Universitatea Craiova 2-2 Levski Sofia: Hai đội chia điểm Universitatea Craiova chạm trán Levski Sofia tại Stadionul Ion Oblemenco trong trận đấu UEFA Champions League, với lợi thế đối đầu gần nhất nghiêng về đội khách.

Universitatea Craiova 2 - 2 Levski Sofia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Universitatea Craiova tiếp đón Levski Sofia.

9' Thẻ vàng Phút 9': Nikola Serafimov () nhận thẻ vàng.

13' BÀN THẮNG! Levski Sofia (0-1) Phút 13': Everton Bala () lập công (kiến tạo: Serginho). Tỷ số: 0 - 1.

13' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Universitatea Craiova 32 - 68 Levski Sofia, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

16' BÀN THẮNG! Levski Sofia (0-2) Phút 16': Aldair () lập công (kiến tạo: Everton Bala). Tỷ số: 0 - 2.

26' Thẻ vàng Phút 26': Aldair () nhận thẻ vàng.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Universitatea Craiova 47 - 53 Levski Sofia, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

33' Thẻ vàng Phút 33': Baiaram Ștefan () nhận thẻ vàng.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Universitatea Craiova 51 - 49 Levski Sofia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 6.

45+2' BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (1-2) Phút 45+2': Bancu Nicușor Silviu () lập công (kiến tạo: Matei David). Tỷ số: 1 - 2.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Maicon () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Álex Centelles vào sân thay Aldair.

46' Thay người Phút 46' (): Christian Makoun vào sân thay Nikola Serafimov.

48' BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (2-2) Phút 48': Rus Adrián () lập công. Tỷ số: 2 - 2.

51' Universitatea Craiova ép sân Cầm bóng: Universitatea Craiova 57 - 43 Levski Sofia, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 11.

55' Thay người Phút 55' (): Mazire Soula vào sân thay Armstrong Oko-Flex.

55' Thẻ vàng Phút 55': Akram Bouras () nhận thẻ vàng.

59' Thay người Phút 59' (): Etim Monday Bassey vào sân thay Baiaram Ștefan.

59' Thay người Phút 59' (): Pereira Nunes Silva Samuel Teles vào sân thay Mora Montoya Carlos.

63' Universitatea Craiova ép sân Cầm bóng: Universitatea Craiova 56 - 44 Levski Sofia, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 15.

67' Thay người Phút 67' (): Tudor Băluță vào sân thay Stevanović Nikola.

75' Universitatea Craiova ép sân Cầm bóng: Universitatea Craiova 58 - 42 Levski Sofia, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 17, cứu thua 2 - 0.

77' Thay người Phút 77' (): Elisor Simon vào sân thay Mekvabishvili Anzor.

77' Thay người Phút 77' (): Borges Tavares Heriberto Moreno vào sân thay Matei David.

77' Thay người Phút 77' (): Gasper Trdin vào sân thay Everton Bala.

87' Thay người Phút 87' (): Juan Perea vào sân thay Reinaldo.

87' Universitatea Craiova ép sân Cầm bóng: Universitatea Craiova 57 - 43 Levski Sofia, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 9 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 12 - 18, cứu thua 2 - 1.

88' Thẻ vàng Phút 88': Rus Adrián () nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Universitatea Craiova 2-2 Levski Sofia Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:24 30/07/2026

Đội hình chính thức Universitatea Craiova Sơ đồ 3-4-3 Levski Sofia Sơ đồ 4-3-3 21 Popescu Iulian-Laurenţiu 24 Stevanović Nikola 28 Rus Adrián 6 Screciu Vladimir 17 Mora Montoya Carlos 20 Alexandru Cicâldău 5 Mekvabishvili Anzor 11 Bancu Nicușor Silviu 30 Matei David 7 Nsimba Labe Aimé Steven 10 Baiaram Ștefan 92 Svetoslav Vutsov 21 Aldair 50 Kristian Dimitrov 31 Nikola Serafimov 3 Maicon 47 Akram Bouras 19 Mehdi Moubarik 35 Serginho 11 Armstrong Oko-Flex 17 Everton Bala 7 Reinaldo Dự bị Universitatea Craiova 1 Maxim Alexandru 4 Crețu Alexandru 8 Tudor Băluță 12 Etim Monday Bassey 15 Badelj Juraj 18 Mihnea Rădulescu 19 Borges Tavares Heriberto Moreno 22 Elisor Simon 23 Pereira Nunes Silva Samuel Teles Levski Sofia 1 Ognyan Vladimirov 4 Christian Makoun 9 Juan Perea 10 Asen Mitkov 12 Mustapha Sangaré 18 Gasper Trdin 20 Álex Centelles 22 Mazire Soula 27 David Kusso Cập nhật đội hình lúc 23:53 29/07/2026

