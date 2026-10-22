Union St. Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva: Union St. Gilloise giành chiến thắng Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Union St. Gilloise bất bại cả 5 trận gần nhất, Hapoel Beer Sheva thắng 3 trong 5 trận. Giờ đấu 23:45 ngày 22/10/2026.

Union St. Gilloise 4 - 0 Hapoel Beer Sheva Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Union St. Gilloise tiếp đón Hapoel Beer Sheva.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union St. Gilloise 51% - 49% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 1.

14' Thay người Phút 14' (Union St. Gilloise): Raul Florucz vào sân thay Mateo Biondic.

20' Thẻ vàng Phút 20': Nohim Chibani (Union St. Gilloise) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thẻ vàng Phút 25': Niv·Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union St. Gilloise 53% - 47% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 2 - 1.

30' Thay người Phút 30' (Union St. Gilloise): Dylan Aquino vào sân thay Darius Olaru.

40' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Union St. Gilloise 52% - 48% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 2.

45+1' BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (1-0) Phút 45+1': Raul Florucz (Union St. Gilloise) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

45+6' Thẻ vàng Phút 45+6': zahi ahmed (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Union St. Gilloise 61% - 39% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 3 - 3.

54' Thay người Phút 54' (Hapoel Beer Sheva): João Victor vào sân thay Eilel Peretz.

58' Thẻ vàng Phút 58': Miguel Vitor (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Handball).

60' BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (2-0) Phút 60': Guilherme Smith (Union St. Gilloise) lập công (kiến tạo: Relebohile Mofokeng). Tỷ số: 2 - 0.

66' Thay người Phút 66' (Hapoel Beer Sheva): Hamode Kanaan vào sân thay Forson Amankwah.

66' Thay người Phút 66' (Hapoel Beer Sheva): Adrián Ugarriza vào sân thay Igor Zlatanović.

66' Thay người Phút 66' (Hapoel Beer Sheva): Matan Baltaksa vào sân thay Miguel Vitor.

67' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Union St. Gilloise 52% - 48% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 19 - 5 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 12, cứu thua 3 - 6.

72' Thẻ vàng Phút 72': Kamiel Van De Perre (Union St. Gilloise) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (Hapoel Beer Sheva): Amir Chaim·Ganah vào sân thay guy mizrahi.

77' BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (3-0) Phút 77': Dylan Aquino (Union St. Gilloise) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

79' Thay người Phút 79' (Union St. Gilloise): Daniel Tshilanda Kabongo vào sân thay Massire Sylla.

79' Thay người Phút 79' (Union St. Gilloise): Denzel De Roeve vào sân thay Nohim Chibani.

79' Thay người Phút 79' (Union St. Gilloise): Kevin Rodriguez vào sân thay Relebohile Mofokeng.

80' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Union St. Gilloise 49% - 51% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 21 - 6 (trúng đích 10 - 4), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 4 - 7.

81' BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (4-0) Phút 81': Guilherme Smith (Union St. Gilloise) lập công (kiến tạo: Denzel De Roeve). Tỷ số: 4 - 0.

KT Kết thúc: Union St. Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 01:43 23/10/2026

Đội hình chính thức Union St. Gilloise Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV D. Hubert Hapoel Beer Sheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Kojok 12 H. Koffi 4 N. Chibani 29 M. Sylla 55 N. Havenaar 6 Van de Perre 27 L. Patris 28 D. Olaru 23 B. Zeneli 11 Guilherme Henriques da Silva Carvalho 9 M. Biondic 38 R. Mofokeng 1 O. Marciano 2 G. Mizrahi 4 M. Vítor 12 I. Rotman 5 Pedro Amador 17 A. Forson 28 N. Yehoshua 7 E. Peretz 20 J. East 66 I. Zlatanović 9 Z. Ahmed Dự bị Union St. Gilloise 20 D. Aquino 1 V. Chambaere 21 D. De Roeve 30 R. Florucz 39 youssef hamoutahar 18 Kavelashvili 13 K. Rodríguez 26 R. Sykes 43 Daniel Tshilanda Kabongo Hapoel Beer Sheva 13 O. Davidzada 44 D. Diop 11 A. Ganah 70 João Victor 14 Y. Malede 36 Y. Shani 90 A. Ugarriza 3 M. Baltaxa 45 M. Abu Rumi Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

Union St. Gilloise Thống kê Hapoel Beer Sheva 69% Kiểm soát bóng 31% 29 Dứt điểm 6 15 Trúng đích 4 4 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 11

Cầu thủ nổi bật Guilherme Henriques da Silva Carvalho Union St. Gilloise 2 bàn D. Aquino Union St. Gilloise 1 bàn R. Florucz Union St. Gilloise 1 bàn R. Mofokeng Union St. Gilloise 1 kiến tạo · điểm 7.47 D. De Roeve Union St. Gilloise 1 kiến tạo · điểm 7.25 M. Sylla Union St. Gilloise Điểm 7.76

Cả Union St. Gilloise lẫn Hapoel Beer Sheva đều bước vào trận đấu này với phong độ tốt. Union St. Gilloise chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, còn Hapoel Beer Sheva thắng 3 trong 5 trận gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23:45 ngày 22/10/2026 trên sân Merkur Spielarena.

Union St. Gilloise: chuỗi trận bất bại đáng chú ý

Trong 5 trận gần nhất, Union St. Gilloise thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đội bóng vừa có kết quả tích cực ở trận gần nhất, sau đó là hai trận hòa liên tiếp, rồi thêm hai chiến thắng ở các trận trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Union St. Gilloise có sự ổn định. Dù để mất điểm ở hai trận hòa, đội bóng vẫn giữ được nhịp độ không thua và tích lũy điểm đều đặn.

Hapoel Beer Sheva: thắng nhiều hơn, nhưng cũng từng thất bại

Hapoel Beer Sheva cũng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau đó nếm một thất bại, rồi có thêm hai trận thắng liên tiếp và một trận hòa ở những lượt cũ hơn.

So với Union St. Gilloise, Hapoel Beer Sheva có độ ổn định thấp hơn đôi chút vì đã có một trận thua. Tuy vậy, tỷ lệ thắng 3 trên 5 trận vẫn cho thấy đội bóng đang vào phom và đủ tự tin cho chuyến làm khách này.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Ở bảng xếp hạng, Union St. Gilloise đang đứng hạng 12 với 4 điểm, trong khi Hapoel Beer Sheva xếp hạng 25 với 1 điểm. Hai đội cách nhau 3 điểm và 13 bậc.

Khoảng cách này tạo ra một nghịch lý thú vị: phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, nhưng vị trí hiện tại lại chênh lệch. Với Hapoel Beer Sheva, đây là cơ hội để chứng minh phong độ tốt có thể chuyển hóa thành điểm số trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng đang vào phom, những chi tiết nhỏ thường quyết định kết quả. Union St. Gilloise có lợi thế về sự bền bỉ nhờ chuỗi trận không thua, còn Hapoel Beer Sheva sở hữu số trận thắng tương đương và tinh thần của một đội đang đi lên.

Do đó, khả năng giữ vững sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ là yếu tố quan trọng. Đội nào hạn chế được sai sót và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế tâm lý lớn trong một trận đấu được dự báo cân bằng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ cao nhưng vị trí trên bảng xếp hạng khác nhau. Union St. Gilloise nhỉnh hơn về độ ổn định và thứ hạng, trong khi Hapoel Beer Sheva có động lực lớn để tiếp tục mạch kết quả tích cực. Một trận đấu hấp dẫn và nhiều cạnh tranh đang chờ đón người xem trên sân Merkur Spielarena.

Union St. Gilloise 5 trận gần nhất T H H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất T B T T H 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 11 Sparta Praha 2 1 1 0 +3 4 H T 12 Union St. Gilloise 2 1 1 0 +3 4 H T 13 Rennes 2 1 1 0 +1 4 T H … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H 26 Sturm Graz 2 0 1 1 -3 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Union St. Gilloise ✚ A. Ait El Hadj (Off the roster) ✚ I. Hurtevent (Knock) ✚ O. Kricfalusi (Knock) ✚ K. Mac Allister (Knee Injury) ✚ I. Pavlic (Off the roster) ✚ R. Schoofs (Knock) ✚ K. Rodriguez (Muscle Injury) ✚ R. Sykes (Shoulder Injury) Hapoel Beer Sheva ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Lucas Ventura (Muscle Injury) ✚ I. Nachmias (Injury) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster) ✚ Joao Victor (Inactive) ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Lucas Ventura (Muscle Injury) ✚ I. Nachmias (Injury)