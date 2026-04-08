Union Saint-Gilloise 3-3 Bodø / Glimt: Hai đội chia điểm Union Saint-Gilloise và Bodø / Glimt gặp nhau lúc 01:00 ngày 05/08/2026 tại Stade Joseph Mariën, sau lần đối đầu gần nhất kết thúc với kết quả hòa.

Union Saint-Gilloise 3 - 3 Bodø / Glimt Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Union Saint-Gilloise tiếp đón Bodø / Glimt.

12' Union Saint-Gilloise ép sân Cầm bóng: Union Saint-Gilloise 68 - 32 Bodø / Glimt, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

18' Thẻ vàng Phút 18': Massiré Sylla () nhận thẻ vàng.

20' BÀN THẮNG! Bodø / Glimt (0-1) Phút 20': Patrick Berg () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

24' Union Saint-Gilloise ép sân Cầm bóng: Union Saint-Gilloise 62 - 38 Bodø / Glimt, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

25' BÀN THẮNG! Union Saint-Gilloise (1-1) Phút 25': Raul Florucz () lập công. Tỷ số: 1 - 1.

27' Thẻ vàng Phút 27': Kevin Mac Allister () nhận thẻ vàng.

29' BÀN THẮNG! Bodø / Glimt (1-2) Phút 29': Ole Didrik Blomberg () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

32' Thẻ vàng Phút 32': Darius Olaru () nhận thẻ vàng.

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Union Saint-Gilloise 54 - 46 Bodø / Glimt, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 4.

41' Thẻ vàng Phút 41': Jostein Gundersen () nhận thẻ vàng.

43' Thẻ vàng Phút 43': Sondre Fet () nhận thẻ vàng.

45+4' BÀN THẮNG! Union Saint-Gilloise (2-2) Phút 45+4': Raul Florucz () lập công (kiến tạo: Guilherme Smith). Tỷ số: 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Andreas Helmersen vào sân thay Jens Petter Hauge.

46' Thay người Phút 46' (): Joshua Kitolano vào sân thay Sondre Auklend.

48' Union Saint-Gilloise ép sân Cầm bóng: Union Saint-Gilloise 49 - 51 Bodø / Glimt, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 2.

56' Thay người Phút 56' (): Nikki Havenaar vào sân thay Ross Sykes.

56' Thay người Phút 56' (): Kevin Rodríguez vào sân thay Raul Florucz.

56' Thay người Phút 56' (): Besfort Zeneli vào sân thay Darius Olaru.

61' Union Saint-Gilloise ép sân Cầm bóng: Union Saint-Gilloise 53 - 47 Bodø / Glimt, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 0 - 2.

68' Thay người Phút 68' (): Isak Dybvik Määttä vào sân thay Fredrik Bjørkan.

71' Thay người Phút 71' (): Promise David vào sân thay Mohammed Fuseini.

72' Thẻ vàng Phút 72': Guilherme Smith () nhận thẻ vàng.

73' Union Saint-Gilloise ép sân Cầm bóng: Union Saint-Gilloise 52 - 48 Bodø / Glimt, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 0 - 2.

80' Thay người Phút 80' (): Haitam Aleesami vào sân thay Ola Brynhildsen.

80' Thay người Phút 80' (): Ousseynou Niang vào sân thay Guilherme Smith.

85' Union Saint-Gilloise ép sân Cầm bóng: Union Saint-Gilloise 48 - 52 Bodø / Glimt, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 0 - 3.

88' BÀN THẮNG! Union Saint-Gilloise (3-2) Phút 88': Promise David () lập công (kiến tạo: Kevin Rodríguez). Tỷ số: 3 - 2.

90' Thẻ vàng Phút 90': Besfort Zeneli () nhận thẻ vàng.

90+1' BÀN THẮNG! Bodø / Glimt (3-3) Phút 90+1': Odin Luras Bjortuft () lập công (kiến tạo: Patrick Berg). Tỷ số: 3 - 3.

KT Kết thúc: Union Saint-Gilloise 3-3 Bodø / Glimt Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 02:59 05/08/2026

Đội hình chính thức Union Saint-Gilloise Sơ đồ 3-4-1-2 Bodø / Glimt Sơ đồ 4-3-3 1 Vic Chambaere 5 Kevin Mac Allister 29 Massiré Sylla 26 Ross Sykes 25 Anan Khalaili 17 Rob Schoofs 6 Kamiel Van De Perre 11 Guilherme Smith 28 Darius Olaru 30 Raul Florucz 7 Mohammed Fuseini 12 Nikita Haikin 20 Fredrik Sjøvold 4 Odin Luras Bjortuft 6 Jostein Gundersen 15 Fredrik Bjørkan 8 Sondre Auklend 7 Patrick Berg 19 Sondre Fet 11 Ole Didrik Blomberg 17 Ola Brynhildsen 10 Jens Petter Hauge Dự bị Union Saint-Gilloise 9 Mateo Biondic 12 Promise David 13 Kevin Rodríguez 18 Giorgi Kavlashvili 22 Ousseynou Niang 23 Besfort Zeneli 27 Louis Patris 38 Relebohile Mofokeng 55 Nikki Havenaar Bodø / Glimt 1 Julian Faye Lund 2 Villads Nielsen 5 Haitam Aleesami 9 Andreas Helmersen 16 Joshua Kitolano 23 Magnus Riisnaes 24 Daniel Bassi 25 Isak Dybvik Määttä 77 Mikkel Bro Hansen Cập nhật đội hình lúc 00:24 05/08/2026

