Union Berlin 1-3 FC Schalke 04: FC Schalke 04 giành chiến thắng Union Berlin hướng tới mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón FC Schalke 04, trong bối cảnh cả hai đội đều đang có 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Union Berlin 1 - 3 FC Schalke 04 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Union Berlin tiếp đón FC Schalke 04.

12' Union Berlin ép sân Cầm bóng: Union Berlin 60% - 40% FC Schalke 04, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

21' Thay người Phút 21' (FC Schalke 04): Junior Dina Ebimbe vào sân thay Dejan Ljubičić.

24' Union Berlin ép sân Cầm bóng: Union Berlin 60% - 40% FC Schalke 04, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

25' BÀN THẮNG! FC Schalke 04 (0-1) Phút 25': Robin Gosens (FC Schalke 04) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

36' Union Berlin ép sân Cầm bóng: Union Berlin 59% - 41% FC Schalke 04, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

45' Thẻ vàng Phút 45': Aljoscha Kemlein (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Union Berlin): András Schäfer vào sân thay Aljoscha Kemlein.

45' Thay người Phút 45' (Union Berlin): Marin Ljubičić vào sân thay Livan Burcu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! FC Schalke 04 (0-2) Phút 46': Adil Aouchiche (FC Schalke 04) lập công (kiến tạo: Junior Chukwubuike Adamu). Tỷ số: 0 - 2.

46' VAR Phút 46': Bàn thắng được công nhận — Adil Aouchiche (FC Schalke 04).

49' Union Berlin ép sân Cầm bóng: Union Berlin 65% - 35% FC Schalke 04, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 3 - 2.

63' Union Berlin ép sân Cầm bóng: Union Berlin 65% - 35% FC Schalke 04, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 4 - 4.

74' Thẻ vàng Phút 74': Marin Ljubičić (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Dissent).

75' Union Berlin ép sân Cầm bóng: Union Berlin 66% - 34% FC Schalke 04, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 4 - 4.

76' Thay người Phút 76' (Union Berlin): Tim Skarke vào sân thay Emmanuel Latte Lath.

78' Thẻ vàng Phút 78': Felix Uduokhai (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thay người Phút 80' (FC Schalke 04): Maximilian Wöber vào sân thay Robin Gosens.

80' Thay người Phút 80' (FC Schalke 04): Edin Džeko vào sân thay Kenan Karaman.

80' Thay người Phút 80' (FC Schalke 04): Hwang Hee-Chan vào sân thay Junior Chukwubuike Adamu.

85' Thay người Phút 85' (Union Berlin): Janik Haberer vào sân thay Michel Aebischer.

87' Union Berlin ép sân Cầm bóng: Union Berlin 67% - 33% FC Schalke 04, dứt điểm 16 - 17 (trúng đích 6 - 9), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 6 - 6.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Union Berlin): Robert Skov vào sân thay Woo-Yeong Jeong.

90+4' Thay người Phút 90+4' (FC Schalke 04): Janik Bachmann vào sân thay Adil Aouchiche.

90+6' BÀN THẮNG! Union Berlin (1-2) Phút 90+6': Tim Skarke (Union Berlin) lập công (kiến tạo: Tom Rothe). Tỷ số: 1 - 2.

90+9' Thẻ vàng Phút 90+9': Loris Karius (FC Schalke 04) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+13' BÀN THẮNG! FC Schalke 04 (1-3) Phút 90+13': Maximilian Wöber (FC Schalke 04) lập công (kiến tạo: Hwang Hee-Chan). Tỷ số: 1 - 3.

KT Kết thúc: Union Berlin 1-3 FC Schalke 04 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:34 12/09/2026

Đội hình chính thức Union Berlin Sơ đồ 4-1-2-1-2 · HLV M. Lustrinelli FC Schalke 04 Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Muslić 1 F. Rønnow 18 J. Juranović 14 L. Querfeld 2 F. Uduokhai 15 T. Rothe 6 A. Kemlein 20 M. Aebischer 9 Livan Burcu 8 R. Khedira 11 Jeong Woo-Yeong 29 E. Latte Lath 1 L. Karius 5 T. Becker 25 N. Katić 4 H. Kuruçay 20 J. Adamu 23 S. El-Faouzi 13 S. Tanaka 8 R. Gosens 21 D. Ljubičić 24 A. Aouchiche 19 K. Karaman Dự bị Union Berlin 24 R. Skov 21 T. Skarke 13 A. Schäfer 31 M. Raab 27 M. LjubiÄiÄ 19 J. Haberer 49 Linus Guther 28 C. Trimmel 4 Van Den Bosch FC Schalke 04 39 M. Wöber 43 M. Ayhan 14 J. Bachmann 33 Vitalie Becker 29 Dina Ebimbe 10 E. Džeko 7 Hwang Hee-Chan 22 K. Müller 38 L. Vozar Cập nhật đội hình lúc 01:05 12/09/2026

