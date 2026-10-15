Về Báo Hà Tĩnh

Universitatea Craiova 1-1 Getafe: Hai đội chia điểm

Văn Thể15/10/2026 19:18

Universitatea Craiova đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp trước khi tiếp Getafe trên sân Stadionul Ion Oblemenco lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Universitatea Craiova1 - 1GetafeKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Universitatea Craiova tiếp đón Getafe.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Universitatea Craiova 46% - 54% Getafe, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Universitatea Craiova 46% - 54% Getafe, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': O. Romanchuk (Universitatea Craiova) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Universitatea Craiova 51% - 49% Getafe, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Getafe): Kiko Femenia vào sân thay A. Garcia.

  • 50'Getafe ép sân

    Cầm bóng: Universitatea Craiova 48% - 52% Getafe, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': J. Lameira (Universitatea Craiova) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': A. Cicaldau (Universitatea Craiova) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': F. Coelho (Universitatea Craiova) nhận thẻ vàng.

  • 59'BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (1-0)

    Phút 59': A. Al Hamlawi (Universitatea Craiova) lập công (kiến tạo: A. Cicaldau). Tỷ số: 1 - 0.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Getafe): J. Mojica vào sân thay Davinchi.

  • 62'Getafe ép sân

    Cầm bóng: Universitatea Craiova 48% - 52% Getafe, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Getafe): A. R. Alcantara vào sân thay M. Martin.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Universitatea Craiova): D. Matei vào sân thay S. Baiaram.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': J. Mojica (Getafe) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Universitatea Craiova 47% - 53% Getafe, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Universitatea Craiova): S. Elisor vào sân thay A. Al Hamlawi.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Universitatea Craiova): A. Cretu vào sân thay J. Lameira.

  • 81'BÀN THẮNG! Getafe (1-1)

    Phút 81': N. Gudelj (Getafe) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Getafe): S. Boselli vào sân thay R. Terrats.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Universitatea Craiova): L. Basceanu vào sân thay A. Cicaldau.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Universitatea Craiova 45% - 55% Getafe, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 2 - 1.

  • KTKết thúc: Universitatea Craiova 1-1 Getafe

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:35 16/10/2026

Đội hình chính thức
Universitatea Craiova
Sơ đồ 3-4-3
Getafe
Sơ đồ 4-2-3-1
21
Laurenţiu Popescu
3
Oleksandr Romanchuk
24
Nikola Stevanović
6
Vladimir Screciu
23
Samuel Teles
16
João Lameira
8
Tudor Băluță
11
Nicușor Bancu
20
Alexandru Cicâldău
9
Assad Al-Hamlawi
10
Ștefan Baiaram
13
David Soria
21
Andrés García
2
Djené
26
Jean Ives Valou
3
Davinchi
8
Nemanja Gudelj
16
Francho Serrano
11
Ramón Terrats
6
Mario Martín
10
Martín Satriano
9
Borja Mayoral
Dự bị
Universitatea Craiova
1 Alexandru Maxim90 Răzvan Sava31 Ronaldo Webster5 Baptiste Roux4 Alexandru Crețu29 Luca Băsceanu7 Steven Nsimba19 Heriberto Tavares22 Simon Elisor
Getafe
1 Jiří Letáček35 Diego Ferrer17 Kiko Femenía4 Saba Sazonov5 Abdel Abqar15 Sebastián Boselli22 Johan Mojica28 Alberto Risco
Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026
Universitatea CraiovaThống kêGetafe
44%
Kiểm soát bóng
56%
11
Dứt điểm
13
3
Trúng đích
3
4
Phạt góc
4
14
Phạm lỗi
11
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Nemanja Gudelj
Nemanja Gudelj
Getafe
1 bàn
Assad Al-Hamlawi
Assad Al-Hamlawi
Universitatea Craiova
1 bàn
Alexandru Cicâldău
Alexandru Cicâldău
Universitatea Craiova
1 kiến tạo · điểm 7.3
Samuel Teles
Samuel Teles
Universitatea Craiova
Điểm 7.5
Martín Satriano
Martín Satriano
Getafe
Điểm 7.3

Universitatea Craiova bước vào trận gặp Getafe với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất. Trong khi đó, Getafe chưa tìm được sự ổn định khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadionul Ion Oblemenco.

Universitatea Craiova: chuỗi 5 trận toàn thắng

Điểm nổi bật nhất của đội chủ nhà là phong độ. Universitatea Craiova thắng toàn bộ 5 trận gần nhất, không hòa và không thua trận nào. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang vận hành trơn tru và có nhiều tự tin.

Chuỗi thắng liên tiếp thường tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực, giúp đội bóng thi đấu quyết đoán hơn ở cả hai đầu sân. Đây là lợi thế đáng kể khi Universitatea Craiova được đá trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả.

Getafe: phong độ chập chờn

Getafe có một chuỗi kết quả trái ngược. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại, sau khi trước đó có một chiến thắng.

Chuỗi kết quả xen kẽ thắng, thua và hòa cho thấy Getafe chưa duy trì được nhịp độ ổn định. Muốn tạo bất ngờ trên sân của đối thủ đang hưng phấn, họ cần sự chắc chắn hơn so với những gì đã thể hiện gần đây.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Getafe đang đứng hạng 11 với 0 điểm, còn Universitatea Craiova đứng hạng 33, cũng với 0 điểm. Hai đội có cùng số điểm, nên thứ hạng hiện tại chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thực tế của mỗi bên. Phong độ gần đây vì thế là thước đo đáng tin cậy hơn cho trận đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt chiến thuật, Universitatea Craiova nhiều khả năng sẽ tận dụng đà thăng hoa và lợi thế sân nhà để chủ động tạo sức ép ngay từ đầu. Nếu duy trì được sự tự tin của chuỗi 5 trận thắng, họ sẽ khiến Getafe khó chịu.

Ở chiều ngược lại, Getafe cần cải thiện sự ổn định để không bị cuốn theo nhịp độ của chủ nhà. Họ sẽ phải thi đấu kỷ luật và tận dụng cơ hội hiếm hoi nếu muốn rời Stadionul Ion Oblemenco với kết quả tích cực.

Nhận định

Xét về phong độ, Universitatea Craiova đang chiếm ưu thế rõ rệt nhờ chuỗi 5 trận toàn thắng, trong khi Getafe còn nhiều dao động. Chủ nhà có nhiều lý do để tin vào khả năng nối dài mạch thăng hoa, dù Getafe vẫn đủ khả năng gây khó khăn nếu thi đấu chắc chắn.

Universitatea Craiova
5 trận gần nhất
TTTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Getafe
5 trận gần nhất
BTBHH
2
Trận
1-0-1
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
10Twente000000
11Getafe000000
12KuPS000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
32Kauno Žalgiris000000
33Universitatea Craiova000000
34FC Iberia 1999000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Universitatea Craiova 1-1 Getafe: Hai đội chia điểm
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO