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Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund: Hai đội chia điểm

Văn Thể17/10/2026 16:18

Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến sân Union Berlin lúc 20:30 ngày 17/10/2026, với vị trí thứ hai và 13 điểm trong tay.

Union Berlin0 - 0Borussia DortmundKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Union Berlin tiếp đón Borussia Dortmund.

  • 1'Thẻ vàng

    Phút 1': Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 7'Thẻ vàng

    Phút 7': Waldemar Anton (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Union Berlin 48% - 52% Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Union Berlin 33% - 67% Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 4.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Janik Haberer (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Tom Rothe (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Union Berlin 33% - 67% Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 5.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Union Berlin): Emmanuel Latte Lath vào sân thay Kastriot Imeri.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Union Berlin 36% - 64% Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Borussia Dortmund): Konstantinos Karetsas vào sân thay Maximilian Beier.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Borussia Dortmund): Fábio Silva vào sân thay Ethan Nwaneri.

  • 62'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Union Berlin 37% - 63% Borussia Dortmund, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Tim Skarke (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Union Berlin): Mekhi Gray vào sân thay Tim Skarke.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Borussia Dortmund): Mathis Albert vào sân thay Konstantinos Karetsas.

  • 74'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Union Berlin 37% - 63% Borussia Dortmund, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 0.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Union Berlin): Christopher Trimmel vào sân thay Janik Haberer.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Union Berlin): Aljoscha Kemlein vào sân thay András Schäfer.

  • 86'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Union Berlin 37% - 63% Borussia Dortmund, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 1 - 0.

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (Union Berlin): Linus Güther vào sân thay Woo-Yeong Jeong.

  • KTKết thúc: Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 22:27 17/10/2026

Đội hình chính thức
Union Berlin
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Lustrinelli
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač
1
F. Rønnow
19
J. Haberer
4
Van Den Bosch
2
F. Uduokhai
15
T. Rothe
20
M. Aebischer
13
A. Schäfer
8
R. Khedira
30
K. Imeri
11
Jeong Woo-Yeong
21
T. Skarke
1
G. Kobel
22
Kouakou Joane Gadou
3
W. Anton
4
Schlotterbeck
26
J. Ryerson
7
J. Bellingham
8
F. Nmecha
24
D. Svensson
18
E. Nwaneri
14
M. Beier
9
S. Guirassy
Dự bị
Union Berlin
49 Linus Guther6 A. Kemlein17 D. Köhn29 E. Latte Lath32 M. Gray27 M. LjubiÄiÄ14 L. Querfeld31 M. Raab28 C. Trimmel
Borussia Dortmund
41 M. Albert5 R. Bensebaïni17 Chukwuemeka19 K. Karetsas33 A. Meyer36 Kauã Prates20 M. Sabitzer21 Fábio Silva25 J. Veerman
Cập nhật đội hình lúc 20:02 17/10/2026
Union BerlinThống kêBorussia Dortmund
38%
Kiểm soát bóng
62%
11
Dứt điểm
12
0
Trúng đích
2
5
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
12
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Kouakou Joane Gadou
Kouakou Joane Gadou
Borussia Dortmund
Điểm 7.31
J. Ryerson
J. Ryerson
Borussia Dortmund
Điểm 7.2

Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Union Berlin tại sân An der Alten Försterei lúc 20:30 ngày 17/10/2026. Đội khách đang xếp hạng 2 với 13 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 16 với 4 điểm. Khoảng cách 9 điểm giữa hai đội phản ánh hai hoàn cảnh rất khác nhau trước giờ bóng lăn.

Dortmund mang theo lợi thế vị trí

Với 13 điểm và hạng 2, Borussia Dortmund đang ở nhóm đầu bảng. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ giữ vững vị thế và duy trì áp lực lên đội dẫn đầu.

Phong độ gần đây của đội bóng vùng Ruhr khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Dortmund thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm cần lưu ý là họ vừa thua ở trận gần nhất, sau trận hòa liền trước đó. Chuỗi 3 trận thắng trước đó vẫn cho thấy nền tảng của đội khá chắc chắn.

Union Berlin đang tìm lại nhịp thắng

Union Berlin có 4 điểm và đứng hạng 16, nên họ cần điểm số để rời khu vực thấp của bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, 2 trận gần nhất đều là chiến thắng, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Hai chiến thắng liên tiếp là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần. Cùng với lợi thế sân nhà tại An der Alten Försterei, đây là yếu tố khiến Dortmund khó có một chuyến làm khách dễ dàng.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Borussia Dortmund thắng 4 trận, Union Berlin thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Xu hướng này giúp đội khách có thêm niềm tin khi bước vào trận đấu.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Với Dortmund, bài toán là giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất để không làm chậm nhịp bám đuổi ngôi đầu. Với Union Berlin, thử thách là biến đà thắng hai trận liền thành điểm số trước đối thủ đang ở nhóm trên.

Nhìn chung, chênh lệch về vị trí, điểm số và thành tích đối đầu đang nghiêng về Borussia Dortmund. Tuy nhiên, phong độ đi lên và sân nhà là hai yếu tố đủ để Union Berlin khiến trận đấu trở nên khó lường.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Union Berlin · 1 thắng0 hòaBorussia Dortmund · 4 thắng
25/01/2026
Union Berlin
0 - 3
Borussia Dortmund
BD
31/08/2025
Borussia Dortmund
3 - 0
Union Berlin
BD
23/02/2025
Borussia Dortmund
6 - 0
Union Berlin
BD
05/10/2024
Union Berlin
2 - 1
Borussia Dortmund
UB
02/03/2024
Union Berlin
0 - 2
Borussia Dortmund
BD
Union Berlin
5 trận gần nhất
TTBBB
5
Trận
1-1-3
T-H-B
5
Ghi (TB 1.0)
17
Thủng lưới
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
BHTTT
5
Trận
4-1-0
T-H-B
11
Ghi (TB 2.2)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1SC Freiburg5410+1013THTTT
2Borussia Dortmund5410+713HTTTT
3Bayern München5320+1211HTTHT
15SC Paderborn 075113-44BTBBH
16Union Berlin5113-124TBBBH
171899 Hoffenheim5104-43BBTBB
Tình hình lực lượng
Union Berlin
A. Ilic (Illness)
J. Juranovic (Achilles Tendon Injury)
A. Markgraf (Knee Injury)
S. Nsoki (Muscle Injury)
E. Latte Lath (Muscle Injury)
A. Ilic (Illness)
J. Juranovic (Achilles Tendon Injury)
A. Markgraf (Knee Injury)
Borussia Dortmund
E. Can (Knee Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
J. Lerma (Muscle Injury)
E. Can (Knee Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
J. Lerma (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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