Union Berlin Thống kê FC Schalke 04 66% Kiểm soát bóng 34% 21 Dứt điểm 19 8 Trúng đích 10 4 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 3 6 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật A. Aouchiche FC Schalke 04 1 bàn T. Skarke Union Berlin 1 bàn R. Gosens FC Schalke 04 1 bàn J. Adamu FC Schalke 04 1 kiến tạo · điểm 7.19 T. Rothe Union Berlin 1 kiến tạo · điểm 5.8 F. Rønnow Union Berlin Điểm 7.72

Union Berlin đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục và màn so tài trước FC Schalke 04 vào lúc 01:30 ngày 12/09/2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng này. Cả hai câu lạc bộ đều khát khao giành trọn vẹn điểm số để tạo ra cú hích tinh thần cần thiết cho giai đoạn tiếp theo.

Bối cảnh và vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng

Bước vào cuộc đối đầu này, cục diện của hai đội bóng đang bám đuổi nhau rất sít sao trên bảng xếp hạng. FC Schalke 04 tạm thời xếp ở vị trí thứ 14 với 1 điểm có được, trong khi Union Berlin xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 15 với cùng 1 điểm. Khoảng cách mong manh giữa các đội bóng ở giai đoạn này khiến mỗi điểm số đều có giá trị lớn trong việc định hình cục diện cuộc đua.

Phong độ thi đấu thời gian gần đây

Nhìn vào những màn trình diễn vừa qua, cả Union Berlin và FC Schalke 04 đều chưa thể hiện được sự bứt phá rõ rệt. Union Berlin trải qua hai trận gần nhất với thành tích 1 trận hòa và 1 trận thua. Bên phía đối diện, FC Schalke 04 cũng có kết quả tương tự khi chỉ giành được 1 trận hòa cùng 1 thất bại trong hai lần ra sân gần đây. Sự tương đồng về mặt điểm số lẫn chuỗi phong độ khiến cuộc chạm trán sắp tới hứa hẹn diễn ra trong thế trận thận trọng.

Thành tích đối đầu giữa hai đội

Lịch sử đối đầu trong thời gian qua đang mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chỉ ra rằng Union Berlin chiếm ưu thế khi sở hữu 1 chiến thắng và có tới 4 trận kết thúc với kết quả hòa, trong khi FC Schalke 04 chưa giành được bất kỳ trận thắng nào. Khả năng chia điểm rất cao giữa hai bên cho thấy sự giằng co quen thuộc mỗi khi hai câu lạc bộ này gặp nhau trên sân cỏ.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với lợi thế sân bãi cùng việc chưa từng nếm mùi thất bại ở 5 lần đối đầu gần nhất, Union Berlin nắm giữ sự tự tin để chủ động kiểm soát nhịp độ. Tuy nhiên, sự thận trọng từ FC Schalke 04 có thể khiến trận đấu diễn ra chặt chẽ ở khu vực trung tuyến. Khả năng tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định hoặc những khoảnh khắc sơ hở của đối phương sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phân định kết quả chung cuộc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Union Berlin · 1 thắng 4 hòa FC Schalke 04 · 0 thắng Union Berlin 0 - 0 FC Schalke 04 Hòa FC Schalke 04 1 - 6 Union Berlin UB Union Berlin 0 - 0 FC Schalke 04 Hòa FC Schalke 04 1 - 1 Union Berlin Hòa Union Berlin 1 - 1 FC Schalke 04 Hòa

Union Berlin 5 trận gần nhất B H T B T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới FC Schalke 04 5 trận gần nhất H B T B B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Augsburg 2 2 0 0 +6 6 T T 2 SC Freiburg 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Borussia Dortmund 2 2 0 0 +3 6 T T … 13 Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 -3 1 B H 14 FC Schalke 04 2 0 1 1 -3 1 H B 15 Union Berlin 2 0 1 1 -4 1 B H 16 1899 Hoffenheim 2 0 0 2 -2 0 B B …

Tình hình lực lượng Union Berlin ✚ O. Burke (Achilles Tendon Injury) ✚ M. Friedrich (Injury) ✚ A. Ilic (Illness) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury) ✚ K. Imeri (Thigh Injury) ✚ O. Burke (Achilles Tendon Injury) ✚ M. Friedrich (Injury) FC Schalke 04 ✚ T. Kalas (Lacking Match Fitness) ✚ R. Schallenberg (Red Card) ✚ T. Kalas (Lacking Match Fitness) ✚ R. Schallenberg (Red Card)