Universitatea Craiova Thống kê Levski Sofia 55% Kiểm soát bóng 45% 17 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 4 9 Phạt góc 4 14 Phạm lỗi 18 4 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Universitatea Craiova sẽ đối đầu Levski Sofia tại Stadionul Ion Oblemenco, Craiova. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 30/07/2026.

Đây là cuộc so tài tại UEFA Champions League nhưng thông tin được cung cấp không bao gồm vị trí hiện tại, phong độ gần đây, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, những đánh giá về cách tiếp cận trận đấu cần được xem xét thận trọng, tránh suy diễn ngoài các dữ kiện đã có.

Levski Sofia có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Levski Sofia giành chiến thắng trước Universitatea Craiova. Kết quả tổng hợp cho thấy Universitatea Craiova chưa có trận thắng hoặc trận hòa nào trước đối thủ này, trong khi Levski Sofia có một chiến thắng.

Tuy nhiên, chỉ một lần đối đầu chưa đủ để hình thành kết luận toàn diện về tương quan giữa hai đội. Dữ liệu hiện có cũng không nêu tỷ số, thời điểm hay diễn biến của trận đấu đó, do đó không thể đánh giá cụ thể đội nào kiểm soát thế trận hoặc tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Chưa đủ cơ sở xác định ưu thế chiến thuật

Không có thông tin về sơ đồ, phong độ, nhân sự vắng mặt hoặc cách vận hành của Universitatea Craiova và Levski Sofia. Vì thế, chưa thể khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, tổ chức pressing hay lựa chọn cách chơi thận trọng.

Yếu tố sân nhà có thể tạo ra bối cảnh thuận lợi cho Universitatea Craiova khi họ thi đấu tại Stadionul Ion Oblemenco. Dù vậy, lợi thế này không nên được xem là bảo đảm cho kết quả tích cực, đặc biệt khi Levski Sofia đang nắm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất.

Nhận định trước trận

Levski Sofia bước vào trận đấu với điểm tựa từ kết quả đối đầu gần nhất, còn Universitatea Craiova có lợi thế sân nhà để tìm cách cân bằng cán cân. Khi các dữ liệu về phong độ và lực lượng chưa được cung cấp, trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng nhập cuộc, sự chính xác trong những thời điểm quyết định và cách hai đội thích nghi với diễn biến trên sân.

Nhìn chung, Levski Sofia có cơ sở tâm lý tốt hơn từ lịch sử chạm trán gần nhất, nhưng Universitatea Craiova vẫn có điểm tựa tại Craiova. Đây là cuộc đấu chưa thể xác định rõ ưu thế chiến thuật hoặc kết quả cụ thể chỉ từ những thông tin hiện có.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Universitatea Craiova · 0 thắng 0 hòa Levski Sofia · 1 thắng Levski Sofia 1 - 0 Universitatea Craiova LS

Universitatea Craiova 5 trận gần nhất B T T H Levski Sofia 5 trận gần nhất T T H T H

Tình hình lực lượng Universitatea Craiova ✚ Oleksandr Romanchuk (Muscle Tear) ✚ Vladimir Screciu (Unknown Injury) ✚ Sebastian Șerban (No Eligibility) ✚ Alexandru Iamandache (Knee Injury) ✚ Pavlo Isenko (Meniscus Injury) ✚ Alexandru Glodean (No Eligibility) ✚ Darius Fălcușan (No Eligibility) ✚ Adrian Rus (Unknown Injury) Levski Sofia ✚ Radoslav Kirilov (Arthroscopy) ✚ Stipe Vulikic (Metatarsal Fracture) ✚ Christian Makoun (Muscle Injury) ✚ Oliver Kamdem (Knee Problems)