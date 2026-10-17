Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund: Hai đội chia điểm
Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến sân Union Berlin lúc 20:30 ngày 17/10/2026, với vị trí thứ hai và 13 điểm trong tay.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Union Berlin tiếp đón Borussia Dortmund.
- 1'Thẻ vàng
Phút 1': Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).
- 7'Thẻ vàng
Phút 7': Waldemar Anton (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Union Berlin 48% - 52% Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3.
- 14'Thẻ vàng
Phút 14': Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Borussia Dortmund ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 33% - 67% Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 4.
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': Janik Haberer (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).
- 35'Thẻ vàng
Phút 35': Tom Rothe (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Borussia Dortmund ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 33% - 67% Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 5.
- 45'Thay người
Phút 45' (Union Berlin): Emmanuel Latte Lath vào sân thay Kastriot Imeri.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Borussia Dortmund ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 36% - 64% Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 0.
- 62'Thay người
Phút 62' (Borussia Dortmund): Konstantinos Karetsas vào sân thay Maximilian Beier.
- 62'Thay người
Phút 62' (Borussia Dortmund): Fábio Silva vào sân thay Ethan Nwaneri.
- 62'Borussia Dortmund ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 37% - 63% Borussia Dortmund, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 0.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': Tim Skarke (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).
- 70'Thay người
Phút 70' (Union Berlin): Mekhi Gray vào sân thay Tim Skarke.
- 70'Thay người
Phút 70' (Borussia Dortmund): Mathis Albert vào sân thay Konstantinos Karetsas.
- 74'Borussia Dortmund ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 37% - 63% Borussia Dortmund, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 0.
- 76'Thay người
Phút 76' (Union Berlin): Christopher Trimmel vào sân thay Janik Haberer.
- 76'Thay người
Phút 76' (Union Berlin): Aljoscha Kemlein vào sân thay András Schäfer.
- 86'Borussia Dortmund ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 37% - 63% Borussia Dortmund, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 1 - 0.
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (Union Berlin): Linus Güther vào sân thay Woo-Yeong Jeong.
- KTKết thúc: Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 22:27 17/10/2026
Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Union Berlin tại sân An der Alten Försterei lúc 20:30 ngày 17/10/2026. Đội khách đang xếp hạng 2 với 13 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 16 với 4 điểm. Khoảng cách 9 điểm giữa hai đội phản ánh hai hoàn cảnh rất khác nhau trước giờ bóng lăn.
Dortmund mang theo lợi thế vị trí
Với 13 điểm và hạng 2, Borussia Dortmund đang ở nhóm đầu bảng. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ giữ vững vị thế và duy trì áp lực lên đội dẫn đầu.
Phong độ gần đây của đội bóng vùng Ruhr khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Dortmund thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm cần lưu ý là họ vừa thua ở trận gần nhất, sau trận hòa liền trước đó. Chuỗi 3 trận thắng trước đó vẫn cho thấy nền tảng của đội khá chắc chắn.
Union Berlin đang tìm lại nhịp thắng
Union Berlin có 4 điểm và đứng hạng 16, nên họ cần điểm số để rời khu vực thấp của bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, 2 trận gần nhất đều là chiến thắng, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.
Hai chiến thắng liên tiếp là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần. Cùng với lợi thế sân nhà tại An der Alten Försterei, đây là yếu tố khiến Dortmund khó có một chuyến làm khách dễ dàng.
Thế đối đầu nghiêng về đội khách
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Borussia Dortmund thắng 4 trận, Union Berlin thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Xu hướng này giúp đội khách có thêm niềm tin khi bước vào trận đấu.
Điểm then chốt của cuộc đối đầu
Với Dortmund, bài toán là giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất để không làm chậm nhịp bám đuổi ngôi đầu. Với Union Berlin, thử thách là biến đà thắng hai trận liền thành điểm số trước đối thủ đang ở nhóm trên.
Nhìn chung, chênh lệch về vị trí, điểm số và thành tích đối đầu đang nghiêng về Borussia Dortmund. Tuy nhiên, phong độ đi lên và sân nhà là hai yếu tố đủ để Union Berlin khiến trận đấu trở nên khó lường.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)