Union Saint-Gilloise Thống kê Bodø / Glimt 47% Kiểm soát bóng 53% 16 Dứt điểm 6 6 Trúng đích 3 5 Phạt góc 0 13 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Raul Florucz Union Saint-Gilloise 2 bàn Patrick Berg Bodø / Glimt 1 bàn · 1 kiến tạo Ole Didrik Blomberg Bodø / Glimt 1 bàn Odin Luras Bjortuft Bodø / Glimt 1 bàn Promise David Union Saint-Gilloise 1 bàn Guilherme Smith Union Saint-Gilloise 1 kiến tạo · điểm 6.27

Union Saint-Gilloise sẽ tiếp đón Bodø / Glimt tại Stade Joseph Mariën lúc 01:00 ngày 05/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc đối đầu có tính cân bằng rõ rệt khi lần chạm trán gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.

Không bên nào chiếm ưu thế trong lần gặp trước, vì vậy trận đấu sắp tới mở ra cơ hội để cả Union Saint-Gilloise lẫn Bodø / Glimt tạo khác biệt bằng cách tiếp cận chiến thuật và khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng.

Thế cân bằng từ lần đối đầu gần nhất

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất, trong đó Union Saint-Gilloise không giành chiến thắng, còn Bodø / Glimt cũng không có được kết quả tương tự. Kết quả hòa cho thấy khoảng cách giữa hai bên chưa được thể hiện bằng ưu thế rõ ràng.

Với dữ liệu đối đầu hạn chế, không thể rút ra kết luận về một xu hướng áp đảo lâu dài. Tuy nhiên, kết quả này đủ cho thấy trận đấu có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ thay vì sự chênh lệch lớn về kinh nghiệm đối đầu.

Union Saint-Gilloise chờ lợi thế sân nhà

Union Saint-Gilloise có điểm tựa Stade Joseph Mariën, nơi đội chủ nhà sẽ phải chủ động tổ chức thế trận nếu muốn kiểm soát nhịp độ. Lợi thế sân bãi có thể giúp họ tự tin hơn trong việc đẩy cao đội hình, duy trì sức ép và tìm cách đưa bóng đến gần khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, sự chủ động cũng đi kèm rủi ro. Khi dâng cao, Union Saint-Gilloise cần bảo đảm khoảng cách giữa các tuyến để tránh bị khai thác trong những tình huống chuyển trạng thái. Khả năng kiểm soát bóng sau khi mất bóng sẽ là một điểm đáng chú ý trong cách đội chủ nhà vận hành.

Bodø / Glimt và bài toán phản ứng trước sức ép

Bodø / Glimt có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn trong giai đoạn đầu, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân của đối thủ. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý sẽ giúp đội khách hạn chế khoảng trống trước khung thành, đồng thời tạo nền tảng cho những pha phản công nhanh.

Đội khách cũng cần tránh để Union Saint-Gilloise duy trì sức ép liên tục. Nếu thoát được lớp pressing đầu tiên và đưa bóng lên phía trước với tốc độ phù hợp, Bodø / Glimt có thể buộc hàng thủ chủ nhà phải lùi sâu. Ngược lại, những đường chuyền thiếu chính xác ở khu vực giữa sân sẽ khiến họ chịu thêm áp lực.

Điểm then chốt trong cách triển khai

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hay phong độ gần đây. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định hệ thống thi đấu cụ thể hoặc đánh giá ảnh hưởng của từng cá nhân trong trận này.

Ở góc độ chiến thuật, cuộc so tài nhiều khả năng xoay quanh ba yếu tố: đội nào kiểm soát tốt khu vực giữa sân, đội nào chuyển đổi trạng thái nhanh hơn và đội nào tận dụng hiệu quả các tình huống cố định. Những pha tranh chấp ở khu vực hai phần ba sân cũng có thể quyết định bên nào giành quyền triển khai bóng thuận lợi.

Nhận định trước trận

Lần đối đầu gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trong khi dữ liệu hiện có chưa cho thấy đội nào sở hữu ưu thế rõ ràng. Union Saint-Gilloise có lợi thế sân nhà, còn Bodø / Glimt có thể hướng đến một thế trận kỷ luật và chờ thời cơ từ những pha chuyển trạng thái.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó phân định nếu hai đội tiếp tục duy trì sự thận trọng. Khả năng kiểm soát rủi ro, xử lý các thời điểm bước ngoặt và tận dụng cơ hội sẽ quan trọng hơn việc áp đặt thế trận trong thời gian dài.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Union Saint-Gilloise · 0 thắng 1 hòa Bodø / Glimt · 0 thắng Union Saint-Gilloise 0 - 0 Bodø / Glimt Hòa

Union Saint-Gilloise 5 trận gần nhất B Bodø / Glimt 5 trận gần nhất B T T T

Tình hình lực lượng Union Saint-Gilloise Không có thông tin Bodø / Glimt ✚ Håkon Evjen (Knee Injury) ✚ August Mikkelsen (Groin Surgery) ✚ Ulrik Saltnes (Ill) ✚ Odin Luras Bjortuft (Unknown Injury) ✚ Daniel Bassi (Unknown Injury)