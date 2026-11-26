Union St. Gilloise 2-2 Lech Poznan: Hai đội chia điểm
Union St. Gilloise đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp gần đây. Họ tiếp Lech Poznan tại Den Dreef Stadium lúc 00h45 ngày 27/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Union St. Gilloise tiếp đón Lech Poznan.
- 12'Lech Poznan ép sân
Cầm bóng: Union St. Gilloise 42% - 58% Lech Poznan, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 3.
- 15'BÀN THẮNG! Lech Poznan (0-1)
Phút 15': Y. Agnero (Lech Poznan) lập công (kiến tạo: Luis Palma). Tỷ số: 0 - 1.
- 18'BÀN THẮNG! Lech Poznan (0-2)
Phút 18': Luis Palma (Lech Poznan) lập công. Tỷ số: 0 - 2.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Union St. Gilloise 56% - 44% Lech Poznan, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 3.
- 26'VAR
Phút 26': Phạt đền được công nhận — Raul Florucz (Union St. Gilloise).
- 29'Hỏng phạt đền
Phút 29': Raul Florucz (Union St. Gilloise) sút hỏng phạt đền.
- 36'Union St. Gilloise ép sân
Cầm bóng: Union St. Gilloise 54% - 46% Lech Poznan, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 5.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Ross Sykes (Union St. Gilloise) nhận thẻ vàng (Foul).
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': Guilherme Smith (Union St. Gilloise) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Robert Gumny (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Union St. Gilloise 57% - 43% Lech Poznan, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 5.
- 54'BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (1-2)
Phút 54': Raul Florucz (Union St. Gilloise) lập công (kiến tạo: Louis Patris). Tỷ số: 1 - 2.
- 61'Thay người
Phút 61' (Lech Poznan): Radosław Murawski vào sân thay Gustav Berggren.
- 61'Thay người
Phút 61' (Lech Poznan): Daniel Håkans vào sân thay Luis Palma.
- 61'Union St. Gilloise ép sân
Cầm bóng: Union St. Gilloise 60% - 40% Lech Poznan, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 8 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 0 - 6.
- 66'BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (2-2)
Phút 66': Kevin Rodriguez (Union St. Gilloise) lập công (kiến tạo: Louis Patris). Tỷ số: 2 - 2.
- 69'Thay người
Phút 69' (Union St. Gilloise): Dylan Aquino vào sân thay Besfort Zeneli.
- 69'Thay người
Phút 69' (Union St. Gilloise): Relebohile Mofokeng vào sân thay Kevin Rodriguez.
- 73'Thay người
Phút 73' (Lech Poznan): Joel Pereira vào sân thay Robert Gumny.
- 73'Thay người
Phút 73' (Lech Poznan): Allahyar Sayyadmanesh vào sân thay Leo Bengtsson.
- 73'Union St. Gilloise ép sân
Cầm bóng: Union St. Gilloise 61% - 39% Lech Poznan, dứt điểm 17 - 5 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 8 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 0 - 7.
- 77'Thay người
Phút 77' (Union St. Gilloise): Ilan Hurtevent vào sân thay Raul Florucz.
- 77'Thay người
Phút 77' (Union St. Gilloise): Rob Schoofs vào sân thay Adem Zorgane.
- 85'Thay người
Phút 85' (Lech Poznan): Wojciech Szymczak vào sân thay Y. Agnero.
- 87'Union St. Gilloise ép sân
Cầm bóng: Union St. Gilloise 58% - 42% Lech Poznan, dứt điểm 21 - 5 (trúng đích 10 - 2), phạt góc 8 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 0 - 8.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Michal Gurgul (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Radosław Murawski (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Union St. Gilloise 2-2 Lech Poznan
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 02:39 27/11/2026
Union St. Gilloise đang có mạch thắng ấn tượng khi giành chiến thắng cả 5 trận gần nhất. Với đà hưng phấn đó, đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón Lech Poznan tại Den Dreef Stadium lúc 00h45 ngày 27/11/2026 với vị thế của bên được đánh giá cao hơn.
Union St. Gilloise: Mạch thắng liên tiếp tạo đà hưng phấn
Phong độ của Union St. Gilloise gần như không có điểm trừ. Đội chủ nhà thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, không để lỡ nhịp ở bất kỳ trận nào. Một chuỗi kết quả như vậy thường mang lại sự tự tin lớn cho cả tập thể.
Thành tích này cũng được phản ánh trên bảng xếp hạng. Union St. Gilloise đang đứng hạng 4 với 10 điểm, nằm trong nhóm đầu bảng và có nền tảng điểm số khá vững.
Lech Poznan: Phong độ thất thường, thứ hạng đáng lo
Ở chiều ngược lại, Lech Poznan chưa tìm được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó các kết quả đan xen thắng, hòa, thua khiến đội bóng chưa tạo được mạch chắc chắn.
Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh khó khăn đó. Lech Poznan đang đứng hạng 35 với 1 điểm, nằm ở nhóm cuối bảng và cần sớm tìm lại điểm số.
Khoảng cách về vị trí và điểm số
Sự chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ qua con số. Union St. Gilloise hơn Lech Poznan 31 bậc trên bảng xếp hạng và hơn 9 điểm (10 điểm so với 1 điểm). Khoảng cách này khớp với bức tranh phong độ gần đây: một bên toàn thắng, bên kia chưa thể giữ được sự đều đặn.
Điểm then chốt của trận đấu
Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên, Union St. Gilloise nhiều khả năng sẽ chủ động và muốn duy trì nhịp thắng. Điều quan trọng với họ là giữ được sự tập trung để không để mạch chiến thắng bị cắt ngang.
Lech Poznan lại cần một trận đấu chắc chắn hơn để cải thiện điểm số. Chiến thắng ở trận gần nhất có thể là nền tảng tinh thần, song đội khách sẽ phải chơi kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội để gây khó cho chủ nhà.
Nhận định
Xét về phong độ, thứ hạng và điểm số, Union St. Gilloise rõ ràng đang ở vị thế tốt hơn. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng lợi thế sân nhà giúp đội bóng này có nhiều lý do để nối dài chuỗi thăng hoa. Dù vậy, Lech Poznan vừa có một chiến thắng gần nhất và vẫn có thể tạo ra thử thách nếu giữ được sự tập trung trong cả trận.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)