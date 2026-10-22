Về Báo Hà Tĩnh

Union St. Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva: Union St. Gilloise giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 19:45

Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Union St. Gilloise bất bại cả 5 trận gần nhất, Hapoel Beer Sheva thắng 3 trong 5 trận. Giờ đấu 23:45 ngày 22/10/2026.

Union St. Gilloise4 - 0Hapoel Beer ShevaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Union St. Gilloise tiếp đón Hapoel Beer Sheva.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Union St. Gilloise 51% - 49% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 1.

  • 14'Thay người

    Phút 14' (Union St. Gilloise): Raul Florucz vào sân thay Mateo Biondic.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Nohim Chibani (Union St. Gilloise) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Niv·Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Union St. Gilloise 53% - 47% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 30'Thay người

    Phút 30' (Union St. Gilloise): Dylan Aquino vào sân thay Darius Olaru.

  • 40'Union St. Gilloise ép sân

    Cầm bóng: Union St. Gilloise 52% - 48% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 2.

  • 45+1'BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (1-0)

    Phút 45+1': Raul Florucz (Union St. Gilloise) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 45+6'Thẻ vàng

    Phút 45+6': zahi ahmed (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 53'Union St. Gilloise ép sân

    Cầm bóng: Union St. Gilloise 61% - 39% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 3 - 3.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Hapoel Beer Sheva): João Victor vào sân thay Eilel Peretz.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Miguel Vitor (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Handball).

  • 60'BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (2-0)

    Phút 60': Guilherme Smith (Union St. Gilloise) lập công (kiến tạo: Relebohile Mofokeng). Tỷ số: 2 - 0.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Hapoel Beer Sheva): Hamode Kanaan vào sân thay Forson Amankwah.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Hapoel Beer Sheva): Adrián Ugarriza vào sân thay Igor Zlatanović.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Hapoel Beer Sheva): Matan Baltaksa vào sân thay Miguel Vitor.

  • 67'Union St. Gilloise ép sân

    Cầm bóng: Union St. Gilloise 52% - 48% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 19 - 5 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 12, cứu thua 3 - 6.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Kamiel Van De Perre (Union St. Gilloise) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Hapoel Beer Sheva): Amir Chaim·Ganah vào sân thay guy mizrahi.

  • 77'BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (3-0)

    Phút 77': Dylan Aquino (Union St. Gilloise) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Union St. Gilloise): Daniel Tshilanda Kabongo vào sân thay Massire Sylla.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Union St. Gilloise): Denzel De Roeve vào sân thay Nohim Chibani.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Union St. Gilloise): Kevin Rodriguez vào sân thay Relebohile Mofokeng.

  • 80'Union St. Gilloise ép sân

    Cầm bóng: Union St. Gilloise 49% - 51% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 21 - 6 (trúng đích 10 - 4), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 4 - 7.

  • 81'BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (4-0)

    Phút 81': Guilherme Smith (Union St. Gilloise) lập công (kiến tạo: Denzel De Roeve). Tỷ số: 4 - 0.

  • KTKết thúc: Union St. Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 01:43 23/10/2026

Đội hình chính thức
Union St. Gilloise
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV D. Hubert
Hapoel Beer Sheva
Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Kojok
12
H. Koffi
4
N. Chibani
29
M. Sylla
55
N. Havenaar
6
Van de Perre
27
L. Patris
28
D. Olaru
23
B. Zeneli
11
Guilherme Henriques da Silva Carvalho
9
M. Biondic
38
R. Mofokeng
1
O. Marciano
2
G. Mizrahi
4
M. Vítor
12
I. Rotman
5
Pedro Amador
17
A. Forson
28
N. Yehoshua
7
E. Peretz
20
J. East
66
I. Zlatanović
9
Z. Ahmed
Dự bị
Union St. Gilloise
20 D. Aquino1 V. Chambaere21 D. De Roeve30 R. Florucz39 youssef hamoutahar18 Kavelashvili13 K. Rodríguez26 R. Sykes43 Daniel Tshilanda Kabongo
Hapoel Beer Sheva
13 O. Davidzada44 D. Diop11 A. Ganah70 João Victor14 Y. Malede36 Y. Shani90 A. Ugarriza3 M. Baltaxa45 M. Abu Rumi
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026
Union St. GilloiseThống kêHapoel Beer Sheva
69%
Kiểm soát bóng
31%
29
Dứt điểm
6
15
Trúng đích
4
4
Phạt góc
0
6
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
11
Cầu thủ nổi bật
Guilherme Henriques da Silva Carvalho
Guilherme Henriques da Silva Carvalho
Union St. Gilloise
2 bàn
D. Aquino
D. Aquino
Union St. Gilloise
1 bàn
R. Florucz
R. Florucz
Union St. Gilloise
1 bàn
R. Mofokeng
R. Mofokeng
Union St. Gilloise
1 kiến tạo · điểm 7.47
D. De Roeve
D. De Roeve
Union St. Gilloise
1 kiến tạo · điểm 7.25
M. Sylla
M. Sylla
Union St. Gilloise
Điểm 7.76

