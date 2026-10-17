Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund: Hai đội chia điểm Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến sân Union Berlin lúc 20:30 ngày 17/10/2026, với vị trí thứ hai và 13 điểm trong tay.

Union Berlin 0 - 0 Borussia Dortmund Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Union Berlin tiếp đón Borussia Dortmund.

1' Thẻ vàng Phút 1': Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

7' Thẻ vàng Phút 7': Waldemar Anton (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union Berlin 48% - 52% Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3.

14' Thẻ vàng Phút 14': Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Union Berlin 33% - 67% Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 4.

33' Thẻ vàng Phút 33': Janik Haberer (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

35' Thẻ vàng Phút 35': Tom Rothe (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Union Berlin 33% - 67% Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 5.

45' Thay người Phút 45' (Union Berlin): Emmanuel Latte Lath vào sân thay Kastriot Imeri.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Union Berlin 36% - 64% Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Borussia Dortmund): Konstantinos Karetsas vào sân thay Maximilian Beier.

62' Thay người Phút 62' (Borussia Dortmund): Fábio Silva vào sân thay Ethan Nwaneri.

62' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Union Berlin 37% - 63% Borussia Dortmund, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 0.

63' Thẻ vàng Phút 63': Tim Skarke (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thay người Phút 70' (Union Berlin): Mekhi Gray vào sân thay Tim Skarke.

70' Thay người Phút 70' (Borussia Dortmund): Mathis Albert vào sân thay Konstantinos Karetsas.

74' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Union Berlin 37% - 63% Borussia Dortmund, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 0.

76' Thay người Phút 76' (Union Berlin): Christopher Trimmel vào sân thay Janik Haberer.

76' Thay người Phút 76' (Union Berlin): Aljoscha Kemlein vào sân thay András Schäfer.

86' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Union Berlin 37% - 63% Borussia Dortmund, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 1 - 0.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Union Berlin): Linus Güther vào sân thay Woo-Yeong Jeong.

KT Kết thúc: Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 22:27 17/10/2026

Đội hình chính thức Union Berlin Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Lustrinelli Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač 1 F. Rønnow 19 J. Haberer 4 Van Den Bosch 2 F. Uduokhai 15 T. Rothe 20 M. Aebischer 13 A. Schäfer 8 R. Khedira 30 K. Imeri 11 Jeong Woo-Yeong 21 T. Skarke 1 G. Kobel 22 Kouakou Joane Gadou 3 W. Anton 4 Schlotterbeck 26 J. Ryerson 7 J. Bellingham 8 F. Nmecha 24 D. Svensson 18 E. Nwaneri 14 M. Beier 9 S. Guirassy Dự bị Union Berlin 49 Linus Guther 6 A. Kemlein 17 D. Köhn 29 E. Latte Lath 32 M. Gray 27 M. LjubiÄiÄ 14 L. Querfeld 31 M. Raab 28 C. Trimmel Borussia Dortmund 41 M. Albert 5 R. Bensebaïni 17 Chukwuemeka 19 K. Karetsas 33 A. Meyer 36 Kauã Prates 20 M. Sabitzer 21 Fábio Silva 25 J. Veerman Cập nhật đội hình lúc 20:02 17/10/2026

Union Berlin Thống kê Borussia Dortmund 38% Kiểm soát bóng 62% 11 Dứt điểm 12 0 Trúng đích 2 5 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Kouakou Joane Gadou Borussia Dortmund Điểm 7.31 J. Ryerson Borussia Dortmund Điểm 7.2

Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Union Berlin tại sân An der Alten Försterei lúc 20:30 ngày 17/10/2026. Đội khách đang xếp hạng 2 với 13 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 16 với 4 điểm. Khoảng cách 9 điểm giữa hai đội phản ánh hai hoàn cảnh rất khác nhau trước giờ bóng lăn.

Dortmund mang theo lợi thế vị trí

Với 13 điểm và hạng 2, Borussia Dortmund đang ở nhóm đầu bảng. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ giữ vững vị thế và duy trì áp lực lên đội dẫn đầu.

Phong độ gần đây của đội bóng vùng Ruhr khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Dortmund thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm cần lưu ý là họ vừa thua ở trận gần nhất, sau trận hòa liền trước đó. Chuỗi 3 trận thắng trước đó vẫn cho thấy nền tảng của đội khá chắc chắn.

Union Berlin đang tìm lại nhịp thắng

Union Berlin có 4 điểm và đứng hạng 16, nên họ cần điểm số để rời khu vực thấp của bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, 2 trận gần nhất đều là chiến thắng, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Hai chiến thắng liên tiếp là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần. Cùng với lợi thế sân nhà tại An der Alten Försterei, đây là yếu tố khiến Dortmund khó có một chuyến làm khách dễ dàng.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Borussia Dortmund thắng 4 trận, Union Berlin thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Xu hướng này giúp đội khách có thêm niềm tin khi bước vào trận đấu.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Với Dortmund, bài toán là giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất để không làm chậm nhịp bám đuổi ngôi đầu. Với Union Berlin, thử thách là biến đà thắng hai trận liền thành điểm số trước đối thủ đang ở nhóm trên.

Nhìn chung, chênh lệch về vị trí, điểm số và thành tích đối đầu đang nghiêng về Borussia Dortmund. Tuy nhiên, phong độ đi lên và sân nhà là hai yếu tố đủ để Union Berlin khiến trận đấu trở nên khó lường.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Union Berlin · 1 thắng 0 hòa Borussia Dortmund · 4 thắng Union Berlin 0 - 3 Borussia Dortmund BD Borussia Dortmund 3 - 0 Union Berlin BD Borussia Dortmund 6 - 0 Union Berlin BD Union Berlin 2 - 1 Borussia Dortmund UB Union Berlin 0 - 2 Borussia Dortmund BD

Union Berlin 5 trận gần nhất T T B B B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 17 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất B H T T T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T 2 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Bayern München 5 3 2 0 +12 11 H T T H T … 15 SC Paderborn 07 5 1 1 3 -4 4 B T B B H 16 Union Berlin 5 1 1 3 -12 4 T B B B H 17 1899 Hoffenheim 5 1 0 4 -4 3 B B T B B …

Tình hình lực lượng Union Berlin ✚ A. Ilic (Illness) ✚ J. Juranovic (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury) ✚ E. Latte Lath (Muscle Injury) ✚ A. Ilic (Illness) ✚ J. Juranovic (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury)