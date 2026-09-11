Union Berlin 1-3 FC Schalke 04: FC Schalke 04 giành chiến thắng
Union Berlin hướng tới mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón FC Schalke 04, trong bối cảnh cả hai đội đều đang có 1 điểm trên bảng xếp hạng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Union Berlin tiếp đón FC Schalke 04.
- 12'Union Berlin ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 60% - 40% FC Schalke 04, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.
- 21'Thay người
Phút 21' (FC Schalke 04): Junior Dina Ebimbe vào sân thay Dejan Ljubičić.
- 24'Union Berlin ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 60% - 40% FC Schalke 04, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 25'BÀN THẮNG! FC Schalke 04 (0-1)
Phút 25': Robin Gosens (FC Schalke 04) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 36'Union Berlin ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 59% - 41% FC Schalke 04, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': Aljoscha Kemlein (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Union Berlin): András Schäfer vào sân thay Aljoscha Kemlein.
- 45'Thay người
Phút 45' (Union Berlin): Marin Ljubičić vào sân thay Livan Burcu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'BÀN THẮNG! FC Schalke 04 (0-2)
Phút 46': Adil Aouchiche (FC Schalke 04) lập công (kiến tạo: Junior Chukwubuike Adamu). Tỷ số: 0 - 2.
- 46'VAR
Phút 46': Bàn thắng được công nhận — Adil Aouchiche (FC Schalke 04).
- 49'Union Berlin ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 65% - 35% FC Schalke 04, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 3 - 2.
- 63'Union Berlin ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 65% - 35% FC Schalke 04, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 4 - 4.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Marin Ljubičić (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 75'Union Berlin ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 66% - 34% FC Schalke 04, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 4 - 4.
- 76'Thay người
Phút 76' (Union Berlin): Tim Skarke vào sân thay Emmanuel Latte Lath.
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': Felix Uduokhai (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).
- 80'Thay người
Phút 80' (FC Schalke 04): Maximilian Wöber vào sân thay Robin Gosens.
- 80'Thay người
Phút 80' (FC Schalke 04): Edin Džeko vào sân thay Kenan Karaman.
- 80'Thay người
Phút 80' (FC Schalke 04): Hwang Hee-Chan vào sân thay Junior Chukwubuike Adamu.
- 85'Thay người
Phút 85' (Union Berlin): Janik Haberer vào sân thay Michel Aebischer.
- 87'Union Berlin ép sân
Cầm bóng: Union Berlin 67% - 33% FC Schalke 04, dứt điểm 16 - 17 (trúng đích 6 - 9), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 6 - 6.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (Union Berlin): Robert Skov vào sân thay Woo-Yeong Jeong.
- 90+4'Thay người
Phút 90+4' (FC Schalke 04): Janik Bachmann vào sân thay Adil Aouchiche.
- 90+6'BÀN THẮNG! Union Berlin (1-2)
Phút 90+6': Tim Skarke (Union Berlin) lập công (kiến tạo: Tom Rothe). Tỷ số: 1 - 2.
- 90+9'Thẻ vàng
Phút 90+9': Loris Karius (FC Schalke 04) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 90+13'BÀN THẮNG! FC Schalke 04 (1-3)
Phút 90+13': Maximilian Wöber (FC Schalke 04) lập công (kiến tạo: Hwang Hee-Chan). Tỷ số: 1 - 3.
- KTKết thúc: Union Berlin 1-3 FC Schalke 04
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.
Cập nhật lúc 03:34 12/09/2026
Union Berlin đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục và màn so tài trước FC Schalke 04 vào lúc 01:30 ngày 12/09/2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng này. Cả hai câu lạc bộ đều khát khao giành trọn vẹn điểm số để tạo ra cú hích tinh thần cần thiết cho giai đoạn tiếp theo.
Bối cảnh và vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng
Bước vào cuộc đối đầu này, cục diện của hai đội bóng đang bám đuổi nhau rất sít sao trên bảng xếp hạng. FC Schalke 04 tạm thời xếp ở vị trí thứ 14 với 1 điểm có được, trong khi Union Berlin xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 15 với cùng 1 điểm. Khoảng cách mong manh giữa các đội bóng ở giai đoạn này khiến mỗi điểm số đều có giá trị lớn trong việc định hình cục diện cuộc đua.
Phong độ thi đấu thời gian gần đây
Nhìn vào những màn trình diễn vừa qua, cả Union Berlin và FC Schalke 04 đều chưa thể hiện được sự bứt phá rõ rệt. Union Berlin trải qua hai trận gần nhất với thành tích 1 trận hòa và 1 trận thua. Bên phía đối diện, FC Schalke 04 cũng có kết quả tương tự khi chỉ giành được 1 trận hòa cùng 1 thất bại trong hai lần ra sân gần đây. Sự tương đồng về mặt điểm số lẫn chuỗi phong độ khiến cuộc chạm trán sắp tới hứa hẹn diễn ra trong thế trận thận trọng.
Thành tích đối đầu giữa hai đội
Lịch sử đối đầu trong thời gian qua đang mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chỉ ra rằng Union Berlin chiếm ưu thế khi sở hữu 1 chiến thắng và có tới 4 trận kết thúc với kết quả hòa, trong khi FC Schalke 04 chưa giành được bất kỳ trận thắng nào. Khả năng chia điểm rất cao giữa hai bên cho thấy sự giằng co quen thuộc mỗi khi hai câu lạc bộ này gặp nhau trên sân cỏ.
Đánh giá xu hướng trận đấu
Với lợi thế sân bãi cùng việc chưa từng nếm mùi thất bại ở 5 lần đối đầu gần nhất, Union Berlin nắm giữ sự tự tin để chủ động kiểm soát nhịp độ. Tuy nhiên, sự thận trọng từ FC Schalke 04 có thể khiến trận đấu diễn ra chặt chẽ ở khu vực trung tuyến. Khả năng tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định hoặc những khoảnh khắc sơ hở của đối phương sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phân định kết quả chung cuộc.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)