Cả Union St. Gilloise lẫn Hapoel Beer Sheva đều bước vào trận đấu này với phong độ tốt. Union St. Gilloise chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, còn Hapoel Beer Sheva thắng 3 trong 5 trận gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23:45 ngày 22/10/2026 trên sân Merkur Spielarena.

Union St. Gilloise: chuỗi trận bất bại đáng chú ý

Trong 5 trận gần nhất, Union St. Gilloise thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đội bóng vừa có kết quả tích cực ở trận gần nhất, sau đó là hai trận hòa liên tiếp, rồi thêm hai chiến thắng ở các trận trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Union St. Gilloise có sự ổn định. Dù để mất điểm ở hai trận hòa, đội bóng vẫn giữ được nhịp độ không thua và tích lũy điểm đều đặn.

Hapoel Beer Sheva: thắng nhiều hơn, nhưng cũng từng thất bại

Hapoel Beer Sheva cũng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau đó nếm một thất bại, rồi có thêm hai trận thắng liên tiếp và một trận hòa ở những lượt cũ hơn.

So với Union St. Gilloise, Hapoel Beer Sheva có độ ổn định thấp hơn đôi chút vì đã có một trận thua. Tuy vậy, tỷ lệ thắng 3 trên 5 trận vẫn cho thấy đội bóng đang vào phom và đủ tự tin cho chuyến làm khách này.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Ở bảng xếp hạng, Union St. Gilloise đang đứng hạng 12 với 4 điểm, trong khi Hapoel Beer Sheva xếp hạng 25 với 1 điểm. Hai đội cách nhau 3 điểm và 13 bậc.

Khoảng cách này tạo ra một nghịch lý thú vị: phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, nhưng vị trí hiện tại lại chênh lệch. Với Hapoel Beer Sheva, đây là cơ hội để chứng minh phong độ tốt có thể chuyển hóa thành điểm số trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng đang vào phom, những chi tiết nhỏ thường quyết định kết quả. Union St. Gilloise có lợi thế về sự bền bỉ nhờ chuỗi trận không thua, còn Hapoel Beer Sheva sở hữu số trận thắng tương đương và tinh thần của một đội đang đi lên.

Do đó, khả năng giữ vững sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ là yếu tố quan trọng. Đội nào hạn chế được sai sót và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế tâm lý lớn trong một trận đấu được dự báo cân bằng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ cao nhưng vị trí trên bảng xếp hạng khác nhau. Union St. Gilloise nhỉnh hơn về độ ổn định và thứ hạng, trong khi Hapoel Beer Sheva có động lực lớn để tiếp tục mạch kết quả tích cực. Một trận đấu hấp dẫn và nhiều cạnh tranh đang chờ đón người xem trên sân Merkur Spielarena.

Union St. Gilloise
5 trận gần nhất
THHTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Hapoel Beer Sheva
5 trận gần nhất
TBTTH
2
Trận
0-1-1
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
11Sparta Praha2110+34HT
12Union St. Gilloise2110+34HT
13Rennes2110+14TH
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
26Sturm Graz2011-31BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Union St. Gilloise
A. Ait El Hadj (Off the roster)
I. Hurtevent (Knock)
O. Kricfalusi (Knock)
K. Mac Allister (Knee Injury)
I. Pavlic (Off the roster)
R. Schoofs (Knock)
K. Rodriguez (Muscle Injury)
R. Sykes (Shoulder Injury)
Hapoel Beer Sheva
D. Biton (Heart Problems)
Lucas Ventura (Muscle Injury)
I. Nachmias (Injury)
Y. Stoyanov (Off the roster)
Joao Victor (Inactive)
D. Biton (Heart Problems)
Lucas Ventura (Muscle Injury)
I. Nachmias (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Union St. Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva: Union St. Gilloise giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO