều phim ngắn AI có nội dung “nhạy cảm”, lệch lạc được phát hành qua các ứng dụng. Ảnh: Lê Mỹ

Từ quảng cáo gây tò mò đến cơ chế “nghiện vi mô”

Để thu hút người xem Việt Nam, các ứng dụng chạy quảng cáo trên nhiều nền tảng, đặc biệt là Facebook và TikTok. Quảng cáo thường giới thiệu những đoạn phim gây tò mò, nội dung người lớn, rồi dừng đúng lúc cao trào. Muốn xem tiếp, người dùng phải tải ứng dụng và trả phí.

Các ứng dụng đều theo một công thức chung. Ban đầu người xem được thưởng thức một số tập miễn phí. Sau đó, muốn xem tiếp phải đăng ký gói tài khoản và nạp tiền, từ mua theo tập đến gói tuần, tháng, năm.

Chị Như Nhiên (TPHCM) cho biết chị đã nhiều lần nạp tiền cho các ứng dụng này. Dù đã quyết định dừng khi ứng dụng yêu cầu nạp tiền, quảng cáo trên Facebook, TikTok vẫn liên tục xuất hiện đúng tập phim chị đang xem. Các quảng cáo này còn cho xem dài hơn so với trong ứng dụng, nhưng đến cao trào lại dừng. Cảm giác ức chế khiến chị quay lại ứng dụng để trả tiền. Anh Hoàng Tuấn (TPHCM) cũng chia sẻ rằng việc xem các phim này khiến anh bị “nghiện”.

Những rủi ro được chuyên gia cảnh báo

Chuyên gia và truyền thông đã nhiều lần cảnh báo về các hệ lụy của dòng phim này. Nguồn tin tổng hợp các nhóm rủi ro chính như sau.

Nhóm rủi ro Biểu hiện được nêu Nhận thức của giới trẻ Thuật toán đề xuất cùng kịch bản giật gân, độc hại (loạn luân, bạo lực, tình dục lệch chuẩn) dễ tiếp cận trẻ vị thành niên, làm méo mó chuẩn mực đạo đức Thông tin và văn hóa Không được cơ quan quản lý trong nước thẩm định nên có thể bị lợi dụng cài cắm thông tin xuyên tạc lịch sử hoặc lồng ghép tư tưởng bài trừ văn hóa bản địa Quản lý nội dung AI sản xuất quy mô lớn, chi phí gần như bằng không, kết hợp tiếp thị mạng xã hội, biến kho ứng dụng thành công cụ phát tán văn hóa phẩm đồi trụy trá hình Tài chính và dữ liệu Trả phí theo tập khó kiểm soát chi phí; liên kết thẻ ngân hàng quốc tế với ứng dụng không rõ nguồn gốc có nguy cơ lộ thông tin thẻ, gian lận tài chính, thu thập dữ liệu cá nhân trái phép

Dòng tiền chảy ra nước ngoài

Lời tòa soạn của VietNamNet nhấn mạnh sự xâm nhập của các ứng dụng này còn kéo theo lượng lớn dòng tiền chảy ra nước ngoài. Mô hình trả tiền theo từng tập khiến người dùng dễ chi tiêu liên tục mà không nhận ra tổng số tiền đã bỏ ra.

Điều đáng lo ngại, theo nguồn tin, là các ứng dụng này đang được thả nổi, phát tán phim ngắn AI vào thị trường Việt Nam mà không qua kiểm duyệt nội dung nào.